Kranjec na strmini, kjer je že zmagal, s številko 1

Zaradi odpovedane tekme v Söldnu so to zimo za smučarji šele trije veleslalomi. Vse tri je dobil Marco Odermatt (300 točk), na obeh v Alti Badii pa je bil tretji Žan Kranjec, ki je s 156 točkami četrti v veleslalomskem seštevku. Odermatt je tudi vodilni v skupnem seštevku zime in po poškodbi Marca Schwarza ima odprto pot do velikega kristalnega globusa. Švicar je dobil tudi lanski veleslalom v Adelbodnu, Kranjec je bil peti. V letih 2022 in 2021 je slovenski as ostal brez veleslalomskih točk na tej strmini. Pred tem pa je tu nastopal izvrstno: leta 2020 je zmagal, v letih 2019 in 2018 pa je bil peti.

Kot prvi se bo na progo podal prav naš Kranjec. Za njim pa Norvežan Henrik Kristoffersen in Odermatt. Nastopil bo še en Slovenec, Štefan Hadalin, ki ima številko 40.

Adelboden, veleslalom, štartna lista (M):



1. Žan Kranjec (Slo)

2. Henrik Kristoffersen (Nor)

3. Marco Odermatt (Švi)

4. FIlip Zubčić (Hrv)

5. Alexis Pinturault (Fra)

6. Gino Caviezel (Švi)

7. Loic Meillard (Švi)

...

40. Štefan Hadalin (Slo) 2. Henrik Kristoffersen (Nor)3. Marco Odermatt (Švi)4. FIlip Zubčić (Hrv)5. Alexis Pinturault (Fra)6. Gino Caviezel (Švi)7. Loic Meillard (Švi)...

Prva vožnja se začne ob 10.30, finale pa sledi ob 13.30.