Ilke Štuhec že dolgo ni kaj tako presenetilo #video

Ko je pred dobrimi sedmimi meseci na zadnjem smuku sezone za svetovni pokal v Soldeuu ob prihodu v cilj visoko v zrak ob veselju iztegnila desno roko, si je marsikateri slovenski ljubitelj alpskega smučarja zaželel, da se sezona še ne bi končala. Z izjemno popotnico se je tako Ilka Štuhec kmalu zatem podala v novo pripravljalno obdobje, v katerem je dolga dva meseca skupaj z ekipo preživela tudi na južni polobli. Pet tednov so se z ekipo mudili v Ushuaii v Argentini, nato pa še prvič tri tedne v Corralcu v Čilu, kjer je slovenska smučarka opravila kakovostno pripravo.

"Najprej moram povedati, da so bile priprave res zelo dolge. Ko mi je mama prvič omenila, da bomo šli za dva meseca, je bil za nas to kar velik šok. A vsi vemo, da je pot do tja res dolga, in ko stvari stečejo, čas res hitro mineva. Moram povedati, da sem s treningi, ki smo jih opravili, res zadovoljna. Nisem si mislila, da me lahko po vseh teh letih kaj tako preseneti, kot me je v zadnjih tednih priprav smučišče v Corralcu, kjer smo imeli res odlične pogoje. Odprla se nam je res lepa možnost, imeli smo mir, res sem se lahko osredotočila samo na svoje naloge in to mi je dalo res dobre občutke za to novo obdobje," je dejala Štuhčeva, ki bo čez točno teden dni dopolnila 33 let.

V lanski sezoni je dvakrat stopila na najvišjo stopničko, sezono pa je končala kot druga najboljša smukačica sveta. Foto: Reuters

"Moram priznati, da je bila to po mojem mnenju zelo zanimiva odločitev. Že nekaj let je tako, da sploh kot majhna ekipa v Evropi nimaš kje trenirati, vrata se povsod zapirajo in težko je najti prizorišče, kjer bi lahko smučal hitro. Na koncu se nam je res vse super izšlo, tako da moram povedati, da se je moja tvegana odločitev na koncu izkazala za pravilno," je dodala vodja ekipe in glavna trenerka Darja Črnko, ki se je morala takoj po koncu lanske sezone spopasti z dodatnim izzivom.

Sprememba v ekipi

Tik po koncu sezone je namreč ekipo slovenske smučarke zapustil pomočnik trenerja Marko Vukičević, Črnkova pa je nato hitro našla rešitev z nekdanjim hrvaškim smukačem, zdaj pa trenerjem Natkom Zrnčićem Dimom, ki se je po besedah obeh akterk odlično vključil v novo delovno okolje. "Res smo se dobro ujeli. Poznam ga že zelo dolgo, pred nekaj leti smo tudi trenirali skupaj. Že med spomladanskimi treningi je spoznal naš ritem, naš način dela in res se je hitro vključil. Prinesel je novo energijo in sproščenost, tako da smo se imeli res dobro," pravi Štuhčeva, ki je tudi fizično na želeni ravni.

Ekipo Ilke Štuhec je okrepil Natko Zrnčić Dim. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Regeneracija morda ni več najhitrejša, ker tudi sama nisem več najmlajša, a tega se vsi v ekipi dobro zavedamo. Nekih velikih sprememb ni bilo, vesela sem, da sem zdržala vse te naporne treninge, po dveh mesecih sem bila kar malce utrujena. A v grobem je vse v najlepšem redu," pravi.

Komaj čaka začetek sezone

Štuhčeva je v lanski sezoni s takrat novim opremljevalcem Kästle po nekaj skromnejših sezonah doživela pravi preporod, opremljevalcu pa ostaja zvesta tudi v novem obdobju. Slovenska šampionka in svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019 je v pretekli sezoni doživela novo pomlad, po skoraj štirih letih je decembra v svetovnem pokalu znova stopila na oder za zmagovalke, v svojo zbirko je dodala dve zmagi v svetovnem pokalu, skupno pa štiri uvrstitve med najboljše tri. Posledično se izjemno veseli nove sezone, ki se bo za specialistke za hitre discipline začela 18. in 19. novembra na italijansko-švicarski meji v Zermattu/Cervinii.

Sezona se bo za njo začela 18. novembra. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Sezone se res že zelo veselim, komaj čakam, da se vse skupaj začne. Kaj lahko še spremenim v primerjavi z lani? Nekaj voženj bi lahko že v prejšnji sezoni opravila še boljše. Vem, česa sem sposobna. Po poletnem premoru sem znova našla prave občutke, da si zaupam, da smučam, da jaz napadam progo. Cilj bo na vsaki tekmi pokazati maksimum, kako se bo izšlo, pa bomo videli. Sezona bo dovolj dolga tudi za to," je prepričana slovenska smučarka, ki jo v novi sezoni v svetovnem pokalu čaka dvanajst smukov in enajst superveleslalomov.

Do začetka sezone bo nekaj treningov v sedmih dneh po načrtu opravila v Zermattu, kamor se bo ekipa odpravila 29. oktobra. Ker so bili dva meseca na južni polobli, je bil finančni zalogaj neprimerno večji v primerjavi s prejšnjimi sezonami. Kästle je skrbel za serviserja in pripravo smuči, druge stvari pa je pokrila ekipa. Malce večji finančni izdatek jim je letos namenila tudi Smučarska zveza Slovenije, preostalo pa bo, kot je zdaj že stalnica, Štuhčeva krila iz lastnega žepa.

Odločitev Fisa razburila A to ni edina novost. Mednarodna smučarska zveza je že spomladi napovedala, da bo prepoved uporabe fluora zaradi okoljevarstvenih razlogov v smučarskih mazilih in voskih v celoti uvedena na začetku prihajajoče zimske sezone 2023/2024. Fis bo zaradi tega opravljal tudi stroga testiranja in meritve, ki pa po besedah večine akterjev v karavani niso niti učinkovite niti zanesljive, zato je omenjena odločitev v karavani svetovnega pokala povzročila kar veliko negodovanja. "Za vsem tem je eno veliko sr... Fis trdi, da imajo stroje, ki naj bi to izmerili, a dokazano je, da so lahko samo v pol ure te meritve povsem različne. Mogoče bo zaradi tega kdo diskvalificiran povsem po nepotrebnem. Stvar ni dodelana, upam pa, da se bo to uredilo," je bila brez dlake na jeziku Črnkova. "Vsi si želimo razmišljati trajnostno, vemo, da globalno segrevanje močno vpliva na okolje. Vsi bi si želeli pomagati, a mislim, da je to rahlo nespameten korak, ker dokler nečesa ne moreš fiksno izmeriti, je vse skupaj nepravično. Ogromno je nekih možnosti, kaj gre tukaj lahko narobe. Praktično vseh trideset najboljših tekmovalcev v hitrih disciplinah se je tako podpisalo pod odprto pismo, ki bo naslovljeno na Fis, in tu bo treba nekaj spremeniti, ker drugače ne bo pošteno," je dodala Štuhčeva.

