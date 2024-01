Zlata lisica prvič brez Pohorcev, tudi v znak protesta

Alpske smučarke ta konec tedna 60. tekmujejo v Sloveniji. Čeprav prvič tekmovanja ne organizira ASK Branik Maribor, se tekmovanje vseeno imenuje 60. Zlata lisica. Smučarski delavci s Pohorja, ki prvič ne pripravljajo proge za najboljše smučarske na svetu, se s tem ne morejo sprijazniti. Tudi v znak protesta so se srečali in pred domom dolgoletnega vodje delavcev na progi Andreja Rečnika izobesili velik transparent "Zlata lisica, doma samo na Pohorju".

Andrej Rečnik in njegovi kolegi, ki so nekateri desetletja pripravljali proge na Zlati lisici, ne protestirajo proti temu, da je tekmovanje v Kranjski Gori ali proti Smučarski zvezi Slovenije, ki je od letos nova organizatorka tekem alpskih smučark v Sloveniji, temveč zgolj proti uporabi imena 60. Zlata lisica, češ da je to za SZS oziroma zavod Slo Ski, ki sicer organizira planiške skakalne tekme, kvečjemu prva. Še bolj so ogorčeni, ker je vodstvo ASK Branik Maribor uporabo imena za eno leto prodala za vsega 20 tisoč evrov.

Podkorenska strmina je za tekmo dobro pripravljena, skrbi samo vremenska napoved, ki pravi, da lahko v soboto pade do 30 centimetrov snega. Foto: Matej Podgoršek SZS je s prevzemom organizacije in dokončno selitvijo tekem v Kranjsko Goro poskrbela, da sta tekmi za obdobje 2024 do 2026 sploh ostali v Sloveniji (Zagreb je slalom za svetovni pokal alpskih smučark denimo izgubil). Braniku so sicer ponudili možnost sodelovanja, a se je ta temu zaradi finančnih dolgov kluba odrekel. SZS je za vodjo tekmovanja izbrala Janeza Slivnika, za pripravo terenov pa kranjskogorske smučarske delavce. In ti so v zadnjih tednih kljub neugodnim vremenskim razmeram in manku snega opravili herojsko delo, da bosta tekmi ta konec tedna sploh izpeljani. V dobri veri, da bi Mariborčani lahko počastili okrogli jubilej, so se na SZS odločili za enoletni nakup blagovne znamke Zlata lisica. In da bi klubu finančno pomagali. A zdaj Pohorci jubileja nočejo počastiti oziroma ga ne priznavajo. Pa tudi teh 20 tisoč evrov precej večjega klubskega dolga ne po rešilo.

Tako sploh prvič v 60-letni zgodovini organizacije tekem alpskih smučark v Sloveniji proge niso pripravili mariborski oziroma pohorski smučarski delavci. Andrej Rečnik je bil vodja delavcev na progi zadnjih 40 let (pred njim njegova brata), pomagal je že kot najstnik. Tekmovanje so 46-krat pripravili doma na Mariborskem Pohorju, 11-krat v Kranjski Gori (tudi prejšnja štiri leta) in po enkrat v Sarajevu in Bad Gasteinu. Nekaj Pohorcev je leta 1984 sodelovalo tudi pri pripravi prog na olimpijskih igrah v Sarajevu. Kako se tega spominja Rečnik, lahko preberete v zgodbi, ki je del Sportalovega multimedijskega projekta "Spomini na Sarajevo '84".

"Zlata lisica, doma samo na Pohorju"

Andrej Rečnik, nekdanji smukač in nogometaš, brez njega 39 let ni bilo Zlate lisice. Letos ga ne bo v Kranjsko Goro. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V sredo, istočasno, ko so štiri Slovenke, ki bodo konec tedna tekmovale v Podkorenu, predstavile svoje želje za domači tekmi, so se pohorski smučarski delavci dobili na srečanju pri svojem dolgoletnem vodji Rečniku. Druženje je bil tudi nekakšen protest, na ograjo pred Rečnikovim domom pod Pohorjem so izobesili velik transparent "Zlata lisica, doma samo na Pohorju". Podpreti jih je prišel tudi Filip Gartner, dolgoletni smučarski trener in kontrolor Fisa, ki je leta 1964 postavil progo na sploh prvi Zlati lisici. Rečnika in kolegov ne podpira nekdanji dolgoletni prvi mož slovenske smučarije Tone Vogrinec, ki jim je nedavno v izjavi za Dnevnik dejal: "Zame so te osebe kalimeroti." Rečnik je to vzel kot žalitev, že na nedavni skupščini ASK Branik sta si izmenjala nekaj ostrih besed. "Pa sploh nima plačane članarine v klubu," trdi Rečnik.

Pohorcev v Kranjsko Goro ne bo

Rečnika ta konec tedna v Kranjsko Goro ne bo niti v vlogi gledalca. "Ne, zagotovo me ne bo. Ne morem. Nikakor," je že pred časom dejal v izjavi za Sportal. Niti ni prejel vabila. Tega ni prejel niti dolgoletni generalni sekretar Zlate Lisice Srečko Vilar. SZS je za ASK Branik sicer pripravila vstopnice. "Njegova naloga je tudi distribucija. Poleg tega smo jih prosili še za adremo vseh zaslužnih smučarskih delavcev. Nismo je dočakali," je za N1 povedal generalni sekretar letošnjega tekmovanja Tomaž Šušteršič. Ob vročih polemikah se zdi tako malo verjetno, da se bo tekmovanje naslednje leto še imenovalo Zlata lisica, za mednarodno javnost je sicer tako ali tako že zdaj uradno ime Audi FIS svetovni pokal v smučanju Kranjska Gora.