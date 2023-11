Besnega Norvežana morala zadržati policija: Slabo mi je, če samo pomislim nanje

Moški slalom za svetovni pokal je danes bolj kot končni razplet zaznamovali protestniki zaradi podnebnih sprememb, ki so prekinili finalno vožnjo. Dogajanje je močno ujezilo norveškega smučarja Henrika Kristoffersena, ki je že tako znan po bolj tankih živcih, kamere so ga ujele, ko se je pognal proti eni izmed protestnic in želel besno obračunati z njo.

Tik preden bi se moral Alexander Steen Olsen na današnji slalomski tekmi v avstrijskem Gurglu drugič pognati iz starta, so se v ciljnem prostoru odvijali dramatični prizori. Podnebni protestniki so se postavili v vrsto in v ciljni iztek metali oranžni prah ter s tem želeli pokazati svoje nestrinjanje zaradi po njihovem mnenju pretiranega poseganja karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju.

Ob napetem dogajanju v ciljnem izteku, kjer so imeli varnostniki ogromno dela, so televizijske kamere ob tem ujele besnega Henrika Kristoffersena, ki je nekaj minut pred tem končal svojo drugo vožnjo in je še nosil vso svojo opremo. Norvežan je ob pogledu na dogajanje povsem izgubil živce in besno krenil proti eni izmed protestnic in ji nekaj jezno razlagal, medtem ko ga je morala zadržati varnostna služba in tudi policija.

A furious Henrik Kristoffersen has to be restrained after lunging at someone in the crowd, following race disruption by climate change activists.#fisalpine pic.twitter.com/KIJydrwYL9 — Eurosport (@eurosport) November 18, 2023

"Do nekaterih stvari nimajo nič spoštovanja. To je tako nespoštljivo. Uničujejo dirko za "Sanderja" (Alexander Steen Olsen). Sebben" (Sebastian Foss Solevåg) je bil v ciljnem izteku in je enega potegnil stran. Tako sem bil jezen, da me je nekdo moral zadržati, ko so prišli iz ciljnega območja. Še enkrat bi naredil popolnoma enako," je po koncu vrelo iz Norvežana. Kristoffersen, ki je na koncu osvojil sedmo mesto, je dejal, da bi s protestniki še bolj obračunal, če ga ne bi zadržali. Kot je še dejal, naj bi nekomu od demonstrantov eden izmed smučarjev v glavo celo zalučal snežno kepo. "Takšni ljudje kot so ti protestniki so obsojanja vredni. Slabo mi je, če samo pomislim nanje," je še dejal Kristoffersen, ki se ne boji, da bi zaradi njegovega izbruha besa utrpel kakšne posledice.

Na koncu se je slalomska preizkušnja po nekaj trenutkih lahko nadaljeval, na koncu pa se je zmage veselil Avstrijec Manuel Feller, na stopničkah pa sta mu družbo delala rojaka Marco Schwarz, ki je osvojil drugo mesto (+0,23), tretji je bil Michael Matt (+1,05). Slovenca Štefan Hadalin in Tijan Marovt se nista uvrstila v finale. Po Gurglu se bo sezona za moške nadaljevala v začetku decembra s smukoma in superveleslalomom v Beaver Creeku v ZDA. Moške preizkušnje v tehničnih disciplinah se bodo nadaljevale 9. in 10. decembra z veleslalomom in slalomom v Val d'Iseru v Franciji.

