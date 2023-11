Avstrijci vrnili udarec, protestniki prekinili finale

Po odpovedi veleslaloma v Söldnu in obeh smukov pod Matterhornom so le izpeljali prvo moško smučarsko tekmo nove tekmovalne zime. Gurgl, nedaleč od Söldna, je sploh prvič gostil tekmo svetovnega pokala, in sicer slalom. Avstrijski smučarji, ki so v prejšnji sezoni razočarali, so dosegli trojno zmago: prvi je bil Manuel Feller, drugi Marco Schwarz in tretji Michael Matt. Slovenca Štefan Hadalin (41.) in Tijan Marovt (34.) sta ostala brez finalne vožnje. "Lahko rečem, da nisem zadovoljen s prikazanim," je bil odkrit slalomski trener Sergej Poljšak.

Protestniki prekinili finalno vožnjo

Foto: Guliverimage Ko je v finalu skozi cilj prismučal Marco Schwarz, je v iztek priteklo več protestnikov (najverjetneje okolijskih aktivistov) in sneg v ciljni areni so obarvali z oranžno barvo. Tekmovanje je bilo skoraj deset minut prekinjeno. Nekaj so jih morali kar odvleči iz arene. So pa protestniki povsem razbesneli Henrika Kristoffersena, ki je že prej prišel v cilj, spustil se je v oster besedni dvoboj z eno od protestnic. Vročekrvnega Norvežana so morali člani ekip in varnostniki kar zadržati, da ni prišlo do fizičnega obračuna.

Za avstrijskimi smučarji je ena najslabših sezon, saj so v svetovnem pokalu 2022/2023 dosegli le štiri zmage in tudi Vincent Kriechmayr je s tremi ostal brez malega kristalnega globusa. V slalomu niso dosegli niti ene zmage, pravzaprav so imeli v slalomskem seštevku samo enega tekmovalca v prvi deseterici. To je bil peti Manuel Feller, ki je bil dvakrat na stopničkah. Na svetovnem prvenstvu je bil sedmi. Pred novo sezono so bili tako v avstrijski reprezentanci pod precejšnjim pritiskom medijev in navijačev.

Manuel Feller Foto: Guliverimage Že prva vožnja slaloma v Gurglu oziroma točneje Obergurglu (avstrijska Tirolska) pa je dala vedeti, da so v novo sezono vstopili mnogo bolje pripravljeni. Z izvrstno vožnjo je vodil Feller in imel kar 94 stotink prednosti pred Francozom Noelom Clementom. Naslednji Avstrijec je bil na tretjem mestu Fabio Gstrein (+0,99), ki boljši kot četrti na tekmah svetovnega pokala še ni bil. Na petem mestu pa je bil eden redkih smučarjev, ki bo to zimo tekmoval v vseh disciplinah (ne sicer na vseh prizoriščih), Marco Schwarz, ki je imel z zaostankom vsega 22 stotink za Noelom še možnosti tudi za stopničke. Te mu niso neznanka, ima že dve slalomski zmagi.

Marco Schwarz Foto: Guliverimage Fellerju finalni nastop sicer ni uspel tako dobro kot prvi, a je bila prednost tako velika, da je vseeno zmagal. To je njegova tretja slalomska zmaga v svetovnem pokalu, prva po Lenzerhaideju leta 2021. Bil je 23 stotink hitrejši od Schwarza, ki je s petega napredoval na drugo mesto. Izvrsten finalni nastop je uspel še avstrijskemu veteranu Michaelu Mattu, ki se je na stopničke prebil s 17. mesta. Zaostal je sekundo in pet stotink. Tako dober ni bil že pet let! Samo za stotinko je za zmagovalnim odrom zaostal Britanec Dave Ryding, ki veliko trenira v tej dolini na Tirolskem. Gstrein je bil po slabšem drugem nastopu na koncu osmi, Noel pa je nazadoval celo na 12. mesto.

To je prva avstrijska trojna zmaga v slalomu po 22 letih.

Po Gurglu se sezona za moške nadaljuje v začetku decembra s smukoma in superveleslalomom v Beaver Creeku v ZDA.

Gurgl, slalom (M):



1. Manuel Feller (Avt) 1:47,23

2. Marco Schwarz (Avt) +0,23

3. Michael Matt (Avt) +1,05

4. Dave Ryding (VB) +1,06

5. Daniel Yule (Švi) +1,08

6. Timon Haugen (Nor) +1,15

7. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,20

8. Fabio Gstrein (Avt) +1,33

9. Linus Strasser (Nem) +1,56

10. Albert Popov (Bol) +1,60

...

34. Tijan Marovt (Slo) +3,77

41. Štefan Hadalin (Slo) +4;88

Svetovni prvak Kristoffersen sedmi

Henrik Kristoffersen Foto: Guliverimage Svetovni prvak in najboljši slalomist pretekle zime, Norvežan Henrik Kristoffersen, je v prvi vožnji zaostal kar sekundo in pol ter bil na zanj skromnem 11. mestu. Za stopničkami je sicer zaostajal le dobre pol sekunde. A tudi njegov finalni nastop ni bil brez napak, še posebej v zgornjem delu ne. Ko je prišel skozi cilj, je bil šele četrti, a so nato še številni zaostali za njim in je prvi slalom sezone vseeno končal v prvi deseterici, na sedmem mestu. Njegov rojak Lucas Braathen, ki je bil drugi v slalomskem seštevku sezone 2022/2023, je na presenečenje vseh tik pred Söldnom zaradi spora z norveško zvezo oznanil konec kariere.

Odkritje prejšnje zime, grški Američan AJ Ginnis (drugi je bil na slalomu na svetovnem prvenstvu v Courchevelu), je v prvi vožnji odstopil.

Teren v Obergurglu je bil precej zahteven, saj nekoliko visi. Lahko bi rekli, da spominja na tistega v Schladmingu. Podlaga je bila ledena in ob idealnih razmerah (sonce in devet stopinj Celzija pod ničlo) dobro pripravljena.

Hadalin zaostal skoraj pet sekund

Štefan Hadalin Foto: www.alesfevzer.com Slovenci v lanski sezoni v slalomu niso blesteli, še najvišje je bil na 43. mestu Štefan Hadalin, ki je zbral 22 točk. Vrhničan je imel v preteklih dveh sezonah precej težav s psihofizično pripravo in je zato izpustil številne tekme. Pravi, da je zdaj spet dobri stari Štef, a prva slalomska vožnja sezone se mu vseeno ni posrečila. S startno številko 49 tudi ni imel najboljših pogojev. Zaostal je skoraj pet sekund in osvojil 41. mesto. Precej bolje je smučal mlajši Tijan Marovt, ki je s številko 51 le za tri desetinke zaostal za prvo trideseterico, za svojimi prvimi točkami v svetovnem pokalu. Zasedel je 34. mesto. Od sicer 72 tekmovalcev na startu jih je v cilj prišlo le 45.

"Zelo lep teren, zelo dober slalom," je oceno prvega slaloma v Gurglu začel novi slalomski trener slovenske moške ekipe Sergej Poljšak. "Kar zadeva naše rezultate, lahko rečem, da nisem zadovoljen s prikazanim. V zadnjih dveh mesecih so bile vožnje veliko boljše, kot sta pokazala danes. Res je, da se Štefan še navaja na opremo, Tijan je smučal preveč zadržano, predvsem v drugem delu strmine, kar ga je stalo uvrstitve med 30."

Marovt: Na treningih sem kazal dosti več

Tijan Marovt Foto: Reuters "Sem bil kar blizu finala, ampak nisem najbolj zadovoljen. Želel sem si finala. Mislim, da sem sposoben smučati za finale. Vožnja ni bila optimalna. Na treningih sem kazal dosti več. Se pa veselim nadaljevanja sezone, saj vidim, da sem blizu, da sem konkurenčen, da lahko pokažem še več," optimistično naprej gleda naš mladi slalomist Marovt. Naslednji slalom ga čaka 10. decembra v Val d'Iseru, tretji pa 22. decembra v Madonni di Campiglio.

Svetovni pokal, moški (1/42):



1. Manuel Feller (Avt) 100 točk

2. Marco Schwarz (Avt) 80

3. Michael Matt (Avt) 60

4. David Ryding (VB) 50

5. Daniel Yule (Švi) 45

6. Timon Haugan (Nor) 40

7. Henrik Kristoffersen (Nor) 36

8. Fabio Gstrein (Avt) 32

9. Linus Strasser (Nem) 29

10. Albert Popov (Bol) 26



Slalomski seštevek (1/13):



1. Manuel Feller (Avt) 100 točk

2. Marco Schwarz (Avt) 80

3. Michael Matt (Avt) 60

4. David Ryding (VB) 50

5. Daniel Yule (Švi) 45

6. Timon Haugan (Nor) 40

7. Henrik Kristoffersen (Nor) 36

8. Fabio Gstrein (Avt) 32

9. Linus Strasser (Nem) 29

10. Albert Popov (Bol) 26