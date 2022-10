Ne le prvič, odkar ekipo vodi Klemen Bergant, prvič po 27 letih (po Mitji Kuncu in Juretu Koširju) sta se dva slovenska smučarja na istem veleslalomu uvrstila med prvo deseterico. "Vrhunski dan za naju s Štefom, za slovensko ekipo," je dan po uvodnem söldenskem veleslalomu z nasmehom dejal drugouvrščeni Žan Kranjec. Devetouvrščeni Štefan Hadalin pa: "Odsmučal sem dobro vožnjo in sem ponosen nase." Oba pa v en glas: "Naj se to čim večkrat ponovi."

Žan Kranjec v Söldnu tako dober še ni bil. Lani je bil na primer tretji. Foto: Guliver Image "Lep dan za našo ekipo." S temi besedami je po drugem mestu Žana Kranjca in devetem Štefana Hadalina na uvodnem veleslalomu svetovnega pokala v Söldnu nedeljo opisal glavni trener slovenske ekipe za tehnične discipline Klemen Bergant. Razlog, da so odprli šampanjec. A Kranjec pravi, da mu v Söldnu to ni najbolje uspelo. "Po tekmi sem se ga narobe lotil odpirati. Tako kot na smučanju moraš imeti tudi pri odpiranju šampanjca mirno glavo," nam je v smehu povedal 29-letnik. "Vrhunski dan za naju s Štefom, za slovensko ekipo. Dva na štartu, dva med deset. Če pogledamo velike nacije, nekatere niso imele niti enega med deset. Vrhunska rezultata. Že prej smo vedeli, da oba dobro smučava. Vedeli smo, da imava to kakovost, to dobro smučanje v sebi. A tekma je druga stvar. Ne moreš z gotovostjo trditi, kam spadaš. Pokazala sva, da smo dobro delali." V deseterici na primer ni bilo nobenega Avstrijca.

Štefan Hadalin je bil do zdaj v Söldnu najboljši, 25., lani. Foto: Guliver Image Hadalin je bil ob svojem in Žanovem rezultatu tako vesel, da je skoraj ostal brez glasu. V ciljnem izteku je kričal, ko je njegov ekipni kolega prismučal v cilj in osvojil drugo mesto, pred tem pa je sam v finalu z 28. napredoval na deveto mesto. S tem je 27-letnik izenačil svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev v karieri. "Izkoristil sem pogoje, ki so mi bili dani na progi. Odsmučal sem zelo soliden ali pa kar dober tek. Nato pa sem užival v razpletu tekme, ki se je končala v mojo korist." Že prva vožnja je morala biti dobra, saj s številko 41 v precej pomladih razmerah ni bilo lahko priti med trideseterico finalistov. "Še posebej na strmejšem delu so bili pogoji s številko 41 zelo zahtevni, enako tudi v zadnjem, položnejšem delu, kjer je že sijalo sonce in je bila podlaga počasnejša. Zato sem se moral kar precej potruditi. Na koncu se je lepo izšlo. Vesel sem, da sem prvo tekmo tako dobro odprl."

Zaupanje trenerja vliva dodatno mirnost in samozavest

Prvič v sedmih letih, odkar ekipo za tehnične discipline vodi Bergant, sta se na veleslalomu dva tekmovalca na isti tekmi uvrstila v prvo deseterico. "Naj se to zgodi še čim večkrat," pravi Kranjec. Podobno pravi Hadalin: "To je super dosežek. Vesel sem, da je uspelo nama z Žanom. Upam, da se to čim večkrat ponovi." Trener je prejšnji teden večkrat poudaril, da sta oba dobro pripravljena. "To vsekakor vliva dodatno samozavest in mirnost v ekipo. Ko je trener zadovoljen z opravljenim delom in to potrjuje s svojo energijo, je v večji užitek delati in tudi lažje je delati," poudarja Hadalin.

Kot leta 1995 Kunc in Košir

Kar 27 let je moralo preteči, da sta dva Slovenca znova del najboljše deseterice na veleslalomu svetovnega pokala alpskih smučarjev. To se je nazadnje zgodilo 6. januarja 1995 v Kranjski Gori, ko je bil Mitja Kunc drugi in Jure Košir četrti. Takrat je zmagal Italijan Alberto Tomba. Razlika je v tem, da je na tistem veleslalomu v Kranjski Gori nastopilo šest Slovencev, to nedeljo pa sta bila Kranjec in Hadalin edina Slovenca na štartu.

Kako premagati oziroma se približati Odermattu?

Foto: Guliver Image Kranjca je premagal samo Marco Odermatt, za sedem desetink. Olimpijski prvak je bil v veleslalomu razred zase že v pretekli zimi. "Lahko bi se mu še bolj približal. V prvi vožnji vidim rezervo na začetku in tudi na strmini, čeprav sem bil hiter, bi lahko bil še hitrejši. Veliko sem izgubil tudi v zadnjem delu, do cilja. Nisem najbolj prepričan, zakaj sem tam toliko izgubil. Tri, štiri desetinke bi v prvem teku lahko zelo hitro pridobil." Verjame, da ima še rezervo. Za naslednje tekme si želi napake čim bolj izločiti iz svojega smučanja. "Vsako tekmo, vsako vožnjo bom skušal biti na svoji najvišji ravni. Če mi bodo šle kdaj razmere še malo bolj na roko, verjamem, da je lahko Odermatt premagljiv." Še posebej zdaj, ko je slovenska ekipa naredila tudi korak naprej pri opremi. V pretekli sezoni Kranjec s smučmi ni bil enako hiter na vseh podlagah, zdaj očitno je tudi na bolj mehki, spomladanski podlagi.

Za 25-letnega Švicarja pravijo, da je med vsemi najbolj napadalen na progi, a tam obenem vseeno zelo uživa. "Tudi jaz sem v prvem teku zelo užival, ampak mogoče pa ni bil čisti limit. Uživanje na tekmah je neka specifika. Na štartu še vedno je neka trema, velik adrenalin. To je drugačno uživanje, kot če bi šel na morje s prijatelji. Je pa pomembno, da si na tekmi sproščen, da zaupaš vase in potem veliko lažje uživaš v tekmi in lažje narediš dober rezultat," je še povedal smučar iz Bukovice pri Vodicah.

Hadalin: To je bila prava odločitev že v danem trenutku

Hadalin je na tekmi smučal prvič po januarju. Foto: Guliver Image Sproščenost, razbremenjenost pritiska je bila v Söldnu še pomembnejša za Vrhničana. Za Hadalina je bila to prva tekma po januarju, ko se je odločil, da iz osebnih razlogov predčasno konča olimpijsko sezono. "V rezultatskem smislu sem se prav gotovo presenetil. Že uvrstitev med točke bi bila zame dober rezultat, glede na moje izhodišče in preteklo sezono. Kar zadeva izvedbo, pa tudi. Predvsem v drugem teku sem dobro deloval, odsmučal dobro vožnjo in sem ponosen nase." V tekmo je sicer šel še nekoliko tipajoče. "Zavedal sem se svojih kvalitet. Zagotovo je vsak dober rezultat dobrodošel. Pomeni neko potrditev in jaz sem to potrditev dobil in sem zato vesel." Odločitev, da se sredi prejšnje sezone umakne, je bila prava. "Ja, to je bila prava odločitev že v danem trenutku. Da pa bi to odločitev, ali je bila prava ali ne, pogojeval s to sezono oziroma z rezultati prvih tekem, pa mislim, da je nesmiselno."

Ta teden imata Kranjec in Hadalin aktivni odmor. Prihodnji teden se vračajo na trening v Val Senales v Dolomite. Več bodo trenirali slalom, še posebej Hadalin. Sredi novembra ju čaka paralelna tekma, naslednji veleslalom in prvi slalom pa sledita šele 10. in 11. decembra. "Pokazal sem, da smučam dobro. Po tej logiki bi si želel tekme prej. A verjamem, da bom dobro smučanje ohranil do naslednje tekme, in upam, da tudi čez celotno sezono," je pogovor z nami sklenil srebrni olimpijec.