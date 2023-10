Novi predsednik: Slovensko 'smučarijo' premakniti na še višjo raven

Panoga za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije je pred začetkom nove sezone svetovnega pokala dobila novega predsednika zbora in odbora za alpsko smučanje. Janez Bijol iz Vuzenice je na današnjem volilnem zboru panoge v prostorih zveze v Ljubljani prejel soglasno podporo predstavnikov klubov in društev. Bijol je bil edini kandidat.

Dosedanji predsednik Iztok Klančnik je po osmih letih vodenja panoge konec junija podal odstopno izjavo. Klančnik je po enem letu novega mandata odstopil zaradi osebnih razlogov, saj, kot je pojasnil, delovne obveznosti niso omogočale, da bi vodenje panoge lahko opravljal z enako vnemo in enakim časovnim vložkom kot doslej.

Klančnik: Panogo pušča v solidni kondiciji in umirjenih razmerah

Poslovnež Klančnik, nekdanji smučar prostega sloga na grbinah, zadnji jugoslovanski prvak v baletu na smučeh, se lahko pohvali, da panogo pušča v solidni finančni kondiciji ter v umirjenih razmerah. "Po osmih letih in osmih mesecih končujem svoje delovanje na tem mestu," je na svoji zadnji seji uvodoma dejal Klančnik, ki poslovno deluje v sferah računalniških tehnologij in kibernetske varnosti v tuji družbi v Dubaju in Turčiji.

Poskušali bomo slovensko 'smučarijo' premakniti na še višjo raven

Po prejetju Klančnikove odstopne izjave je odbor panoge na dopisni seji 30. junija začel postopek izbire novega predsednika za mandatno obdobje do 2026. V predpisanem roku so pri SZS prejeli eno kandidaturo. To je oddal sedanji podpredsednik zbora in odbora za alpsko smučanje, Bijol. Predlagatelj Bijolove kandidature je Smučarski klub Vuzenica.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Volilna seja je bila sklepčna in kratka ter je minila skorajda brez zapletov, edino vprašanje se je postavilo že po imenovanju novega predsednika, ali imajo predlagatelji kandidature plačano članarino, modro smučarsko kartico. To dilemo so nazadnje le razčistili.

"Upam, da se bom maksimalno potrudil z ekipo, nadaljevali bomo zastavljene zadeve in skušali slovensko 'smučarijo' premakniti na še višjo raven," je dejal Bijol, ki bo decembra dopolnil 57 let. Bijol tudi sam prihaja iz podjetniških vrst, saj vodi uspešno podjetje, ki se ukvarja s prodajo in proizvodnjo žerjavov in dvižnih sistemov.

"Treba se bo ustrezno odzvati na klimatske in družbene spremembe"

"Prihodnje obdobje v slovenskem smučanju bodo zaznamovale klimatske in družbene spremembe, na katere se bo treba ustrezno odzvati. To je predpogoj, da lahko nadgradimo dosedanje delo," je v programu razvoja, organiziranosti in delovanja panoge do 2026 zapisal Bijol.

"Osredotočiti se bo treba na ohranitev tekmovanj na najvišji ravni v Sloveniji"

Bijol se bo zavzemal za zagotovitev ustreznega marketinškega položaja slovenskega alpskega smučanja in razvoja novih proizvodov za njegov trajnosten razvoj. "Še vedno bomo morali z omejenimi sredstvi dosegati zelo veliko," poudarja.

Kot zanimivo zamisel Bijol v programu navaja pobudo za vzpostavitev projekta "zlati smučar", z vključitvijo smučanja v kurikulum osnovnih šol.

Novi predsednik zbora se je dosedanjemu zahvalil za opravljeno delo ter mu izročil skupinsko fotografijo smučarjev s podpisi ter nadstandardno steklenico penine.