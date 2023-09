Nekaj novosti, treningi v Argentini dobri, smučanje zadovoljivo

Po 25 dneh dneh (18 smučarskih dneh) so se iz Argentine vrnili člani slovenske moške ekipe za tehnične discipline Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Tijan Marovt. "Stanje v obeh disciplinah je zadovoljivo," poudarja Sergej Poljšak, novi trener za slalom.

Počasi se končujejo dnevi, ko Slovenija stiska pesti za odbojkarje, košarkarje, nogometaše ... In ne bo trajalo več dolgo, ko bo znova dihala za naše zimske športnike. V vročih poletnih dneh ti ne počivajo. Avgust in september smučarji preživljajo na pripravah na južni polobli. Slovenske smučarke in tekmovalci v hitrih disciplinah so izbrali september, smučarji v tehničnih disciplinah pa avgust in se tako z Ognjene zemlje, iz argentinske Ushuaie, že vrnili. S pogoji in opravljenim delom so zelo zadovoljni, poudarja trener Sergej Poljšak, ki se je pred novo sezono priključil ekipi Klemna Berganta. To bodo tudi v novi zimi sestavljali trije smučarji: srebrni olimpijec Žan Kranjec, mladi up Tijan Marovt in po dveh težkih sezonah Štefan Hadalin, ki je znova dobil iskrico v oči.

Sergej Poljšak zdaj dela v moški ekipi za tehnične discipline. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Načrt smo izvedli zelo uspešno. Pomembno je bilo, da smo rezervacijo za te priprave opravili že na koncu lanskih. To se je izkazalo za ključno. V Evropi so pogoji zelo slabi. To je bila edina realna možnost za dober trening avgusta. Prvi teden smo imeli zelo zimske temperature, minus pet, minus deset, temu primeren je bil tudi sneg. Potem so bili pogoji podobni kot na januarskih tekmah, nič stopinj in mehek sneg. Ob koncu pa so bile spet zelo zimske razmere. Dobili smo vse, kar smo želeli," je razložil Poljšak, ki kot trener za slalom največ dela s Hadalinom in Marovtom. "Počutim se zelo dobro. Upam, da se tudi fantje z mano. Poznali smo se že od prej." Hadalin je v Argentini treniral obe disciplini, Marovt primarno slalom, Kranjec pa predvsem veleslalom. "Stanje v obeh disciplinah je zadovoljivo."

Mišičasti Kranjec: Če bi bilo to res, bi imel že 120 kilogramov

Žan Kranjec je bil marca v Kranjski Gori peti in četrti. Foto: STA/Katja Kodba "Južna Amerika je postala že kar neka nuja. Pogoji so bili še boljši kot prejšnja leta. Smučanje je na solidni ravni, so pa še stvari, ki jih do prve tekme lahko popravim," svojo trenutno formo opisuje Kranjec, tretji veleslalomist zadnjega svetovnega pokala. Smučarji so na druženje z novinarji prišli zelo dobro razpoloženi in že na prvi pogled fizično izvrstno pripravljeni. "Vedno mi govorijo, da imam vedno več mišične mase. To se malo šalimo. Če bi bilo to res, bi imel zdaj že 120 kilogramov," v smehu pravi Kranjec. Njegov glavni trener je ostal Bergant, s Poljšakom se več pogovarjata o slalomu, ki ga Žan sicer manj trenira.

"Če si ga pri 20 letih 'sral' okoli, se ni toliko poznalo"

V pretekli zimi je dopolnil 30 let, zato je kondicijska pripravljenost samo še pomembnejša. "Tudi pri 30, 33, 35 si lahko dobro pripravljen. Moraš pa zelo dobro skrbeti za telo. Če si ga pri 20 letih več 'sral' okoli in slabše pazil na prehrano, se ni toliko poznalo. Ne čutim, da sem starejši, da mi je kaj težje." Je pa z leti, izkušnjami spoznal, koliko treninga na snegu zares potrebuje. "Mogoče sam bolj vem, kaj potrebujem. Da ne opravim za vsako ceno toliko in toliko voženj. Raje kakšen dan kakšno manj, kakšen dan pa kakšno več. Če si en mesec v Argentini, da nisi že po prvem tednu izčrpan. To se naučiš odmerjati. Sebe najbolj poznam in lahko kdaj potegnem ročno."

Prerojeni Hadalin: Dela je bilo veliko, a se dobro počutim

Štefan Hadalin je marca na prvem veleslalomu pokala Vitranc osvojil 17. mesto. Foto: STA/Katja Kodba "Imeli smo se super, predvsem pa smo dobro delali. Ti trije tedni se niso vlekli. Imeli smo natrpane urnike, polne dneve. Vzdušje v ekipi je bilo precej dobro in vesel sem, da je tako," pa poudarja Hadalin, ki je v preteklih dveh sezonah zaradi psihofizičnih težav izpustil številne tekme. Zanj je bila Argentina pomembna tudi za preizkus novih smuči. "Na koncu sem se z materialom že kar ujel. Imam tudi novega serviserja. Tudi Sergej je nov trener. V resnici je veliko novih stvari. Dobrodošlo je, da se na nekaj let malo pomešajo koncepti dela in pridejo nove ideje. Tako je prostora za napredek še več. Dela je bilo veliko, a se dobro počutim. Z novim materialom se dobro ujamem, zato mi je bilo smučanje v še večje veselje kot v preteklosti."

Marovt: Zelo sem vesel, da lahko treniramo na drugem koncu sveta

Tijan Marovt in Štefan Hadalin Foto: Grega Valančič/Sportida "V slalomu sem smučal kar dobro. Zadovoljen sem s prvim delom priprav," pa pravi 25-letni Marovt, ki je drugič opravil priprave v Argentini. Na prve točke v svetovnem pokalu še čaka. "V Evropi v tem času nikakor ni mogoče opraviti takega treninga. O tem priča tudi podatek, da so bile ali so še tam vse najboljše ekipe. Zelo sem vesel, da imamo možnost trenirati na drugem koncu sveta." Nekaj primerjave so tako imeli tudi s švicarskimi, avstrijskimi in italijanskimi smučarji (en dan, sicer njegov prvi, je bil z njimi na progi tudi Marco Odermatt), pa na primer s Filipom Zubčićem. Trojica bo ta mesec opravila še dva enotedenska pripravljalna kampa v Saas-Feeju v Švici. Oktobra pa bodo sproti iskali pogoje za najboljši mogoč trening pred prvo tekmo.

Sezona se že tradicionalno začenja z veleslalomom na ledeniku nad Söldnom (Kranjec in Hadalin). Ta bo letos zadnji konec tedna v oktobru. Prvi slalom bo v Gurglu 18. novembra (Marovt). Domači pokal Vitranc bo znova na začetku marca.