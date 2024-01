Veliko zmagoslavje Petre Vlhove, bojevita Andreja Slokar reševala slovensko čast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovakinja Petra Vlhova je velika zmagovalka slalomske preizkušnje v Podkorenu in zmagovalka skupnega seštevka 60. Zlate lisice. Bojevita Andreja Slokar je tekmo končala na 14. mestu in je edina Slovenka s točkami. Ana Bucik, ki je prvo vožnjo končala na spodbudnem devetem mestu, je v drugi vožnji odstopila. Tudi preostali dve Slovenki sta ostali brez točk. Neja Dvornik je z 32. mestom ostala pred vrati finala, Nika Tomšič pa je, tako kot prva favoritinja Američanka Mikaela Shiffrin, odstopila že v prvi vožnji.

Foto: www.alesfevzer.com

Slovakinja Petra Vlhova je na krilih številnih domačih navijačev v drugi vožnji slalomske preizkušnje v Podkorenu pometla s konkurenco. Drugouvrščena Nemka Lena Dürr je zaostala 72 stotink sekunde, Američanka Aj Hurt, ki se je v drugi vožnji povzpela za kar 13 mest, pa za 87 stotink sekunde.

Tudi Andreja Slokar je v drugi vožnji napredovala in je bila na koncu uvrščena na 14. mesto (+2,43). Ana Bucik, deveta po prvi vožnji, in Nika Tomšič sta odstopili, Neja Dvornik pa je tekmo sklenila na 32. mestu.

"Odkar sem se vrnila nazaj, se še nisem borila toliko kot danes"

Slokarjeva je sploh prvič na domačem slalomu osvojila točke. "Točke me ne zanimajo," je dejala v prvi izjavi v ciljni areni. "Nisem najbolj zadovoljna z rezultatom. Tudi vožnje niso bile ravno najboljše." Pa vseeno je našla nekaj pozitivnega v drugem slalomskem nastopu: "Vem, da se sliši čudno, a z drugim tekom sem zadovoljna. Čeprav sem delala neumnosti od štarta do cilja. Ampak sem se borila. Odkar sem se vrnila nazaj, se še nisem borila toliko kot danes. In zato sem res vesela. Te predrznosti mi manjka."

Od še drugem odstopu ta konec tedna je bila precej žalostna in jezna Bucikova. Že dolgo ni pokazala toliko čustev kot v Kranjski Gori. "Sem razočarana, žalostna. Počutila sem se, da sem lahko napadala. Po prvem teku sem bila v položaju, kjer želim biti. Druga proga je bila precej težka. Za vodstvo se ne bi izšlo, a je bila priložnost za dober rezultat, da si dokažem, da grem v pravo smer." Da Zlata lisica ni bila uspešna, je priznal glavni trener Mitja Kunc, a: "Delno zadovoljstvo pa je, ker vidim, da se tekmovalke dvigujejo, da smo na pravi poti."

Vlhova je že tretjič po letih 2020 in 2022 osvojila seštevek Zlate lisice. Foto: Reuters

Vlhova že tretjič "zlata lisička"

To je že 31. zmaga v svetovnem pokalu za slovaško smučarko Petro Vlhovo, 22. slalomska in tretja na slalomih na progi Podkoren v Kranjski Gori. Hkrati je še tretjič po letih 2020 in 2022 osvojila seštevek Zlate lisice ter zlato broško, potem ko je bila na sobotnem veleslalomu četrta.

Vlhova je ob polčasu slalomskega dela jubilejne 60. Zlate lisice vodila s prednostjo 26 stotink sekunde pred Nemko Leno Dürr in Hrvatico Leono Popović (ki je ciljno črto prečkala v vratolomnem slogu), ki sta si razdelili drugo mesto. Dürrova je ubranila izhodišče po prvi vožnji, Popovićeva pa je po napaki zdrsnila na 11. mesto.

Hrvatica Leona Popović je cilj prve vožnje prečkala v akrobatskem slogu. Foto: www.alesfevzer.com

Na stopničke pa se je zavihtela Hurtova, ki je bila komaj 16. po prvi vožnji. Hurtova je zapolnila ameriško vrzel na slalomskih stopničkah, potem ko je prva zvezdnica Mikaela Shiffrin odstopila v prvi vožnji.

Foto: Reuters

Izidi, po finalni vožnji: 1. Petra Vlhova (Slk) 1:47,62 51,30 56,32 2. Lena Dürr (Nem) 1:48,34 +0,72 51,56 56,78 3. AJ Hurt (ZDA) 1:48,49 +0,87 53,39 55,10 4. Camille Rast (Švi) 1:48,79 +1,17 52,85 55,94 5. Paula Moltzan (ZDA) 1:48,85 +1,23 52,10 56,75 6. Sara Hector (Šve) 1:49,00 +1,38 52,01 56,99 7. Katharina Liensberger (Avt) 1:49,15 +1,53 52,19 56,96 8. Chiara Pogneaux (Fra) 1:49,30 +1,68 53,99 55,31 9. Katharina Huber (Avt) 1:49,38 +1,76 52,25 57,13 10. Michelle Gisin (Švi) 1:49,58 +1,96 52,77 56,81 ... 14. Andreja Slokar (Slo) 1:50,05 +2,43 53,44 56,61 ... - odstopila v drugi vožnji: Ana Bucik (Slo) - ni se uvrstila v drugo vožnjo: 32. Neja Dvornik (Slo) - odstopila v prvi vožnji: Nika Tomšič (Slo) Mikaela Shiffrin je odstopila že v prvi vožnji. Foto: Guliverimage Svetovni pokal, razvrstitev, ženske: - skupno (16/43): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 929 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 722 3. Federica Brignone (Ita) 697 4. Lara Gut-Behrami (Švi) 549 5. Sara Hector (Šve) 458 6. Sofia Goggia (Ita) 450 7. Lena Dürr (Nem) 350 8. Michelle Gisin (Švi) 347 9. Valerie Grenier (Kan) 321 10. Katharina Liensberger (Avt) 262 ... 37. Andreja Slokar (Slo) 94 40. Ana Bucik (Slo) 83 43. Ilka Štuhec (Slo) 79 55. Neja Dvornik (Slo) 45 ... - slalom (6/11): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 430 točk 2. Petra Vlhova (Slk) 425 3. Lena Dürr (Nem) 350 4. Michelle Gisin (Švi) 192 5. Sara Hector (Šve) 186 6. Katharina Huber (Avt) 173 . Katharina Liensberger (Avt) 173 8. Leona Popović (Hrv) 163 9. Ali Nullmeyer (Kan) 156 10. Katharina Gallhuber (Avt) 138 . Paula Moltzan (ZDA) 138 ... 15. Andreja Slokar (Slo) 94 31. Ana Bucik (Slo) 37 33. Neja Dvornik (Slo) 32 ...

