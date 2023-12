Igra stotink za zmago in stopničke, nenaklonjena tudi Čatru

Po uvodnem smuku so alpski smučarji nastopili še na prvem superveleslalomu. Na idiličen sončen zimski dan v Val Gardeni je svojo tretjo zmago na progi Sassolungo osvojil Vincent Kriechmayr. Prve tri so ločile le tri stotinke, prvih šest pa 15 stotink. Martin Čater je zaostal vsega 71 stotink, a bil vseeno samo 26.

Karavana alpskih smučarjev je zbrana v srcu Dolomitov, v dolini Gardena, kjer so po vseh odpovedih hitrih disciplin v četrtek le izvedli prvi smuk sezone. Na skrajšani progi Sassolungo se je prvih 30 tekmovalcev zvrstilo v manj kot sekundi, zmage se je veselil Američan Bryce Bennett, ki je s številko 34 za tri stotinke prehitel Aleksandra Aamodta Kildeja. Miha Hrobat je bil 25., Martin Čater 30.

Daniel Hemetsberger Foto: Reuters Tudi na petkovem superveleslalomu so bile razlike zelo majhne, še o zmagi in stopničkah so odločale stotinke. Po zgolj 17. mestu v četrtek je mnogo boljši nastop uspel Avstrijcu Vincentu Kriechmayrju. Zmagal je z dvema stotinkama prednosti pred rojakom Danielom Hemetsbergerjem. Še stotinko več je na tretjem mestu zaostal najboljši superveleslalomist prejšnje zime Marco Odermatt. Zanimivo, da Švicar v dolini Gardena še ni nikoli zmagal. Je pa to tretja Kriechmayrjeva zmaga na Sassolungu, skupaj že 17. v svetovnem pokalu. Hemetsberger je z drugim mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev v karieri.

S številko 27 se je na četrto mesto zavihtel Francoz Cyprien Sarrazin. Zaostal je 12 stotink. Na petem mestu je bil še tretji Avstrijec Marco Schwarz (+0,13). Kar trije Avstrijci med prvo četverico. Po eni slabših zim (prejšnji) se torej avstrijsko smučanje vrača na stare tirnice. Je pa grdo padel Andreas Ploier, ki je potreboval pomoč zdravnikov na progi. Tudi šesti Kanadčan James Crawford je zaostal samo 15 stotink. Z dobro sekundo zaostanka je norveški as Aleksander Kilde celo ostal brez točk (37.).

Martin Čater Foto: Reuters Majhne razlike (prvih 19 v pol sekunde) pomenijo, da za slovensko smučanje ni bilo vrhunske uvrstitve. Pa čeprav je Martin Čater s številko 36 zaostal samo 71 stotink. Ko je prišel v cilj, je bil 16. Nato ga je prehitelo še kar nekaj smučarjev, Kanadčan Alexander Cameron, Švicar Franjo Von Allmen in Američan Jared Goldberg so se celo prebili v prvo deseterico. Nekaj več je s številko 55 zaostal drugi Slovenec na tekmi Miha Hrobat (+1,94). Čater je tako prvi superveleslalom sezone končal na 26. mestu, Hrobat pa na 56.

Val Gardena, superveleslalom, (M):



1. Vincent Kriechmayr (Avt) +1:28,39

2. Daniel Hemetsberger (Avt) +0,02

3. Marco Odermatt (Švi) +0,03

4. Cyprien Sarrazin (Fra) +0,12

5. Marco Schwarz (Avt) +0,13

6. James Crawford (Kan) +0,15

7. Alexander Cameron (Kan) +0,28

8. Mattia Casse (Ita) +0,29

9. Franjo Von Allmen (Švi) +0,38

10. Jared Goldeberg (ZDA) +0,39

10. Guglielmo Bosca (Ita) +0,39

10. Jeffrey Read (Kan) +0,39

...

24. Martin Čater (Slo) +0,71

54. Miha Hrobat (Slo) +1,94

Čater: Ne ustvarim hitrosti takoj od štarta

Martin Čater Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Muči me štart. Ne ustvarim hitrosti takoj od štarta. Moram popraviti tehniko štarta," je razlog, da ni bil tako visoko, pojasnil Čater. "Na tehničnih, bolj izpostavljenih zavojih pa dobro smučam." Poleti je zamenjal smuči, zdaj že drugič letos tudi smučarske čevlje in zato potrebuje nekaj časa. "Mislim, da stopnjujem stvari. Bolj samozavestno se počutim na smučeh. Zaupam materialu. Pravijo, da eni potrebujejo več eni manj."

"Škoda Martinovega prvega sektorja, vse ostalo je bilo za pohvaliti, tudi sam pristop je bil zelo dober. Bila pa je spet zelo zelo izenačena tekma. Miha pa je imel smolo, po številki 52 je za pet minut začelo pihati v prsi in je bil zato brez vsakih možnosti za boljši nastop," je nastop svojih dveh varovancev ocenil trener Aleš Gorza.

V soboto je v Val Gardeni predviden še drugi smuk.