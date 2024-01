Ameriška šampionka za kratek čas zapušča belo karavano

V Altenmarkt-Zauchenseeju bodo od petka do nedelje na sporedu tri tekme za točke svetovnega pokala alpskih smučark, dva superveleslaloma, v petek in nedeljo, ter smuk, ki bo na sporedu v soboto.

Vse tri preizkušnje, prve v hitrih disciplinah v koledarskem letu 2024, bo izpustila vodilna v seštevku zime Mikaela Shiffrin, ki se ji novo leto ni začelo po načrtih. Izjemen niz uvrstitev na najvišja mesta je pretekli konec tedna prekinila v Kranjski Gori, kjer so se alpske smučarke merile na tekmah v veleslalomu in slalomu.

Mikaela Shiffrin je konec prejšnjega tedna nastopila v Sloveniji, a se ni mogla pohvaliti z vidnejšim dosežkom. V slalomu je celo ostala brez uvrstitve. Foto: Reuters

Že na veleslalomu ni bila v najboljši formi, tekmo je končala na zanjo skromnem devetem mestu, na slalomu pa je celo prvič po ponesrečenem olimpijskem slalomu leta 2022 odstopila v prvi vožnji. Kasneje se je izvedelo, da je ameriška šampionka staknila prehlad in je bilo njeno počutje precej slabo.

V torek je prek družbenega omrežja X sporočila, da se bo v akcijo vrnila šele 16. januarja na nočnem slalomu v Flachauu.

A little update from my side about this weekend’s speed series in Altenmarkt Zauchensee…



Thanks, everyone, for your support as always!🙏❤️ pic.twitter.com/C1S1SQiCoB