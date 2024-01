Kanadčanka v Kranjski Gori ubranila zmago, razočaranje za Slovenke

Kanadčanka Valerie Grenier je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal na 60. Zlati lisici, ki jo petič zapored gosti Kranjska Gora. Kanadčanka je po prvi vožnji zasedala četrto mesto, v finalu pa v zahtevnih pogojih z izjemno vožnjo prehitela vse in ubranila zmago iz lanske sezone. Drugo mesto je osvojila Švicarka Lara Gut-Behrami (+0,37), tretja je bila Italijanka Federica Brignone (+0,51). Slovenke so na domačem veleslalomu ostale brez točk. Tekma je potekala v zahtevnih pogojih, v finalu je v zgornjem delu proge močno snežilo, na ciljni strmini in v cilju pa deževalo.

Pred letom dni sta bila v Kranjski Gori na sporedu dva veleslaloma, letos je program znova po starem – veleslalom v soboto in slalom v nedeljo. Tako kot lani na prvem veleslalomu pa se je tudi letos velike zmage razveselila Kanadčanka Valerie Grenier, ki je z izjemno finalno vožnjo skočila na vrh. Po prvi vožnji je zasedala četrto mesto, za vodilno Slovakinjo Petro Vlhovo pa je zaostajala 35 stotink sekunde. V finalu je kljub zahtevnim pogojem z močnim sneženjem in dežjem odlično opravila svojo nalogo, blestela je sploh v spodnjem delu proge in se na koncu veselila prvega mesta. Slovakinja, ki je imela v Kranjski Gori zelo bučno podporo svojih navijačev, je v finalu nazadovala na četrto mesto (+0,61). Kanadčanki pa sta na stopničkah družbo delali Švicarka Lara Gut-Behrami (+0,37) in Federica Brignone (+0,51), ki je lani osvojila zlato lisico.

Za pričakovanji je na koncu zaostala Američanka Mikaela Shiffrin, ki je že po polovici tekme zasedala le sedmo mesto. Tudi v finalu se ni znašla in osvojila deveto mesto in ostaja vodilna smučarka skupnega seštevka svetovnega pokala.

Ana Bucik je v finalu odstopila. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Razočarano je veleslalom sklenila slovenska četverica. Kot edina je v finalu nastopila Ana Bucik, ki je bila po prvi vožnji 19., v drugem nastopu pa je na ciljni strmini zdrsnila in odstopila. "Za trenutek nisem dobro stala na spodnji smučki in zdrsnila na bok. To se v tem pomladanskem snegu, kot ga mi imenujemo, zgodi zelo hitro. Šlo je za trenutek, ko sem razmišljala, kako čim bolj ostro iti v zavoj, ne pa, kako moram stati. In žal sem tam izgubila oporo," je usodno napako v finalni vožnji opisala Ana Bucik. "V zadnjem obdobju nisem smučala z veliko tveganja. Vem, da moram to dodati, da bi smučala hitreje. To mi je sicer danes uspelo. Naredila sem korak naprej, a žal odstopila."

Kranjska Gora, veleslalom, 2. vožnja, končni vrstni red: 1. Valerie Grenier (Kan) 1:50,51

2. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,37

3. Federica Brignone (Ita) +0,51

4. Petra Vlhova (Svk) +0,61

5. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,18

6. Sara Hector (Šve) +1,59

7. Franziska Gritsch (Avt) +1,69

8. Alice Robinson (NZ) +1,77

9. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,88

10. Marta Bassino (Ita) +1,90

...

Odstop: Ana Bucik (Slo) ... Po 1. vožnji: 1. Petra Vlhova (Svk) 56,55

2. Federica Brignone (Ita) +0,02

3. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,15

4. Valerie Grenier (Kan) +0,35

5. Sara Hector (Šve) +0,79

6. Thea Louise Stjernesund (Nor) +0,84

7. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,98

8. Marta Bassino (Ita) +1,02

9. Mina Fürst Holtmann (Nor) +1,20

10. Paula Moltzan (ZDA) +1,22

...

19. Ana Bucik (Slo) +1,96

...

52. Andreja Slokar (Slo) +4,42

54. Neja Dvornik (Slo) +4,59

58. Nika Tomšič (Slo) +5,50

V Kranjski Gori se je mudila tudi Tina Maze. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Preostale tri Slovenke pri repu uvrščenih

Preostale tri Slovenke so v prvi vožnji končale pri repu uvrščenih. Neja Dvornik in Andreja Slokar sta si z visokima štartnima številkama privozili visok zaostanek. Slokarjeva je z zaostankom 4,42 osvojila 52. mesto med 59 uvrščenimi, Dvornikova, ki ravno danes praznuje 23. rojstni dan, pa je končala kot 54. (+4,59). Na svoji deveti tekmi v svetovnem pokalu je Nika Tomšič osvojila 58. mesto (+5,50).

Na obrazih ostalih Slovenk je bilo videti precej razočaranja. "Nisem zadovoljna. Veleslalom mi je začel na treningih leteti, a potem pridejo take tekme, razmere, ki ti vse otežijo. Nisem našla prave linije, ki bi bila dovolj hitra. A ena slabša vožnja ne pomeni, da ne znam več smučati," nam je povedala 54. Dvornikova. Dve mesti višje uvrščena Slokarjeva pa pravi: "Razmere niso tako slabe, kot je mogoče videti. A so take razmere, da si moraš upati. Jaz si še ne zaupam, zato sem zaostala štiri sekunde in pol." Obe sta na nedeljskem slalomu sposobni precej več.

"Jaz si še ne zaupam, zato sem zaostala štiri sekunde in pol," je povedala Slokarjeva. Foto: www.alesfevzer.com

Domačega nastopa si je želela tudi Meta Hrovat, a zaradi težav s hrbtom še ni začela trenirati na snegu.

V Kranjski Gori bodo v nedeljo pripravili še prvi ženski slalom v letu 2024. Na štartu bo ista slovenska zasedba kot na veleslalomski tekmi.

Kaj pa navijači? Zaradi slabega vremena (napoved je bila še slabša) je bil obisk v Podkorenu nekaj slabši kot lansko leto. V prvi vožnji je bilo okoli 2.500 navijačev (v finalu jih je bilo nekaj več). Zdi se, da so v večini slovaški navijaški Petre Vlhove, ki so bili tako tudi najglasnejši. Več je bilo slovaških kot slovenskih zastav.

Pogled na progo uro pred začetkom prve vožnje Foto: www.alesfevzer.com

Ciljni iztek pred prihodom navijačev Foto: www.alesfevzer.com