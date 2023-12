Bo tretji smuk sezone dal tudi tretjega zmagovalca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je v Bormiu v Italiji na sporedu klasični moški smuk za svetovni pokal. Spektakularna dirka na zahtevni progi Stelvio se bo začela ob 11.30, na startu bosta tudi dva Slovenca, Miha Hrobat in Martin Čater. To je šele tretji smuk sezone, na prvih dveh, v Val Gardeni sta zmagala Američan Bryce Bennet in Italijan Dominik Paris. Bomo danes dobili tretjega junaka kraljevske discipline?