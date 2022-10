Velikansko presenečenje: slovenska smučarka končala kariero

Dan po velikem uspehu Žana Kranjca in veliki vrnitvi Štefana Hadalina na prvem veleslalomu sezone v Söldnu je iz slovenskega tabora alpskih smučarjev prišla presenetljiva in žalostna vest. Slovenska smučarka Meta Hrovat se je namreč zaradi nenehnih težav s poškodbami odločila, da bo pri le 24 letih smuči postavila v kot.

"Izgubila sem iskrico v očeh" "Izgubila tisto iskrico v očeh in željo, ki me je gnala po začrtani poti celotno kariero." Foto: Guliverimage

"Mrzli dnevi, ko sem komaj čakala prve sončne žarke, medtem pa vztrajno poskušala oživiti na pol pomrznjene in otopele prste v pancerjih, topla skodelica kakava po treningu, ves pretečeni znoj v moji mali telovadnici, skriti na podstrešju, poškodbe, ki so me vztrajno spremljale skozi kariero, iskreni nasmehi ljudi, nepopisno veselje in žalost, trenutki vsemogočnosti in trenutki popolnega obupa …

Zase trdim, da v življenju stvari vedno počnem na polno, z vsem, kar premorem. Za doseganje ciljev sem pripravljena vložiti vse, saj se šele takrat v sebi počutim mirno in zadovoljno. Smučanje je zame večino mojega življenja predstavljalo prav to, športu sem se posvetila v celoti, z vsem srcem. Prišla sem do točke v svojem življenju, ko športu nisem več pripravljena posvetiti sebe v tolikšni meri, da bi lahko dosegala rezultate, ki bi si jih želela, kar pa je meni osebno še nekoliko težje sprejeti, pa je, da sem izgubila tisto iskrico v očeh in željo, ki me je gnala po začrtani poti celotno kariero.

Odločitev, ki sem jo sprejela, je bila zagotovo ena težjih v mojem življenju. Neizmerno sem vesela, da to odločitev sprejemam dokaj zdrava (koleno mi še vedno dela nekaj preglavic, a vse se bo uredilo).

Ne vem, kaj me čaka v življenju, a zagotovo je, da se odpravljam na novo dogodivščino.

Ne najdem besed, s katerimi bi vam lahko izkazala hvaležnost za vse izrečene spodbudne besede. Včasih ste me s kavča pošteno zbodli, ampak vse to je zdaj del mene, zaradi vsega sem oseba, kakršna sem, in hvaležna sem za to.

Se vidimo kmalu ... v gorah, na zraku, smučeh, kjerkoli pač! 😊," je Hrovatova na družbenem omrežju sporočila, da končuje športno pot.

Marca si je poškodovala koleno

Zadnji žebelj v krsto kariere slovenske smučarke so bile težave s kolenom, ki so bile posledica grdega padca 6. marca v finalu veleslaloma v Lenzerheideju. Operativnega posega ni imela, kljub petmesečnemu premoru pa so se bolečine ponovile. Zaradi tega je tudi ne bi bilo na startu prvega veleslaloma v Söldnu, ki pa je nato zaradi slabe vremenske napovedi odpadel. "Koleno malenkost čutim, ko pa pride do maksimalnih naporov, pa nisem sposobna odsmučati tako, kot je treba, če želim smučati na najvišji ravni," je takrat dejala Hrovatova, ki se je zatem odločila, da ima dovolj.

Ob tem je Kranjskogorčanka že poleti povedala, da je po koncu prejšnje sezone potrebovala odmik po poškodbah in zasičenosti s treningi ter tekmami. Čeprav se je nato veselila novega poglavja v njeni karieri, pa se je zdaj odločila, da ima dovolj. V svetovnem pokalu je sicer prvič nastopila leta 2015, leto kasneje pa je v Semmeringu osvojila prve točke.

Pri le 24 letih je končala kariero. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hrovatova med največjimi talenti

Hrovatova je sicer sodila med največje talente slovenskega alpskega smučanja. Kot za stavo je pobirala medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih, bila je tudi bronasta na zimskih olimpijskih igrah mladih, dvakrat je bila mladinska svetovna prvakinja v slalomu. Še pred tem je že prvič stala na stopničkah za svetovni pokal, potem ko je leta 2018 v Lenzerheideju stala na tretji stopnički v veleslalomu.

Zatem je Gorenjka še trikrat stala na stopničkah za zmagovalke v svetovnem pokalu, vselej pa se je veselila tretjega mesta. Nazadnje je bila na odru za najboljše leta 2021, ko je na finalu svetovnega pokala v Lenzerheideju stala na najnižji stopnički. Dvakrat je razveselila še domače navijače na njenem "domačem dvorišču" v Kranjski Gori. Dvakrat je sezono veleslalomskega seštevka končala kot deveta veleslalomistka sveta.

Po koncu lanske sezone, ki se ni odvila po njenih željah, zaznamovali pa so jo tudi poškodbe in odstopi, se je odločila za nov začetek pod vodstvom novega trenerja Denisa Šteharnika, a se je to poglavje končalo, še preden se je dodobra začelo.

Meta Hrovat - rojena: 2. marca 1998

- prebivališče: Podkoren

- klub: ASK Kranjska Gora

- trener: Denis Šteharnik

- discipline: veleslalom, slalom Največji uspehi:



- OI:

7. mesto, Peking 2022, veleslalom

14. mesto, Pyeongchang 2018, veleslalom

21. mesto, Pyeongchang 2018, slalom - SP:

16. mesto, Cortina d'Ampezzo, paralelni veleslalom

22. mesto, Are 2019, veleslalom

28. mesto, Cortina d'Ampezzo 2021, superveleslalom

odstop 1. vožnja, Cortina d'Ampezzo 2021 slalom

odstop 2. vožnja, Cortina d'Ampezzo 2021, veleslalom

odstop 2. vožnja, Cortina d'Ampezzo 2021, alpska kombinacija - svetovni pokal:

3. mesto, Lenzerheide 2021, veleslalom

3. mesto, Kranjska Gora 2021, veleslalom

3. mesto, Kranjska Gora 2020, veleslalom

3. mesto, Lenzerheide 2018, veleslalom

4. mesto, St. Moritz 2019, paralelni slalom

5. mesto, Kronplatz 2021, veleslalom

5. mesto, Špindleruv Mlyn 2019, veleslalom

6. mesto, Sölden 2021, veleslalom

6. mesto, Sölden 2020, veleslalom

6. mesto, Sestriere 2020, veleslalom

7. mesto, Kronplatz 2019, veleslalom

8. mesto, Špindleruv Mlyn 2019, slalom

8. mesto, Maribor 2019, veleslalom

8. mesto, Lienz 2017, veleslalom

9. mesto, Kranjska Gora 2022, veleslalom

9. mesto, Kranjska Gora 2021, veleslalom

10. mesto, Lienz 2021, veleslalom

10. mesto, Lienz 2019, slalom

10. mesto, Killington 2019, veleslalom

11. mesto, Kranjska Gora 2020, slalom

11. mesto, Lienz 2019, veleslalom

11. mesto, Maribor 2019, slalom

12. mesto, Levi 2018, slalom

13. mesto, Kranjska Gora 2018, veleslalom

14. mesto, Courchevel 2019, veleslalom

15. mesto, Kronplatz 2017, veleslalom - MSP:

1. mesto, Val di Fassa 2019, slalom

1. mesto, Davos 2018, slalom

2. mesto, Davos 2018, alpska kombinacija

2. mesto, Are 2017, alpska kombinacija

4. mesto, Are 2017, slalom

6. mesto, Are 2017, superveleslalom - olimpijske igre mladih:

3. mesto, Lillehammer 2016, slalom

4. mesto, Lillehammer 2016, veleslalom Vir: STA

