"Smuči postavljam v kot, ampak to ni žalostno slovo, ker sem stara 24 let in me v življenju zagotovo še čaka marsikaj zanimivega," pravi Meta Hrovat, ki je dan po razkritju, da končuje tekmovalno kariero, razložila, da se je tako odločila, ker se psihofizično ne počuti več dovolj močna za vrhunske rezultate.

Meta Hrovat na poslovilni novinarski konferenci. Številnim novinarjem je kljub nekaj treme odgovarjal pol ure. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dan po presenetljivi odločitvi za širšo javnost, ne pa zanjo osebno, je Meta Hrovat stopila pred novinarje in pojasnila, zakaj se je odločila, da pri 24 letih tekmovalne smuči postavi v kot. "Tako sem se odločila, ker po tekmi, padcu v Lenzerheideju nisem več našla tistih pravih občutkov. Psihofizično nisem več čutila, da lahko dosegam vrhunske rezultate in občutim občutke, ki so mi prinašali veselje na snegu. Če sem poštena do sebe, želim delati stvari na sto odstotkov in občutek imam, da v smučanju tega nisem več sposobna narediti. Zato sem se odločila, da prekinem svojo profesionalno kariero. Smuči postavljam v kot, ampak to ni žalostno slovo, ker sem stara 24 let in me v življenju zagotovo še čaka marsikaj zanimivega. Komaj čakam, da vidim, kaj."

Poškodbe tako niso edini razlog za slovo pri 24 letih. "Dlje, ko to počneš, opažaš obrabe, pojavljajo se bolečine. Da pa bi prav zaradi hude zdravstvene težave zaključila, pa lahko rečem, da ne. Dokaj zdrava zaključujem kariero." Odločitev ni nenadna, že večkrat jo je tehtala. Letos poleti si je vzela več časa za počitek, za odklop od smučanja, a se iskrica ni vrnila. "Da bi prišla na sneg bolj željna, a se to ni zgodilo."

"Ne bom za stoodstotno trdila, da je to konec konec konec"

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Je to dokončno slovo ali le prekinja kariero in se mogoče še vrne? "Pri 24 letih ne bom za stoodstotno trdila, da je to konec konec konec, ne bom. Nikoli ne reci nikoli. Ampak ne računajte, ne računajmo pa na to," je odgovorila novinarjem, ki smo jo z zanimanjem poslušali pol ure. Kam jo bo življenje zaneslo zdaj, še ne ve. Ker profesionalna športna kariera zahteva določen davek na telo in si želim spočiti, da se lahko nato z bistro glavo lotim nove poti. Idej imam veliko. A zdaj je ta čas, da ne rabim novinarjem odgovarjati o svojih ciljih in jih lahko obdržim zase. Vzela si bom toliko časa, kot ga potrebujem, da bom lahko na stotih odstotkih zakorala na novo pot."

Pri odločitvi, da konča tekmovalno pot, Hrovatovo podpirata tako družina kot Smučarska zveza Slovenije. Vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik je pred tednom dni prejel telefonski klic smučarke. "Najprej si me malo spravila v šok, potem sem tudi sam zadevo premislil in prespal. Življenje vrhunskega športnika ni lahka stvar, veliko je pritiskov, odrekanja, veliko je tudi zadovoljstva. Taka odločitev je tudi zanjo težka, kaj drugega kot to, da jo razumemo in ji stojimo ob strani, nam ne preostane. Zato sem Meti takoj povedal, da so moja vrata vedno odprta." Nihče je ni poskušal prepričati, naj vendarle vztraja v tekmovalnem smučanju.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V svetovnem pokalu je Meta Hrovat zbrala 19 uvrstitev med najboljšo deseterico, štirikrat je bila na stopničkah, dvakrat tretja v domačem Podkorenu (2020, 2021) ter dvakrat tretja v Lenzerheideju (2018, 2021). Zadnji tekmovalni nastop Gorenjke se je končal z odstopom v drugi vožnji veleslaloma za svetovni pokal 6. marca v Lenzerheideju. Ob padcu je utrpela poškodbo desnega kolena. Načrti so se ji obrnili na glavo, ko je po začetku treningov na ledenih podlagah znova začutila bolečine (vnetje patelarne vezi v kolenu). V svetovnem pokalu je zbrala 84 startov, debitirala je na veleslalomu v Lienzu 28. decembra 2015.

"Sama do sebe sem bila že od malega stroga"

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V zadnjih letih je nekajkrat zamenjala trenerja. "Jaz si v svoji karieri ne bom očitala nič. Zagotovo je bila kakšna odločitev, ki sem jo sprejela malo lahkomiselna. A poizkusila sem vse. In lahko z mirno vestjo rečem, da sem dala od sebe vse. Celo sebe sem vložila v svojo kariero." Dodaja, da ne more več živeti s tem, da vsako leto le upa, da bo mogoče bolje, a čutiš, da ne more dati več.

Iz naslednjih besed, ki so bile namenjene mladim smučarjem, bi lahko razbrali, da je morda nekoliko pregorela. V tako veliki želji, da postane najboljša. Je perfekcionistka. "Mogoče to, da pri 14 letih ... Doma imam knjigice od leta 2014: dopoldne, popoldne, dopoldne, popoldne, dopoldne, popoldne, dopoldne, popoldne, napisane treninge. Če bi svetovala enemu mlademu smučarju nekaj, bi rekla, da lahko to zamakne za nekaj let. Ker je še vseeno dolga. Profesionalna kariera je zelo težka in če traja zelo dolgo, je zelo naporno za telo." Se je treningov, tekmovanja, odrekanja zasičila že v otroških letih? "Ampak jaz tak človek sem. Sama do sebe sem bila že od malega stroga in sama od sebe zahtevala zelo veliko. Ne bi mogla tega spremeniti. Ampak, če bi komu dala nasvet, bi bil ta."

Takoj, ko pade sneg, bo spet na smučeh, a ne na tekmovalnih

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Smučanje je lep šport, je večkrat ponovila. Najlepši trenutek v karieri? "Zagotovo so ostale najbolj v spominu prve stopničke v svetovnem pokalu v Lenzerheideju. Ko ni nihče pričakoval, da bom prišla na oder za zmagovalke. Takrat sem imela ob sebi tudi Jureta Hafnerja, mojega dolgoletnega trenerja. To je bil mogoče ta trenutek, ki mi bo ostal res res v spominu." In ker je tako lep šport, bo kmalu spet na smučeh. "Takoj, ko pa padel sneg. Res imam rada smučanje. Obožujem smučanje. Več bom imela časa tudi za turno smuko. Ampak tekmovalne smuči sem pa postavila v kot."

Uradno slovo to zimo na tekmi v Kranjski gori? O tem še ni razmišljala.

"Včasih ste mi šli na živce. Ampak to je vaša služba."

Vsakemu posebej, ki ji je pomagal v športni karieri, se bo osebno zahvalila. Bilo jih je toliko, da javno vseh ne more našteti, ker bi koga pozabila. Največja zahvala gre družini in smučarski zvezi. In nenazadnje tudi novinarjem: "Tudi vi ste mi dali vsi vsak nekaj. Včasih ste mi šli na živce. Ampak to je vaša služba. Vi ste zaradi nas tukaj, mi smo zaradi vas tudi. In tako se zahvaljujem tudi vam. Itak se pa še srečamo."