"To ne more biti 60. Zlata lisica. Tega ne bomo dovolili."

Andrej Rečnik in njegovi sodelavci so ostro proti, da nekdo drug izpelje tekmovanje pod imenom 60. Zlata lisica.

Andrej Rečnik in njegovi sodelavci so ostro proti, da nekdo drug izpelje tekmovanje pod imenom 60. Zlata lisica. Foto: Vid Ponikvar

Na sobotni skupščini ASK Branik Maribor so smučarski delavci, ki so vrsto let, nekateri tudi desetletij, pripravljali progo za Zlato lisico, protestirali proti temu, da bo jubilejno 60. tekmovanje organiziral nekdo drug, torej Smučarska zveza Slovenije. "Tega ne bomo dovolili. Naj imajo tekmovanje, a ne 60. Zlate lisice," je odločen Andrej Rečnik, dolgoletni vodja proge za Zlato lisico. Najbolj so prizadeti, da je vodstvo njihovega kluba, ki je v rdečih številkah, uporabo blagovne znamke za eno leto prodalo za le 20 tisoč evrov. "Sramota. Nesprejemljivo."

V hotelu Arena pod Mariborskih Pohorjem je v soboto več ur potekala skupščina Alpskega smučarskega kluba Branik Maribor, dolgoletnega organizatorja tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju. Sklicana je bila tudi na pobudo mariborskih smučarskih delavcev, ki so vrsto let, nekateri tudi desetletij, pripravljali progo za Zlato lisico. Ob predstavitvi finančnega poročila poslovanja kluba, ki je v rdečih številkah, je bila tema burne razprave tudi 60. Zlata lisica, ki jo bo 6. in 7. januarja 2024 organizirala Smučarska zveza Slovenije oziroma zavod Slo Ski.

Pravi dom Zlate lisice je Maribor, kjer je bila tekma nazadnje leta 2019. Foto: Matic Ritonja/Sportida Mednarodna smučarska zveza FIS je zaradi večletnih težav s snegom lani Mariborsko Pohorje prečrtala kot prizorišče tekem svetovnega pokala alpskih smučark v Sloveniji. SZS je tekmi v Sloveniji rešila zgolj tako, da je obljubila, da bosta v Kranjski Gori. Organizacijo je SZS sicer ponudila ASK Branik Maribor, a jo je vodstvo odklonilo, saj zanje izvedba tekme v Podkorenu finančno ni smotrna. Mariborskim oziroma štajerskim podjetjem, ki so vrsto let podpirala Zlato lisico, namreč druga lokacija ni zanimiva. Da bi SZS zadolženemu klubu pomagal in obenem počastil 60-letnico tega tekmovanja, se je z vodstvom dogovoril za enoletno uporabo blagovne znamke Zlata lisica. V zameno za denarno nadomestilo. To je ključni razlog za veliko nezadovoljstvo med mariborskimi smučarskimi delavci.

Rečnik: Razočarani smo nad SZS, kako so si to zamislili

Andrej Rečnik Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Andrej Rečnik, dolgoletni vodja proge na Zlati lisici, in njegovi sodelavci so na skupščini kluba protestirali proti temu, da bo 60. Zlato lisico organiziral nekdo drug. "Razočarani smo nad SZS, kako so si to zamislili. To ne more biti 60. Zlata lisica. Tega ne bomo dovolili. Naj imajo tekmovanje, a ne 60. Zlate lisice," je za Sportal povedal Rečnik, ki je na Zlato lisico čustveno navezan, saj je zraven od malega, 60. pa bi bila zanj 40. v vlogi enega ključnih mož na progi. Leta 1984 je kot vodja proge nasledil svoja brata Draga in Zvonka Rečnika. Zavedajo se, da bodo tri tedne pred tekmovanjem težko preprečili izvedbo pod tem imenom. Ne nazadnje promocija z logotipom 60. Zlata lisica že poteka.

Nadomestilo za uporabo blagovne znamke – 20 tisoč evrov

Gregor Lednik Foto: Nebojša Tejić/STA Najbolj so prizadeti, ker se je uporaba njim svete blagovne znamke Zlata lisica prodala za drobiž – za 20 tisoč evrov. "Sramota. Nesprejemljivo," je ogorčen Rečnik. S tem zneskom klubskega dolga ne bodo rešili, saj je ta mnogo višji. Točnih številk o poslovanju kluba in dolgovih jim na skupščini sicer niso predstavili. Rečnik je še poudaril, da njihov namen na skupščini ni bil poskus zamenjave vodstva kluba na čelu z Gregorjem Lednikom, temveč nasprotovanje, da so za tak drobiž dovolili drugemu izvedbo 60. Zlate lisice. O nadaljnjih korakih bodo smučarski delavci javnost pravočasno obvestili. Grozijo, da s klubom ne bodo več sodelovali.