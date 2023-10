Alpski smučarji odštevajo dneve do zadnjega oktobrskega vikenda, ko se bo že tradicionalno z veleslalomom začela nova sezona svetovnega pokala v Söldnu. A tam zagotovo ne bo Mete Hrovat, ki po težkem obdobju in vrnitvi na sneg še ni nared za največje napore. "Žal za razliko od večine tekmovalcev sama ne morem reči, da so šle moje priprave v želeno smer," je priznala 25-letna slovenska smučarka.

Za Meto Hrovat je vihravo obdobje, ki bi ga slovenska alpska smučarka brez težav lahko strnila v knjigo ali film. Lani oktobra je javno naznanila, da se poslavlja od smučarskih strmin, konec januarja se je zatem huje poškodovala na turnem smučanju, zatem pa so ob koncu lanske sezone svetovnega pokala hitro zaokrožile novice, da se Gorenjka vrača v alpsko smučanje.

A čeprav je to zgodba o vrnitvi, je ta daleč od pravljične, ki bi so jo želeli tako Hrovatova kot vsi slovenski ljubitelji alpskega smučanja, saj 25-letna slovenska smučarka še ne ve, kdaj in v kakšni meri bo nared za tekmovalno smučanje. "V resnici še niti ne vemo, koliko posledic mi je pustil ta padec na turni smuki. Opravila sem nekaj treningov, ki pa niso šli ravno po načrtu, ker sem imela praktično že od začetka poletja veliko težav s hrbtom, težave so res dolgo trajale, zato sem tudi prej odšla s priprav v Argentini. Tudi naslednjega treninga na snegu se zdaj žal ne bom udeležila. Tako da žal za razliko od večine tekmovalcev sama ne morem reči, da so šle moje priprave v želeno smer," je za Sportal povedala Hrovatova.

Kdaj jo bomo znova videli na belih strminah? Foto: www.alesfevzer.com

S hrbtom sicer resnejših težav na pregledih ni imela. "Težava je, ker me pri nekaterih gibih pri smučanju izredno moti, zato ne morem kvalitetno trenirati. Kar pa se tiče tistega padca, pa je posledica tistega predvsem ta, da imam težave z vidom. Na desno oko, ker sem imela na desni strani več poškodb, precej slabše vidim. To zagotovo vpliva na vse skupaj, a sama mislim, da se bom na nekatere stvari navadila, spet druge pa verjamem, da se bodo izboljšale," je optimistična slovenska smučarka.

Vprašaj pri terminu vrnitve na tekme

Hrovatova, ki je dvakratna mladinska svetovna prvakinja v slalomu in dobitnica brona na olimpijskih igrah mladih leta 2016, se je v svetovnem pokalu štirikrat do zdaj uvrstila na stopničke, štirikrat je bila tretja na veleslalomskih tekmah. Čeprav so se slovenski navijači nadejali, da jo bodo lahko znova videli že konec tega meseca, pa je v Söldnu na startu zagotovo ne bo, prav tako se ne bo udeležila novembrskega slaloma v Leviju, glede načrtov skozi nadaljevanje sezone pa se bodo odločali sproti.

Na vprašanje, ali morda celo obžaluje odločitev o vrnitvi na smuči, neposredno ni odgovorila. "Kar lahko rečem, je to, da sem v tem poletju storila veliko več pametnih odločitev kot sicer. Ko sem imela težave, sem s treningom takoj prekinila in se raje bolj posvetila rehabilitaciji in počitku. Tega v preteklosti zagotovo ne bi storila, tako da zdaj dajem res večji poudarek tem, kako se počutim, in se ne podajam v neke nesmiselne odločitve. Tudi med sezono bom sledila svojim občutkom, ne bom rinila z glavo skozi zid, v preteklosti sem se marsikaj naučila in tudi zaradi tega je bilo letošnje poletje drugačno, ker nisem več pripravljena stopiti skozi neko normalno mejo bolečine," je povedala Hrovatova.

Lani oktobra se je odločila za prekinitev tekmovalne poti, a se je osem mesecev kasneje odločila drugače. Foto: www.alesfevzer.com

Hrovatova je januarja pri spustu z območja Male Ponce z glavo trčila v večjo skalo in hudo poškodovana obležala. "Zagotovo me ta padec spremlja, a je zelo težko reči, v kakšni meri. Je pa res, da če si na treningu v bolečinah, je zelo težko držati visok nivo motivacije. Ker prvi pogoj za to, da si visoko motiviran, je to, da imaš zadovoljene primarne potrebe. In če tega ni, če je prisotna bolečina, se je potem še toliko težje osredotočiti in motivirati," je pojasnila.

Pod vodstvom Denisa Šteharnika

Nad pripravljenostjo Hrovatove po novem bdi Denis Šteharnik, ki je zadolžen tudi za pripravljenost Neje Dvornik. "Kar sem trenirala, sem trenirala z ekipo. Oblikovale so se tri manjše ekipe, ki so na koncu združene v eno, kar pomeni, da se znotraj te večje ekipe omogoča tudi individualno delo. Tudi kar se tiča dela z Denisom Šteharnikom, smo se tudi z Nejo (Dvornik, op. p.) lepo dopolnjevali, da je vsaka dobila tisto, kar je potrebovala. Vse skupaj je zelo elastično, tega si v individualnih športih verjetno vsi želimo. Lepo je biti del timskega dela, a hkrati je zelo dobrodošlo, da imamo tudi prilagojen načrt in imamo neko mešanico obojega," je dejala slovenska smučarka, ki pa kljub temu ne prekipeva od navdušenja.

Od vrnitve na treninge ne gre več tako "na glavo", kot je to počela v preteklosti. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"V ekipi nas je res malo, zato je še toliko bolj važno, da se dela dobro. Smučanje je res specifičen šport, zato bi se zlagala, če bi rekla, da je hudo dobra ekipna dinamika, a se trudimo, da vse poteka gladko in da shajamo. Vseeno pa upam, da če bodo v prihodnosti prišle mlajše punce, da bodo mogoče znova ustvarile močnejšo in boljšo ekipo. Je pa težko, ker se že zdaj vidi, da mlajši trenirajo veliko bolj individualno," je prepričana slovenska smučarka.

Brez ciljev in pričakovanj

Za zdaj tako termin, kdaj se bo Hrovatova vrnila v svetovni pokal, ostaja neznanka, posledično pa zaradi številnih neznank 25-letna smučarka ne želi govoriti o tekmovalnih ciljih. "Zelo težko si je postavljati cilje po toliko težavah in preprekah. Iskreno nekih ciljev nimam, ne samo da o njih ne želim govoriti drugim, niti sama pri sebi jih letos nimam, saj bo res veliko odvisno od mojega počutja. Že pred začetkom sem vedela, da bo to težka, prehodna sezona, tako da bomo sledili trenutnim razmeram," je še dejala Meta Hrovat.

