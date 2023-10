Spremembe in novosti za slovensko smučarko po težkem obdobju

Slovenska smučarska reprezentanca bo v tej zimi znova močnejša tudi za Andrejo Slokar, ki se v karavano svetovnega pokala vrača po sezoni prisilnega počitka. Prejšnja sezona se je namreč za slovensko smučarko končala, še preden se je začela. Slokarjeva je namreč lani oktobra, dan pred svojim 25. rojstnim dnem, grdo padla na treningu in si ob tem strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. Udarec, ki je bil za nadobudno slovensko specialistko za tehnične discipline še toliko težji, saj je bila za njo izjemna sezona z dvema zmagama v svetovnem pokalu, ob tem pa jo je na olimpijskih igrah v Pekingu le desetinka ločila od odličja.

Na olimpijskih igrah v Pekingu je v slalomu le desetinko zaostala za odličjem. Foto: www.alesfevzer.com

Zatem se je z operacijo in dolgotrajno rehabilitacijo njena zgodba začela znova. Maja se je vrnila na sneg, poleti pa ob nekaj spremembah začela priprave na novo sezono. "Poleti sem smučala kar veliko, naredila sem nekaj dobrih treningov, sama sem s potekom zadovoljna. Prej sem se kar malce bala, ker so bili pogoji zahtevni, a na koncu je vse skupaj dobro izpadlo in sem res zadovoljna. Poleti sem tudi veliko delala na fizični pripravljenosti. Vse skupaj je potekalo po načrtih, tudi manj časa sem potrebovala za rehabilitacijo, kot smo mislili, tako da sem lahko trenirala. Imam veliko energije, na zadnjih tekmah, ko sem še tekmovala, sem bila kar razočarana, tako da sem vesela, da je zdaj to za mano, in se veselim začetka sezone," pripoveduje simpatična Ajdovka.

Novosti tudi v ekipi

Od letošnjega leta več ne deluje v okviru samostojne ekipe, temveč je del reprezentance. Glavnino treningov opravi skupaj z Ano Bucik, vloga glavnega trenerja je pripadla Gregi Koštomaju, ki mu pomaga nekdanji član ekipe Ilke Štuhec Marko Vukičević. "Z Ano se dobro razumeva, tega sem se iskreno na začetku malce bala, a je najin odnos res dober, tudi če je karkoli narobe, si lahko vse poveva, če jo nerviram, mi lahko to pove (smeh, op. p.)," ki po novem tako več ne deluje v okviru samostojne ekipe.

V svetovnem pokalu ima do zdaj dve zmagi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Način dela je zagotovo malce drugačen kot prej. Ko si v svoji ekipi, si res ves čas v središču dogajanja, tukaj nas je zdaj več in se delo razporedi. Všeč mi je, kako so zadeve zastavljene, tudi znotraj ekipe se dobro razumemo, tako da vse poteka po načrtih. Na treningih pa sem ves čas osredotočena nase, poskušam se čim manj obremenjevati z ostalimi, ker drugače hitro izgubiš fokus na stvareh, ki jih moraš storiti sam. Verjetno sama nisem najbolj zabaven človek, ki bi si ga nekdo želel imeti na treningu (smeh, op. p.), ker res rada samo sledim svojemu ritmu dela."

Našla novo iskrico

Ob lanskem prisilnem premoru je obrnila nov list in našla nov zagon. "Pri tej poškodbi je treba najti tudi pozitivno plat, dobro sem se spočila, tudi zdaj sem res dobro pripravljena. V sebi imam več iskre, česar sem res vesela, saj sem jo v zadnjem času zelo pogrešala, ker je bilo vsega enostavno preveč. Zdaj se spet vračam in se dobro počutim. Kar se tiče poškodbe, imam vsake toliko časa še nekaj bolečin, ne morem reči, da je sanjsko, a verjamem, da če bi imeli po operaciji križnih vezi vsi tako malo težav kot jaz, bi bili veseli. Zame je to že v preteklosti, vem, da znam smučati, in o tem, kar se je dogajalo, poskušam čim manj razmišljati. Je pa res, da se jaz nikoli ne počutim najbolj pripravljeno, saj v moji karieri še ni prišel dan, ko bi sama rekla, da sem res stoodstotno pripravljena," pravi Slokarjeva, ki je z ekipo del priprav preživela tudi na južni polobli.

"Pogoji na ledeniku zagotovo niso bili optimalni, žal na to nimamo vpliva. Sama sem imela še nekaj težav s poškodbo prsta, tako da sem imela bolj kot s samimi razmerami takrat težave s to majhno poškodbo. Sama res nisem dolgo v svetovnem pokalu, a sem že v tem času opazila spremembe v razmerah," opaža Slovenka.

V novi sezoni bo spet največ stavila na slalom. Foto: www.alesfevzer.com

Slalom ostaja prva ljubezen

V tej sezoni bo startala na vseh slalomih in veleslalomih, na vprašanje, kje se počuti bolj domače, kot iz topa izstreli: "Slalom, tu sploh ni nobenega vprašanja (smeh, op. p.). Tudi če v slalomu naredim kakšno napako, se res hitreje vrnem. Z veleslalomom se še nisva spoprijateljila, vse skupaj zaradi težav včasih vzamem z rezervo, tako da sama vem, da imam tu še veliko rezerv. Če mi bo šlo v sezoni res odlično, bi se lahko potem začeli pogovarjati tudi še o kakšni drugi disciplini, do takrat pa mislim, da bosta tehnični disciplini dovoljšen zalogaj," v smehu pove slovenska smučarka, ki pa se kljub temu veseli začetka novega tekmovalnega obdobja konec meseca v Söldnu.

"Cilje sem si zastavila, nočem pa o njih govoriti na glas, ker že sama nad sabo izvajam dovolj pritiska. Na žalost sem lani zamudila svetovno prvenstvo, zato bi si iskreno tudi letos želela velikega tekmovanja, a hkrati vem, da se šele vračam po poškodbi, zato bo pomembno, da bom čim bolj konstantna v svetovnem pokalu. Bolj kot posledic poškodbe sem se bala tega, ali se bova z novim serviserjem hitro in dobro ujela. To je zame predstavljalo večji strah kot moje koleno. Pridejo dnevi, ko me je še vedno zelo strah, a vem, da je sestavni del vsega. Sama sebe sem prepričala, da je to za mano, o kolenu pa iskreno ne razmišljam," je vtise še strnila Slokarjeva.

Preberite še: