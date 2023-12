Smola, ki je v karavani alpskega smučanja ni pričakoval nihče

Potem ko je v sredo v Val Gardeni odpadel še eden od številnih treningov smuka v tej sezoni, sta po klavrnem začetku sezone svoje misli iz Italije za slovenske predstavnike sedme sile strnila vodja slovenskih reprezentanc Janez Slivnik in vodja panoge Miha Verdnik, ki skupaj s tekmovalci upata, da se bo sezona nadaljevala v veliko boljšem slogu, kot se je začela.

Konec oktobra so morali organizatorji zaradi močnega vetra odpovedati uvodni moški veleslalom sezone v Söldnu v Avstriji, potem ko so dan prej izpeljali žensko tekmo na ledeniku Rettenbach. Nato so morali zaradi slabih vremenskih razmer odpovedati oba moška in oba ženska smuka s startom v Zermattu v Švici in ciljem v Cervinii v Italiji. Prav tako niso izpeljali dveh moških smukov in superveleslaloma v Beaver Creeku v ZDA. Zatem je odpadel še moški slalom v Val d'Iseru in ženski superveleslalom v St. Moritzu, tako da so moški smučarji do zdaj pod streho spravili le dve tekmi, kar smučarjev pred nadaljevanjem sezone ne more navdajati s pretiranim optimizmom.

"Upam, da bomo zdaj končno padli v ritem tekem, ki so ga tekmovalci navajeni," je iz Val Gardene sporočil Miha Verdnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tekme odpadale kot domine

"Upam, da bomo zdaj končno padli v ritem tekem, ki so ga tekmovalci navajeni. Za nami je res težko obdobje, ker so tekme odpadale kot domine, pa tudi sicer je za nami zelo težko obdobje. Ko smo se vrnili z južne poloble, je bilo res zelo težko najti dober, kakovosten teren za trening. Čeprav so bili pogoji za vse ekipe isti, moram priznati, da se je pri nas to zelo poznalo. Zavedamo se dejstva, da naši tekmovalci potrebujejo veliko smučanja in dela, da pridejo na želeno raven, in to nam je prav gotovo manjkalo. Sploh pri specialistih za hitre discipline je bila ta luknja res ogromna, praktično od konca septembra pa do 22. novembra niso imeli pravega treninga. Ilka se je z ekipo dobro znašla v Skandinaviji, vodja ekipe Darje Črnko se je res dobro odločila, da so bili poleti dlje časa na južni polobli," je svoje vtise strnil Verdnik, ki si tako želi premika v pozitivno smer.

"Vzdušje je kljub vsemu v ekipah zelo dobro, mogoče je malce slabše v ženskih tehničnih disciplinah, ker še niso prišli rezultati, ki bi si jih dekleta želela, so se pa stvari malce izboljšale s tistim Killingtonom, ko so videla, da so sposobna in da znajo stvari s treningov prenesti na tekme. Vse ekipe dobro delajo, predvsem pa si vsi zelo želijo dirkanja. Take smole res ni mogel predvideti nihče," je prepričan Verdnik, ki je opozoril na razmere, ki so bile zahtevne že v času pripravljalnega obdobja.

Žan Kranjec je na edinem veleslalomu sezone osvojil sedmo mesto. Foto: Guliverimage

Tekmovalci te odpovedi dojemajo zelo različno, je dejal vodja panoge na SZS. "Tukaj bi rad izpostavil, da nekatere odpovedi na njih niti niso tako slabo vplivale, ker smo ravno v tem obdobju pred začetkom tekem zelo težko dobili kakovosten trening, na katerem bi lahko napredovali. Tako da če si na res visoki ravni, je take odpovedi težko sprejeti, v primeru, kot smo bili mi, pa so tekmovalci dobili še nekaj več dodatnega časa, da se dvignejo na višjo raven. Tudi Žan je po tekmi v Söldnu dejal, da vidi, da še potrebuje čas, tako da so na njih slabše vplivali pogoji na treningih pred tem," je dejal Verdnik.

V moški konkurenci izpeljani le dve tekmi

V moški konkurenci so tako v tej sezoni do danes izpeljali le dve tekmi, kot edini Slovenec pa se je do zdaj točk s sedmim mestom na veleslalomu v Val d'Iseru prebil Žan Kranjec. "Kar zadeva moške tehnične discipline, je Žanovo sedmo mesto v Val d'Iseru prav gotovo bistveno boljše kot tisto smučanje v Söldnu, gotovo si on želi in je sposoben tudi več, tudi njegovo smučanje je na višji ravni. Žan je tekmovalec, ki nujno potrebuje stoodstotno opremo, mora jo čutiti. Moram izpostaviti, da je na treningih slaloma odlično smučal Marovt, saj je zraven najboljših. Upam, da mu bo steklo tudi na tekmah," je svoje opažanje strnil Slivnik.

"Vreme nam je letos pokazalo svoje, ne samo zdaj med tekmami, tudi poleti ni bilo pravih pogojev," pravi Slivnik. Foto: www.alesfevzer.com

Na prve preizkušnje še vedno čakajo specialisti za hitre discipline, ki jih danes, če bo vreme dovoljevalo, čaka prva tekma v Val Gardeni. "Pričakujem, da bodo fantje oddelali solidne smuke, superveleslalom je ob visokih startnih številkah težko napovedovati, verjamem pa, da so se vsi sposobni pripeljati do točk, če bodo vozili tako, kot so sposobni," je dejal Slivnik. "Vreme nam je letos pokazalo svoje, ne samo zdaj med tekmami, tudi poleti ni bilo pravih pogojev, sploh v Čilu ni bilo pravih pogojev za smuk. Tako je bilo za vse ekipe, ne samo za nas. Upam, da bomo v Val Gardeni dočakali prave tekme."

Ilka Štuhec je na smuku v St. Moritzu zasedla 14. mesto. Foto: Guliverimage

V ženski konkurenci so v tej sezoni do zdaj izpeljali devet tekem, trenutno je najboljša Slovenka v skupnem seštevku svetovnega pokala Ana Bucik, ki je 29., do točk pa so se v tej sezoni prebile še Andreja Slokar, ki s sedmim mestom s slaloma v Killingtonu drži najboljšo slovensko uvrstitev v ženski konkurenci, pa tudi Ilka Štuhec in Neja Dvornik.

"Dekleta v tehničnih disciplinah so imela ogromno težav že v pripravah, že v Argentini so vsa zbolela, Neja Dvornik je imela dvakrat koronavirus, Andreja je imela poleg korone še zlomljen prst, tako da je pri vseh prisoten manko treninga. Res je, da sezona rezultatsko ni šla po željah, a treba je dobro delati naprej. Slalom v Killingtonu je dekleta malce vzdignil, a ni enostavno. Za Ano vem, da si želi še več, upam, da bodo zadeve zdaj stekle, da bo tudi sama čutila manj stresa," je prepričan Slivnik, ki verjame, da se bo krivulja rezultatov zasukala tudi pri Ilki Štuhec.

"Vem, da so dobro trenirali, in vem tudi, da je St. Moritz rezultatsko ni zadovoljil, a po besedah trenerja Natka Zrnčića Dima naj bi bila forma prava, tudi treningi so to nakazovali, tako da verjamem, da nas bo letos še razveseljevala. Upam, da jim bodo šle tudi razmere v Val d'Iseru na roko in da bodo tekme izpeljali."

Kdaj se bo vrnila Meta Hrovat oz. ali se sploh bo vrnila? Foto: www.alesfevzer.com

Še vedno pa je pod vprašajem status Mete Hrovat, ki je sicer napovedala vrnitev v karavano svetovnega pokala, a za zdaj še ni nared za vrnitev na sneg. Kot so povedali na SZS, je zares mala oziroma skorajda nična verjetnost, da bi lahko Hrovatova nastopila na januarski Zlati lisici, ki jo bo gostila Kranjska Gora.

