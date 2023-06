Alpska smučarka Meta Hrovat je prvič po napovedi, da se vrača na treninge in tekmovanja, stopila pred novinarje in pojasnila, zakaj se je za teh osem mesecev umaknila. Potrebovala je odklop po letih odrekanja. "To je bil edini način, da sem se zagotovo odmaknila od vsega, da nisem razmišljala o morebitni vrnitvi. In da sem v sebi našla razloge, zakaj bi smučala, če bi še smučala."

Meta Hrovat Foto: Katja Kodba/STA Meta Hrovat, štirikrat tretja na veleslalomskih tekmah svetovnega pokala, osem mesecev po svoji tekmovalni upokojitvi govori, da je bil to samo odmik. Zdaj že zagnano trenira, da bo po izpuščeni sezoni pripravljena na vrnitev med kole. "Nikoli ne reci nikoli, a ne računajte na to," je o morebitni vrnitvi dejala 25. oktobra lani. A to se je zdaj vendarle zgodilo in odločitev je prvič odkrito pojasnila. "Če zdaj pogledam nazaj, odločitve ne bi spremenila. Mogoče samo način, kako sem to odločitev takrat predstavila množici. A to je bil edini mogoči način, da sem se zagotovo odmaknila od vsega, da nisem razmišljala o morebitni vrnitvi. In da sem v sebi našla razloge, zakaj bi smučala, če bi še smučala. Hvaležna sem, da sem imela možnost to narediti. To sem lahko storila z vseh vidikov, s finančnega, s podporo zveze." Smučarska zveza Slovenije jo je nazaj na staro pot sprejela odprtih rok, vendarle je bila 25-letnica nekaj let najboljša Slovenka v veleslalomu.

"Tega v običajnem življenju nisem našla"

Meta Hrovat Foto: Sportida Hitro je začutila, da si še želi treningov, tekmovanja. "Ne, da mi je bilo med zimo dolgčas, daleč od tega, saj sem počela veliko drugih stvari. Spoznala sem tudi življenje brez profesionalnega športa. Videla sem, da je tudi v tem veliko dela in odrekanja. Sem pa pogrešala tekmovanja. Tega v običajnem življenju nisem našla. Ja, tekmovanja."

Od malega je dala vse in še več v alpsko smučanje, zato smo jo vprašali, ali bo zdaj njen pristop do treningov drugačen, da ne bo ponovno pregorela. "Zagotovo. Čutila sem, da mi telo in tudi glava ne dopuščata, da bi na treningih in tekmah še dajala vse od sebe. Zato se mi v takem smislu ni zdelo iti pametno v sezono. Zdaj sem se spočila, predvsem psihično. Če v profesionalnem športu nisi z glavo stoodstotno prisoten, nima smisla. Potrebovala sem ta odklop. Mislim, da me zdaj čaka še kakšna sezona ali dve ali tri. Bomo videli."

Smučarja Tijan Marovt in Meta Hrovat, skakalke s svojim trenerjem Zoranom Zupančičem in biatlonec Jakov Fak so o poletnih pripravah spregovorili ob robu podpisa sponzorske pogodbe SZS in Argete. Foto: Katja Kodba/STA

Zvečer ima manj energije, težave s koncentracijo

Potrebovala je odklop. Foto: Katja Kodba/STA Ena od stvari, ki jih je počela pozimi, je bilo turno smučanje. Se je pa pri tem konec januarja težje poškodovala, ko je pri spustu z Male Ponce z glavo udarila v večjo skalo. "Malo posledic še čutim, sploh zdaj v obdobju težkih treningov na poletnih pripravah. Čutim, da imam zvečer po dveh treningih manj energije, kot sem jih imela pred padcem. Tudi koncentracija mi še dela nekaj težav. A sem mislila, da bom imela še več težav, a so šli smučarski treningi v redu. Tega sem zelo vesela. Mislim, da bo v kratkem času vse normalno. Vse se že sestavlja." Trenirala je že na snegu, tudi med vratci. "Sem bila kar presenečena, kako po taki pavzi mišični spomin še vedno deluje. Je tako, kot ko enkrat voziš kolo in znaš voziti kolo."

Šele zima, prve tekme bodo dale odgovor, kolikšen manko bo pomenila sezona odsotnosti. Je perfekcionistka, a si ne zadaja pritiska, da bi morala biti v vrhunski formi že na uvodnem veleslalomu oktobra v Söldnu. "Ne bi polagala pričakovanj na prvo tekmo. Čutim, da bo mogoče premalo časa, da bi bila do prve tekme v formi, v kakršni bi si želela," je na torkovem druženju s sedmo silo še povedala Kransjogorka.