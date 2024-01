V Wengnu danes še superveleslalom, šele tretji v sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski Wengen bo danes prizorišče tretjega moškega superveleslaloma sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Prvega v Val Gardeni je dobil Avstrijec Vincent Kriechmayr, zadnjega v Bormiu pa Švicar Marco Odermatt, ki vodi tako v superveleslalomskem kot tudi skupnem seštevku svetovnega pokala in bo tudi danes eden glavnih favoritov za zmago. Včeraj je že dobil klasično smukaško preizkušnjo na progi Lauberhorn. Tekma se bo začela ob 12.30.

Na startu današnjega superveleslaloma bosta dva slovenska predstavnika, Martin Čater ima startno številko 36, Miha Hrobat pa 55. Čater je osvojil edine slovenske moške točke svetovnega pokala v tej disciplini, v Val Gardeni je bil 26. Zadnjega superG-ja v Bormiu ni končal. Hrobat je bil na obeh italijanskih preizkušnjah izven dobitnikov točk, veliko bolje mu gre letos v smuku, včeraj je bilo sploh prvič v tej zimi, da ni osvojil smukaških točk, na wengenski klasiki je namreč odstopil.

Včerajšnji smuk in današnji superveleslalom v Wengnu nadomeščata odpadli tekmi iz ameriškega Beaver Creeka, v soboto in nedeljo bosta na tem prizorišču še klasični smuk in slalom za pokal Lauberhorn.

Wengen, superveleslalom, startna lista: 1. Jefrrey Read (Kan)

2. Gino Caviezel (Švi)

3, Cyprien Sarrazin (Fra)

4. Stefan Rogentin (Švi)

5. Guglielmo Bosca (Ita)

6. Daniel Hemetsberger (Avt)

7. Alexis Pinturault (Fra)

8. Justin Murisier (Švi)

9. Stefan Babinsky (Avt)

10. Marco Odermatt (Švi)

11. Raphael Haaser (Avt)

12. James Crawford (Kan)

13. Aleksander Aamodt Kilde (Nor)

14. Andreas Sander (Nem)

15. Vincent Kriechmayr (Avt)

…

36. Martin Čater (Slo)

55. Miha Hrobat (Slo)

