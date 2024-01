"Nimam pojma, kako sem se znašla tukaj"

Presenečenje lanske Zlate lisice je bila Valerie Grenier, ki je v Kranjski Gori dosegla prvo zmago v svetovnem pokalu. Leto pozneje je prišla na isti strmini do svoje druge. Še večji podvig pa je to nedeljo na slalomu uspel AJ Hurt. Američanka je s tretjim mestom, prvimi stopničkami na najvišji ravni, šokirala še sama sebe.

Valerie Grenier je lani na Zlati lisici dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, letos pa še drugo. Foto: Reuters Čar športa so uspehi "avtsajderjev", tekmovalcev, ki jih ne pričakujemo v vrhu. V alpskem smučanju so ti redki, a se dogajajo, predvsem v tehničnih disciplinah. Spomnimo se, kako je v prejšnji sezoni navdušil Američan z grškimi koreninami AJ Ginnis. Na svetovnem prvenstvu je prišel celo do srebra v slalomu. Nekaj minut se je tudi veselil svoje prve zmage v svetovnem pokalu, v zahtevnih razmerah na slalomu v kalifornijskem smučarskem središču Palisades Tahoe, a je bil po tekmi diskvalificiran. Prav slabo vreme in zdelana proga pomagata, da se v drugi vožnji z dobrim nastopom med najboljše prebijejo tekmovalci, ki so bili po prvi morda na 10., 15. mestu, tekmo pa so začeli z visoko številko. In takšne zgodbe se dogajajo tudi na tekmah v Sloveniji. Lani je na prvem veleslalomu za zlato lisico v Kranjski Gori prvič v svetovnem pokalu zmagala Valerie Grenier. To je bila prva kanadska veleslalomska zmaga po letu 1974.

Sicer ni zmagala, a je pravzaprav še večji podvig na nedeljskem slalomu na podkorenski strmini uspel Američanki AJ Hurt. Grenierjeva je imela lani številko 12, Hurtova pa je na 60. Zlati lisici prvi slalom začela kot 38.! Po prvi vožnji je bila 16., nakar ji je uspel najboljši finalni nastop in zavihtela se je na tretje mesto. Seveda, to so njene prve stopničke. Še več: doslej je bila med dobitnicami točk v slalomu samo na dveh tekmah, to zimo v Courchevelu na 25. mestu in pred dvema letoma 29. v Flachauu. Triindvajsetletnica je bila doslej nekoliko uspešnejša v veleslalomu, v katerem ima deset uvrstitev med 30., najboljša pa je bila v Tremblantu na devetem mestu.

THAT MOMENT YOU REALIZE YOU'RE ON THE PODIUM FOR THE FIRST TIME!!



Nepopisno veselje ameriške reprezentance v Kranjski Gori. Podobno kot lani. A lani so slavili 82. zmago Mikaele Shiffrin, to nedeljo pa prve stopničke AJ Hurt. Foto: www.alesfevzer.com Amelia Josephine Hurt, kakršno je njeno polno ime, je bila nad dosežkom presenečena prav toliko, če ne še bolj, kot 3.200 ljubiteljev smučanja, ki so se v nedeljo zbrali pod podkorensko strmino, eno najtežjih prog v svetovnem pokalu za alpske smučarke. "Presrečna sem. Tega res nisem pričakovala, sem pa navdušena, da sem tukaj," je z velikim nasmehom pripovedovala po podelitvi. V svetovnem pokalu smučarka iz Kalifornije sicer nastopa že sedmo sezono. To je bila njena 61. tekma na najvišji ravni. "Vsak dan treniram s Paulo in imam občutek, da jo vedno lovim. Prav na vsakem treningu. Nimam pojma, kako sem se danes znašla tukaj." Njena kolegica s treningov Paula Moltzan, ki je deseta slalomistka zime in že ima dve uvrstitvi na zmagovalni oder, je tekmo končala na petem mestu. "Sama pri sebi sem mislila, da, če v drugi vožnji povedem, morda lahko napredujem v prvo deseterico," je še povedala Američanka, ki je prejšnjo sezono končala predčasno, saj se je odločila za operacijo levega gležnja.

Mikaela Shiffrin je na slalomu odstopila. Izkazalo se je, da je bila bolna. Izpustila je sobotni večerni žreb številk. Foto: Reuters Ob uspehu mlade Američanke so vsi kar nekoliko pozabili na veliko razočaranje najuspešnejše smučarke vseh časov Mikaele Shiffrin. Lani je dobila drugi veleslalom v Kranjski Gori, kar je bila njena 82. zmaga v svetovnem pokalu, letos pa zaradi bolezni ni bila stoodstotna. Na sobotnem veleslalomu je bila samo deveta, na nedeljskem slalomu pa je odstopila že v prvi vožnji. "Danes je bilo še huje od odstopa in bolezni to, da nisem bila priča najbolj neverjetni predstavi AJ Hurt. Naravnost poletela je na svoje prve stopničke," je iz hotelske sobe, kjer je spremljala finale, na družbenih omrežjih zapisala Shiffrinova. Hurtova je po Shiffrinovi in Moltzanovi šele tretja Američanka, ki se je v zadnjih enajstih letih povzpela na slalomske stopničke.

Čeprav bo očitno tudi v tej zimi ženski slalom v prvi vrsti dvoboj za mali kristalni globus med Mikaelo Shiffrin in Petro Vlhovo – obe sta dobili po tri in ju zdaj loči samo še pet točk –, pa je konkurenca za njima precej bolj strnjena in številčna kot v prejšnjih sezonah. Da bi se le čim prej prvi deseterici znova približali Andreja Slokar in Ana Bucik. Do konca sezone je še pet slalomov, dva že naslednji teden: sredi tedna Flachau in konec tedna Jasna.