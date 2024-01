Pohvala delavcem in brez izgovorov: Proga je bila taka, da se je dalo kaj narediti

Tako razočaranih slovenskih smučark na domači tekmi svetovnega pokala že dolgo nismo videli. Andreja Slokar in Neja Dvornik sta z zaostankom višjim ob štirih sekund ostali brez finala, Ana Bucik je v drugi vožnji odstopila. Razlogov za slab rezultat niso iskale v težkih deževnih pogojih, vse so pohvalile delo organizatorjev, delavcev na progi. Obenem pa so odločene, da bo na nedeljskem slalomu precej bolje.

Ana Bucik (odstop), Andreja Slokar (52. mesto) in Neja Dvornik (54. mesto), vse že dobitnice točk na veleslalomskih tekmah svetovnega pokala, v težkih pogojih na progi, ki je bila z njihovimi številkami že nekoliko zdelana, niso iskale izgovorov za neuspeh pred domačo publike v Podkorenu. Četrta Slovenka na tekmi Nika Tomšič je zaostala pet sekund in pol in osvojila 58. mesto (točk v svetovnem pokalu še nima).

Bucik: Tekmovalke o vremenu nismo veliko govorile

Ana Bucik Foto: www.alesfevzer.com Po 11. mestu na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu Ana Bucik nato v tej disciplini ni več prišla med dvajseterico. Zavedala se je, da mora zanjo več tvegati, a to jo v finalu vodilo v zdrs na vrhu ciljne strmine. "Moj cilj je bil čim bolj napadalno smučati in zato je bilo za trenutek malo nepozornosti in me je zelo hitro kaznovala. Vsekakor sem razočarana, bi si želela drugačen razplet. Bo treba potegniti pozitivne stvari iz današnjih dveh voženj." Nekaj zavojev je bilo precej boljših kot na nedavnem veleslalomu v Lienzu, ko je bila 23. Spomnimo: lani je v Kranjski Gori veleslaloma končala na osmem in 10. mestu. "Ni bilo enostavno pripraviti proge. Vsi smo videli, kakšno je vreme. Glede na vse so naredili maksimum in sama podlaga ni bila slaba. Teren torej ni bil tako slab, motil je bolj dež. Bi si sicer vsi želeli lepšega vremena, tudi tekmujemo raje v lepem vremenu. Ampak izkoristiš, kar dobiš. Me tekmovalke o vremenu nismo veliko govorile."

"Treba bo tekmovati in se ne bati zaradi tega odstopa"

Ana Bucik je bila pred dvema letoma na slalomu v Podkorenu že peta. Foto: Grega Valančič/Sportida "Upam, da bo jutri vreme malo bolj prijazno in bo v cilju še bolj glasno," pa si je za čas nedeljskega slaloma zaželela 30-letna Novogoričanka, ki to zimo v svoji prvi disciplini, slalomu, še ni bila višje od 18. mesta (Lienz in Levi). "Bom rekla, da sem mogoče v tem trenutku počutim malo bolje v veleslalomu kot v slalomu. Tudi na slalomu sem naredila nekaj dobrih voženj, a niso bile vse dobre." A verjamejo, da v nedeljo sledita dve dobri. "Jaz mislim, da nas jutri čaka en dober dan, dobro smo potrenirale. Upam, da nam bo uspelo vsem trem pokazati dve dobri vožnji." V Kranjski Gori je na slalomu doslej tekmovala štirikrat in dvakrat osvojila točke, leta 2020 je bila 21., predlani, ko je bila šesta slalomistka skupnega seštevka, pa peta. "Skušala bom prenesti pristop od danes. Mislim, da znajo biti razmere malo drugačne. Še vedno bo treba tekmovati in se ne bati zaradi tega odstopa. "

Slokar: Moraš si res noro zaupati

Andreja Slokar Foto: www.alesfevzer.com "Ne morem biti zadovoljna, predvsem ker je zaostanek tako visok. Že pred tekmo sem povedala, da se v veleslalomu precej lovim. Si ne zaupam. Da bi danes sestavila vožnjo za finale, bi bil kar že velik napredek." Zaostanek višji od štirih sekund torej ni bil zgolj posledica visoke štartne številke 49. "Pogoji niti niso bili tako slabi. Če si res zelo zaupaš, se je dalo kaj narediti. Je sicer res, da je zelo malo deklet z visokimi številkami prišlo med 30. Ampak se da, ampak si moraš res noro zaupati." Tudi 26-letna Ajdovka je pohvalila pripravo terena v Podkorenu. "Vsa pohvala organizatorjem in delavcem, ker je bila proga taka, da se je dalo kaj narediti. Na koncu je vse odvisno od tekmovalke, kako dobro to naredi."

Za nedeljski slalom zanjo šteje nekaj več kot samo uvrstitev med dobitnice točk. "V slalom se počutim malo bolj suvereno, je vseeno moja prva disciplina. Že pred poškodbo sem bila dosti bolj suverena v slalomu kot v veleslalomu. Mislim, da jutri nekega hudega problema ne bi smelo biti, da se pogovarjamo o finalu." Ob letošnji vrnitvi po težki poškodbi kolena v veleslalomu še ni osvojila točk, zadnje je marca 2022, njena najboljša veleslalomska uvrstitev pa je 14. mesto. V slalomu, iz katerega ima tudi zmago iz Courchevela 2022, pa je to zimo trikrat še vozila finale in bila sedma v Killingtonu, 10. v Courchevelu in nazadnje 17. v Lienzu. "Ne maram govoriti v naprej, kaj bo, ker pol si narediš neko idejo, kaj bo in potem, če se to ne zgodi, je potem razočaranje."

Andreja Slokar je v Podkorenu na slalomu nastopila samo enkrat in ostala brez točk. Foto: www.alesfevzer.com

Dvornik: Da pričaramo kljub temu dežju navijačem en lep dan

Neja Dvornik Foto: www.alesfevzer.com "Proga je še verjetno dopuščala uvrstitev v finale, a jaz nisem našla svoje linije, da bi se mi izšlo," je priznala 41. na štartu prve vožnje in na koncu uvrščena na 54. mesto Neja Dvornik. "V pogojih, ki so jih imeli, so delavci na progi oddelali več kot odlično." Triindvajsetletnica je nedavno v Lienzu osvojila veleslalomske točke za 18. mesto. "V decembru, že od Tremblantna, je moja veleslalomska forma samo rastla. Včeraj sem se zelo dobro počutila, a mi danes vseeno ni uspelo. To je pač ena slaba vožnja, ki se lahko zgodi na treningu, na tekmi in se je danes zgodila. Na žalost."

Tako si bo skušala rojstnodnevno darilo pridirkati na nedeljskem slalomu. "Upam, da res," odgovori z nasmehom. "Jaz upam, da se vse skupaj in vsaka posebej odrežemo v najboljši luči. Da pričaramo kljub temu dežju navijačem en lep dan." V nedeljo naj bi bilo padavin manj, morda bo vendarle rahlo snežilo tudi v samem Podkorenu. Več bi moralo biti tudi slovenskih navijačev (v soboto jih je bilo vseh skupaj okoli 3.000). "Doma je res nekaj posebnega. To je tekma, ko želiš dati še več, pa je včasih tisto več preveč. Bom poskušala najti tisto pravo mero." Na zadnjih treh slalomih te zime je vselej osvojila točke: 18. je bila v Killingtonu, 20. v Courchevelu in 23. v Lienzu. Tako kot Slokarjeva na slalomu na svetovni pokal v Kranjski Gori točk še nima.

Doma je želja še večja, a je včasih tisto več preveč, pravi Neja Dvornik. Foto: www.alesfevzer.com