Verjame v vrhunski rezultat. Če bo le vreme dopustilo.

Specialistka za hitre discipline Ilka Štuhec pred uvodnim smukom sezone verjame, da je dovolj dobro pripravljena, da poseže v sam vrh, kamor se je vrnila v minuli zimi. Če bo le vreme to dopustilo. V sredo je ostala brez prvega treninga na ledeniški progi pod Matterhornom, kjer naj bi bila v soboto in nedeljo dva smuka.

Zermatt in Cervinia bosta ob ugodnem vremenu konec tedna v znamenju prvega čezmejnega tekmovanja v zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju. Vremenski pogoji po odpovedanih moških smukaških tekmah pretekli konec tedna sicer ostajajo glavni izziv za prireditelje. Alpske smučarke, med njimi Ilka Štuhec, so v sredo že ostale brez prvega treninga smuka. Zaradi obilnega sneženja in močnega vetra so prejšnji teden že odpovedali oba moška smuka. Zato po lanskih odpovedih zaradi pomanjkanja snega prireditelji še kar čakajo, da izpeljejo prvo čezmejno tekmovanje.

V prejšnji sezoni je bila boljša v smuku le Sofia Goggia. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Na najvišje ležeči progi v svetovnem pokalu Gran Becca, s štartom na nadmorski višini 3.505 metrov v Švici in ciljem na višini 2.840 na italijanski strani meje, je med favoritinjami tudi Ilka Štuhec, ki je pri 33 letih med izkušenejšimi udeleženkami svetovnega pokala. V pretekli sezoni je Mariborčanka doživela preporod z novim proizvajalcem smuči. Na smukih je bila štirikrat na odru za zmagovalke, dvakrat na najvišji stopnički. V smukaškem seštevku je sezono končala kot druga, kar je bila njena druga najboljša sezona po sezoni 2016/17, v kateri je osvojila smukaški globus. Boljša od Štuhčeve je bila le Italijanka Sofia Goggia. Tekmovalka, ki praznuje 31 rojstni dan, je v pretekli sezoni končala na stopničkah na osmih smukih, na petih je zmagala.

"Zmožna sem še marsikaj pokazati"

Ilka Štuhec Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Enostavno nisem pozabila smučati, treba je bilo samo najti prave stvari, pravo podporo in sem začela spet uživati v tem, kaj imam najrajši na svetu. Smučarska pomlad, v mogoče jeseni moje kariere, ne glede na rosna leta, zelo dobro je to," je bila dvakratna smukaška svetovna prvakinja Ilka navdušena nad preteklo sezono. Tekmovalni žar pri slovenski smučarki ni ugasnil, iskrica še vedno tli. "Ja, vsekakor, če ne, ne bi bila tukaj. Mislim, da motivacije ne manjka, seveda je včasih malo povezana z rezultati oziroma nastopom na snegu, na treningih, splošnim počutjem. Če te vse boli, mogoče vseeno ni tako lepo. Malo šalo na stran, mislim, da sem še zmožna marsikaj pokazati in me še vedno veseli, in zato sem tu."

"Nisem več v rosnih letih, imam tudi že kar nekaj izkušenj, dobrih in slabih, ne glede na vse pa vem, kaj potrebujem oziroma v kakšnem stanju si želim stati na štartu. In mislim, da bom to, glede na opravljene priprave, z lahkoto dosegla takrat, ko bo treba, naj bo to v Zermattu ali pozneje v St. Moritzu," se je ozrla na uvodne tekme sezone.

Smučarji prvo tekmo še čakajo: v soboto bo slalom

Alpske smučarke so v novi sezoni nastopile že na treh tekmah (veleslalom v Söldnu in dva slaloma v Leviju), alpski smučarji pa po treh odpovedih še čakajo na uvodno preizkušnjo. Gurgl v Avstriji bo v soboto prvič gostil moški slalom in hkrati premierno moško tekmovanje sezone. Nastopila bosta oba slovenska slalomista Štefan Hadalin in Tijan Marovt.