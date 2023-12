Šok za Avstrijo: konec sezone za edinega Odermattovega izzivalca

Takole so nesrečnega Avstrijca dvignili na helikopter in odpeljali v bolnišnico.

Kot da je nekdanji avstrijski šampion Benjamin Raich priklical nesrečo, ko je pred dnevi govoril, da bo moral njegov rojak Marco Schwarz izpustiti kakšno tekmo, da si malo odpočije, ker je urnik tekem enostavno prenaporen, še posebej zanj, ki kot edini to zimo v moški konkurenci nastopa v vseh disciplinah. Edini pravi tekmec Marcu Odermattu za veliki kristalni globus je padel na četrtkovem smuku v Bormiu in si koleno poškodoval tako resno, da je zanj sezone konec.

Avstrijska smučarska zveza je v četrtek zvečer potrdila, da je 28-letni Marco Schwarz zaradi poškodbe kolena po padcu na četrtkovem smuku v italijanskem Bormiu že končal sezono svetovnega pokala alpskih smučarjev. Po devetih tekmah sezone je v skupnem seštevku drugi, 72 točk za Švicarjem Marcom Odermattom.

Marco Schwarz pred padcem Foto: Guliverimage Beljačana so morali po padcu, ko je zletel v zaščitno mrežo, s helikopterjem prepeljati v lokalno bolnišnico, nato pa na podrobnejše preglede v Innsbruck. Tam so ugotovili, da si je poškodoval križne vezi in meniskus ter zaradi operacije in okrevanja do konca sezone ne bo mogel več tekmovati.

"Konec sezone. Grozna diagnoza za Marca Schwarza," piše avstrijski portal Laola. "Kot smo se bali, Korošec si je resno poškodoval koleno. Pot okrevanja bo dolga." Najverjetneje od šest do devet mesecev, sezona pa traja samo še tri.

V svetovnem pokalu je nanizal šest zmag in 23 uvrstitev na zmagovalni oder. Na ekipni tekmi je leta 2018 v Južni Koreji s srebrom osvojil svojo doslej edino olimpijsko medaljo, na SP pa je bil zlat leta 2021 v Cortini d'Ampezzo v kombinaciji. Na SP je osvojil še dve srebrni medalji in štiri bronaste.

Kod da bi Raich priklical nesrečo

Benjamin Raich Foto: Guliverimage Tekem je preveč, je pred dnevi dejal Benjamin Raich. "Če bomo tako nadaljevali, ne smemo biti presenečeni, da bo poškodb še več." In izpostavil prav rojaka Schwarza, ki je edini letos nastopil na vseh tekmah. "Poškodbe se dogajajo, ker imaš premalo časa za regeneracijo. Zato se bo moral tudi Schwarz enkrat ustaviti in si vzeti nekaj premora," je še dejal Raich in bil prepričan, da bi lahko tudi v tem primeru Odermatta izzval za veliki kristalni globus. A zdaj se je poškodba res zgodila in očitno je dvoboja za veliki globus konec že po četrtini sezone. Kdo drug ga bo Švicarju težko izmaknil. Že zdaj ima 336 točk prednosti pred Cyprienom Sarrazinom.

1. Marco Odermatt (Švi) 536 točk

2. Marco Schwarz (Avt)* 464

3. Cyprien Sarrazin (Fra) 200

4. Filip Zubčić (Hrv) 198

5. Manuel Feller (Avt) 180



*Zaradi poškodbe je končal s sezono.