Avstrijcu drama stotink, nov polom Slovencev

Manuel Feller je v finalu pridobil štiri mesta in prišel do velike zmage.

Manuel Feller je v finalu pridobil štiri mesta in prišel do velike zmage. Foto: Guliverimage

Po sobotnem veleslalomu so se alpski smučarji danes v Adelbodnu pomerili še v slalomu za svetovni pokal. Zmage se je razveselil Avstrijec Manuel Feller, ki je v finalu pridobil štiri mesta in prevzel tudi vodstvo v slalomskem seštevku. Feller je na koncu za dve stotinki sekunde ugnal Norvežana Atleja Lieja McGratha, vodilni po prvi vožnji Alexander Steen Olsen je v finalu odstopil. Slovencev tudi na tretji slalomski preizkušnji v sezoni ni bilo v finalu, saj sta Štefan Hadalin in Tijan Marovt z visokima startnima številkama odstopila že v prvi vožnji.

Po tem, ko se je konec leta 2023 pri padcu na smuku v Bormiu grdo poškodoval Avstrijec Marco Schwarz in zaradi strgane križne vezi že končal sezono, je zdaj odprt lov na slalomski kristalni globus. Schwarz je do te tekme v seštevku te discipline še vodil, a je zdaj vodstvo predal v roke rojaku Manuelu Fellerju, ki je dobil slalom za svetovni pokal v Adelbodnu. 31-letni Avstrijec je bil po prvi vožnji peti, za prvim mestom je zaostajal 45 stotink sekunde, v finalu pa prehitel vse tekmece in na koncu z glasnim vzklikom proslavil svojo četrto zmago v svetovnem pokalu.

Drugo mesto je osvojil Norvežan Atle Lie McGrath , ki je bil drugi že po prvi vožnji, za Fellerjem pa je zaostal le dve stotinki sekunde. McGrath je predvsem v zadnjem delu ciljne strmine pustil preveč časa, da bi lahko posegel še višje. Tako je ostal pri dveh slalomskih zmagah, skupno pa je sedmič stal na odru za zmagovalce tekem svetovnega pokala. Tretje mesto je pripadlo Avstrijcu Dominiku Raschnerju (+0,23), ki je v finalu pridobil kar 13 mest. Še drugič v svetovnem pokalu je stopil na stopničke, edinkrat do zdaj mu je to uspelo v Lech/Zürsu na paralelni tekmi.

Zmagovalna trojica slaloma v Adelbodnu - drugi Norvežan Atle Lie McGrath, zmagovalec Avstrijec Manuel Feller in tretji njegov rojak Dominik Raschner. Foto: Guliverimage

Vodilni po prvi vožnji Norvežan Alexander Steen Olsen v finalu ni zdržal pritiska in po zdrsu odstopil že po nekaj zavojih. Tretji po prvi vožnji Italijan Tommaso Sala je na koncu osvojil sedmo mesto (+0,52).

V Adelbodnu je navdušena množica spremljala zelo izenačeno tekmo z zelo majhnimi razlikami, na koncu se je znotraj sekunde zvrstilo 12 smučarjev, ravno 12. Švicar Loic Meillard je namreč za zmagovalcem zaostal točno sekundo.

Slovenci še v tretje brez slalomskih točk

Brez rezultata sta ostala oba slovenska predstavnika Štefan Hadalin in Tijan Marovt, ki sta v prvi vožnji odstopila. Hadalin je s številko 49 po visokih vmesnih zaostankih zdrsnil tik pred ciljno strmino, Marovt (51) pa je svoj nastop končal že v prvem delu proge, ko je povozil količek. Slovenski smučarji v tej zimi sploh še niso osvojili slalomskih točk svetovnega pokala.

Štefan Hadalin je odstopil v prvi vožnji. Foto: www.alesfevzer.com

V slalomski razvrstitvi je vodstvo prevzel Feller, sicer zmagovalec Gurgla, ki je na treh slalomih zbral 245 točk. Drugi je za zdaj še njegov rojak in zmagovalec Madonne di Campiglio, Marco Schwarz (180 točk), ki pa je, kot že omenjeno, zaradi strgane križne vezi v Bormiu že končal sezono. Na tretjem mestu je Britanec Dave Ryding (120), ki je bil danes šele 21.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je na vrhu ostal Švicar Marco Odermatt, ki je na veselje domačih pristašev smučanja dobil sobotno veleslalomsko preizkušnjo, v slalomu pa ne nastopa. Zbral je 736 točk oziroma 272 točk več od trenutno še drugega Schwarza. Tretji je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde s 320 točkami.

Naslednja postaja svetovnega pokala za moške bo Wengen, kjer bosta na sporedu dva smuka, in sicer v četrtek in soboto, ter petkov superveleslalom in nedeljski slalom.

Adelboden, slalom (M), 2. vožnja, končni vrstni red: 1. Manuel Feller (Avt) 1:52,62

2. Atle Lie McGrath (Nor) +0,02

3. Dominik Raschner (Avt) +0,23

4. Linus Strasser (Nem) +0,30

5. Marc Rochat (Švi) +0,44

6. Samuel Kolega (Hrv) +0,49

7. Tommaso Sala (Ita) +0,52

8. Luca Aerni (Švi) +0,64

9. Timon Haugan (Nor) +0,69

10. Daniel Yule (Švi) +0,86

... Odstop: Alexander Steen Olsen (Nor), Henrik Kristoffersen (Nor), Michael Matt (Avt), Tanguy Nef (Švi) Po 1. vožnji: 1. Alexander Steen Olsen (Nor) 56,79

2. Atle Lie McGrath (Nor) +0,05

3. Tommaso Sala (Ita) +0,23

4. Linus Strasser (Nem) +0,38

5. Manuel Feller (Avt) +0,45

6. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,50

. Samuel Kolega (Hrv) +0,50

8. Ramon Zenhäusern (Švi) +0,65

9. Marc Rochat (Švi) +0,72

10. Michael Matt (Avt) +0,80

... Odstop v 1. vožnji: Štefan Hadalin (Slo), Tijan Marovt (Slo), Clement Noel (Fra), Alex Vinatzer (Ita) ... Svetovni pokal, razvrstitev, moški:

- skupno (12/42): 1. Marco Odermatt (Švi) 736 točk

2. Marco Schwarz (Avt) 464

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 320

4. Manuel Feller (Avt) 284

5. Filip Zubčić (Hrv) 258

6. Henrik Kristofersen (Nor) 228

7. Vincent Kriecmayr (Avt) 227

8. Atle Lie McGrath (Nor) 210

9. Cyrien Sarrazin (Fra) 200

10. James Crawford (Kan) 192

...

14. Žan Kranjec (Slo) 166

62. Miha Hrobat (Slo) 39

115. Martin Čater (Slo) 6

... Slalom (3/12): 1. Manuel Feller (Avt) 245 točk

2. Marco Schwarz (Avt) 180

3. David Ryding (VBr) 120

4. Timon Haugan (Nor) 119

5. Atle Lie McGrath (Nor) 112

6. Linus Strasser (Nem) 108

7. Clement Noel (Fra) 102

8. Dominik Raschner (Avt) 85

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 79

10. Michael Matt (Avt) 76

...

