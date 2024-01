"Res bi rada pozabila, a ne morem"

Kaj je šlo narobe v zadnjih tednih in kaj je prinesla trenerska menjava, smo pred domačima tekmama v Kranjski Gori vprašali najboljši slovenski smučarki v tehničnih disciplinah Ano Bucik in Andrejo Slokar. Na 60. Zlati lisici želita ta konec tedna rezultatsko krivuljo obrniti navzgor. "Mogoče je morala malo zanihati navzdol, da bo šla zdaj spet navzgor," pravi Goričanka, Ajdovka pa: "Ta trenutek nisem sposobna posegati po rezultatih, ki sem jih imela pred poškodbo."

Edini pravi razlog za nasmešek v tej zimi za Ano Bucik – 11. mesto na uvodnem veleslalomu v Söldnu. Foto: SloSki Prva četrtina tekmovalne zime se za naši najboljši dve smučarki v tehničnih disciplinah ni razpletla po visokih željah in sposobnostih, ki jih imata. Vsaka od njiju je dosegla po le en odmeven rezultat: Ana Bucik je bila 11. na uvodnem veleslalomu v Söldnu, Andreja Slokar pa sedma na slalomu v Killingtonu. Po petih od enajstih slalomov, ki je njuna najmočnejša disciplina, sta tako na 18. mestu Slokarjeva in na 27. Bucikova. Slednja je bila v prejšnji zimi osma slalomistka svetovnega pokala, dve sezoni nazaj šesta, takrat je bila Slokarjeva osma. Tako je pred božičem v slovenski ekipi za tehnične discipline prišlo do dveh trenerskih sprememb: glavnega trenerja Grego Koštomaja je zamenjal Mitja Kunca, ki primarno skrbi za Bucikovo, Boštjan Božič pa se je po 14 mesecih vrnil v vlogo trenerja Slokarjeve, ki je minulo sezono izpustila zaradi poškodbe kolena.

Bucik: Krivulja je mogoče morala navzdol, da bo šla spet navzgor

"Cel kup dejavnikov, da ni šlo po željah, a zdaj bi rada gledala naprej. Mislim, da delamo dobro. V karieri športnika večkrat pridejo plusi in minusi, krivulja se obrača. Mogoče je morala malo zanihati navzdol, da bo šla zdaj spet navzgor," je odločna 30-letna Bucikova. Domači tekmi v Kranjski Gori sta priložnost, da se res obrne navzgor. "Zagotovo. Rada tekmujem doma, teren dobro poznam, tukaj imam že nekaj lepih rezultatov. To mi daje dodatno motivacijo, dodatno energijo za ta konec tedna. Vsak dan na snegu maksimalno izkoriščam, da obrnem krivuljo navzgor." Pred letom dni je bila na dveh veleslalomih na podkorenski strmimi osma in deseta, pred dvema letoma pa na slalomu peta.

"Z Mitjo sva se dobro ujela, upam, da bo to vidno tudi na tekmah"

Mitja Kunc bo do petka morda že negativen in bo vseeno lahko ob progi v Kranjski Gori. Foto: Sportida Kranjska Gora bo najboljše smučarke sveta gostila petič zapored, zdi se, da je trenutni generaciji slovenskih smučark ta teren še ljubši od mariborskega. "Predvsem smo tukaj veliko več trenirale kot v Mariboru, kar pomeni, da teren bolj poznamo in ga lahko bolj izkoristimo. Že samo zavedanje tega na štartu je velik plus. Poskušaš izkoristiti tiste dele, ki jih bolje poznaš, in dobiti kakšno stotinko." V zadnjih tednih sicer ni bilo možnosti za trening v Podkorenu, so pa ta teden opravile dva dobra treninga v St. Michaelu. "Smo kar dobro potrenirali na težkih ledenih pogojih, ki jih nekaj časa nismo imeli. To je podlaga, ki ne dopušča napak. Mislim, da smo naredili nekaj dobrih voženj, in upam, da se bo to preneslo na tekmo." Na zadnjih dveh sicer zraven ni bilo trenerja Kunca, ki je bil pozitiven na covid-19. Ana je vesela, da se ni nalezla tudi ona. "Z Mitjo sva se dobro ujela. Skupaj sva delala že štiri leta nazaj in je bila zato sprememba lažja. Upam, da bo to kmalu vidno tudi na tekmah."

Primorska "fešta" v Kranjski Gori

V Podkoren ta konec tedna prihajajo predvsem primorski navijači. Foto: Vid Ponikvar Navijačev na Zlati lisici v Podkorenu ni toliko, kot jih je bilo nekoč v Mariboru. Predvsem po zaslugi Goričanov in Ajdovcev naj bi jih bilo letos vendarle več kot lani (da ne bodo spet najglasnejši Slovaki, ki množično prihajajo navijat za Petro Vlhovo). "Upam, da bo navijačev veliko, da jih vreme ne bo odgnalo. Jaz vem, da bodo moji najbližji, družina in prijatelji vsi. So vedno z mano in sem tega zelo vesela," pove Bucikova. Slokarjeva pa: "Malo mi je žal, da se tekma prestavlja iz Maribora v Kranjsko Goro. Po drugi strani pa je lepo, da se tekma ohranja v Sloveniji. Kar jaz slišim, bo navijačev kar dosti. Bo eno lepo vzdušje." Na Andrejo navijači dobro vplivajo, zna iztisniti še več.

Slokar: Rada imam ta teren, rada imam strmino

Andreja Slokar Foto: www.alesfevzer.com "Potrudila sem bom, da bo rezultat čim boljši. Je pa res, da ta trenutek nisem sposobna posegati po rezultatih, ki sem jih imela pred poškodbo," je o ciljih za domači tekmi (v soboto bo veleslalom, v nedeljo slalom) na realnih tleh 26-letna Slokarjeva, ki je v Kranjski Gori nastopala samo v letih 2018 in 2021 in ima eno samo uvrstitev med dobitnice točk (predlani 19. mesto na drugem veleslalomu). V prejšnjih dveh sezonah sta bila tu po dva veleslaloma, zdaj bo končno spet tudi slalom, v katerem je Andreja precej boljša. "Jaz imam rada ta teren, rada imam strmino." Na prvih dveh slalomih te zime, njenih prvih dveh po težki poškodbi kolena, je ostala brez točk. Zato je bilo sedmo mesto na tretjem toliko več vredno. "Zagotovo pomaga, če imaš kakšno dobro tekmo. A trenutno mi bolj manjka tista suverenost na štartu, da bi si lahko rekla, da sem pripravljena, da se spustim in razmišljam samo o smučanju."

"Res bi rada pozabila, a ne morem"

Na slalomu v Killingtonu je z odlično drugo vožnjo osvojila sedmo mesto. Foto: Guliverimage V podzavesti ji poškodba kolena ostaja in jo to omejuje. "Res bi rada pozabila, da me prejšnjo zimo ni bilo, tega ne morem narediti. To moram sprejeti. Iz treninga v trening, iz dneva v dan moram iti preko tega. Moram delati oba zavoja enako, ne da je tisti z operirano nogo malo slabši." Ji je pa zdaj precej lažje, ko se je v ekipo vrnil njen prejšnji trener Božič, ki jo je popeljal v sam svetovni slalomski vrh. "To je pa stvar, ki sem je zelo zelo vesela. Očitno je, da z Boštjanom sodelujeva zelo dobro, skupaj sva prišla od nič do zmage v svetovnem pokalu. Če sva to naredila enkrat, lahko narediva še enkrat. Samo potrebno je potrpljenje," pove z velikim nasmehom. Pravi, da se z njim dela na drugačen način, da njej ta zelo ustreza. "Zaupanje je drugačno, ko delaš z nekom, s komer si že dosegel rezultate." Dokaz več, kako pomembna je psiha v športu. "Na koncu znamo vse smučati, pomembno je samo, katera se na štartu odloči, da bo. Sicer bi bili vsi svetovni prvaki."