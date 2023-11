Ilka Štuhec bo morala še počakati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalna žirija je zaradi močnega vetra in sneženja ponoči odpovedala današnji prvi preizkus nove smukaške proge v Zermattu/Cervinii pred ženskima smukoma za svetovni pokal v alpskem smučanju konec tedna, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na seznamu nastopajočih prvega uradnega treninga smuka je bila tudi najboljša Slovenka Ilka Štuhec.

"Vremenske razmere ne dopuščajo nobenih dejavnosti na trasi dirke," so sporočili iz mednarodne smučarske organizacije FIS.

Trening naj bi se sicer začel ob 11.45. Na sporedu sta še treninga v četrtek in petek pred smukoma v soboto in nedeljo. Za izvedbo tekme v smuku je treba izpeljati vsaj en preizkus proge.

Zaradi slabega vremena, obilnega sneženja in močnega vetra so prejšnji teden odpovedali oba moška smuka na novem prizorišču svetovnega pokala pod Matterhornom na meji med Švico in Italijo, na katerem tako še niso izpeljali prvega čezmejnega tekmovanja.

Mednarodna smučarska zveza je že lani oktobra s spektaklom v Zermattu/Cervinii nameravala odpreti sezono tekmovanj v hitrih disciplinah. Vendar so bili prisiljeni moška in ženska smuka odpovedati zaradi slabe snežne podlage in pomanjkanja snega na ledeniku.

