Na vrsti je šele druga moška tekma sezone, Žan Kranjec pa slovenski adut

V Val d'Iseru v Franciji bodo danes poskušali izpeljati moški veleslalom za svetovni pokal v alpskem smučanju. Po pravi poplavi odpovedi zaradi slabega vremena bo to po novembrskem slalomu v avstrijskem Gurglu šele druga moška tekma sezone. Prva vožnja bo na sporedu ob 9.30, druga ob 13. uri, slovenski ljubitelji smučanja pa lahko največ pričakujejo od Žana Kranjca, lani tretjega veleslalomista sveta.

Prvi moški veleslalom sezone bo odprl Švicar Loic Meillard, slovenski adut Žan Kranjec pa se bo na progo podal s startno številko sedem. Lani je bil Kranjec tretji veleslalomist sveta, zaostal je le za dobitnikom malega in velikega kristalnega globusa Marcom Odermattom in norveškim specialistom Henrikom Kristoffersenom. Kranjec je v prejšnji zimi trikrat stal na odru za zmagovalce, najboljši, drugi je bil prav na uvodni ledeniški preizkušnji sezone v Söldnu. Letos je tradicionalni uvod zaradi premočnega vetra odpadel.

Nato je odpadla tudi smukaška tekma pod Matterhornom, prav tako oba smuka in superveleslalom v Beaver Creeku. V letošnji sezoni svetovnega pokala so izpeljali samo eno moško tekmo, slalom v Gurglu, ki ga je dobil Avstrijec Manuel Feller, Slovenca Tijan Marovt in Štefan Hadalin pa sta bila prepočasna za uvrstitev v finale.

Hadalin bo še edini preostali Slovenec na današnji tekmi, ima startno številko 31. Na tekmo je prijavljenih 71 tekmovalcev.

Val d'Isere, veleslalom, startna lista: 1. Loic Meillard (Švi)

2. Henrik Kristoffersen (Nor)

3. Marco Odermatt (Švi)

4. Ginmo Caviezel (Švi)

5. Marco Schwarz (Avt)

6. Alexis Pinturault (Fra)

7. Žan Kranjec (Slo)

8. Raphale Haaser (Avt)

9. Manuel Feller (Avt)

10. Rasmus Windingstad (Nor)

…

31. Štefan Hadalin (Slo)

...



Celotna startna lista.

