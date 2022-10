Bergant: Samo mi in Žan smo lahko nezadovoljni s šestim mestom #video

Klemen Bergant, glavni trener moške ekipe za tehnične discipline, ki je že vrsto let v alpskem smučanju, je vselej neposreden. Pred uvodno tekmo zimo se je v pogovoru z nami razgovoril o Žanu Kranjcu. "Če je Žan šesti, bi morali biti vsi veseli. Če je kdo lahko nezadovoljen s šestim mestom, smo mi in on sam." Pa tudi o poškodbah, ki so prizadele žensko ekipo. "Andreja je naredila napako, kjer se na marsikaterem terenu ne bi zgodilo nič, pobočje v Val Senalesu pa ne odpušča."

Hadalin, Kranjec in Bergant Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V preteklih dneh ste kar nekajkrat poudarili, da bi Žan Kranjec lahko že ta hip nastopil na uvodni tekmi, da je tako dobro pripravljen.

Jaz si želim, da se začne tekmovalna sezona. Treniramo res veliko. Hodimo po vsem svetu. Pripravljamo se na to, kar se nam bo začelo v nedeljo. Vsako leto se veselim te prve tekme. Žan običajno v Söldnu dobro tekmuje. On rad tekmuje, rad se primerja tudi na treningih. Izjemno nerad izgublja v primerjavi s tistimi, s katerimi treniramo. Da, je zelo tekmovalen. A ni potem najbolje, da čim več tekmujemo.

Kako pomembna je ta tekmovalnost že na treningih?

Ker smo majhna ekipa, treniramo tudi z drugimi ekipami. Tudi zato, da je malo drugačna dinamika. Nisem tak, da bi kaj skrival, da bi tekmovalce preveč nosil po rokah ali jih zavijal v vato. Čim prej se je treba spopasti s trenutnim stanjem, da je mogoče lahko potem do tekme še kaj postoriti. Fantje radi tekmujemo, saj če ne bi radi tekmovali, potem v tekmovalnem športu ne bi imeli česa iskati.

Tekmovalci že čutijo metuljčke pred prvo tekmo, pa vi? Po vseh teh letih v smučanju.



Žan Kranjec je bil na veleslalomu v Söldnu že dvakrat tretji. Foto: Guliverimage/Getty Images Kakšna tekma je söldenski veleslalom? Težka samo za dekleta?

Za fante res ni. Kar zadeva teren, je Sölden eden od lažjih veleslalomov. Težek je, ker je prva tekma, ker je ledeniška tekma, ker je pripravljena bolj za soboto, torej je manj ledena in se na moški tekmi bolj razbije. Kar pa zadeva konfiguracijo, je zgoraj čista ravnina, nato je strmina 15 vrat, nato pa spet dolga dolga ravnina do cilja.

Pogosto smo govorili, da je Žan najboljši na težkih terenih, a v Söldnu je vedno dobro nastopal, bil že dvakrat tretji.

Žan je naredil v zadnjih nekaj letih preobrazbo. Na tekmah, kjer dobro tekmuje, doseže prednost na lažjih, bolj ravninskih delih. Tako je tudi lani v Söldnu osvojil stopničke v zadnji ravnini. Tudi na olimpijskih igrah je v drugi vožnji ugnal tekmece tam, kjer ni bilo najbolj strmo. No, dobro, to je malo povezano z modelom smuči, ki jih je uporabljal lani in so bile malo daljše. Predvsem ima Žan rad, da je težka preparacija. Ne toliko, da je strmo, strmo in samo strmo, ampak da je trdo, da je ledeno. Sam menim, da ima na taki podlagi malo težav, njegova konkurenca pa mogoče več.

Srebrni olimpijec Foto: Guliverimage Zadnje leto poudarja, da si znova želi bolj konstantnih rezultatov, kot jih je že imel, ko je bil dvakrat četrti v seštevku.

Da, konstantnost pri vrhu. Strinjam se z njim. Stalno si lahko tudi okoli desetega mesta. Če je konstanta taka, imam raje, da je dvakrat na sezono na stopničkah. Želimo si in se trudimo, da bi bila večina njegovih uvrstitev višje, kot pa je bila lani.

V pretekli sezoni ste zamenjali servis. Želeli ste, da bi se odzval tudi Rossignol, da bi bile Žanove smuči konkurenčne v vseh pogojih. Kako je danes?

Da, lani smo videli, da z modelom smuči, ki jih je uporabljal, ni bil konkurenčen na vseh podlagah. Letos ima tudi drugi model smuči, če bi bila kakšna tekma, kot je bila tista v finalu, ko je bil povsem spomladanski sneg. Seveda bomo pa morali pametno in pravilno izbrati, da bomo naredili čim manj napak, da se ne bomo narobe odločili.

Bo Žanu zdaj, ko ima olimpijsko kolajno, psihološko lažje na tekmah?



Obenem je svetovni vrh zelo širok, razlike med tekmovalci pa majhne. Najverjetneje je nemogoče našteti tri, ki bodo v Söldnu na stopničkah?

Vemo, da je bil lani glavni v veleslalomu Odermatt. Njega lahko izberemo. Za vse preostale je pa zelo težko. Moramo vedeti, da fantje uporabljajo različen material na različnih podlagah. Smuči se tako drugače, boljše ali slabše, vedejo. Veliko je torej na tem, kakšna bo tekma v nedeljo, kakšen bo sneg, katere smuči bodo imele prednost. Ko to vidiš, lahko izbereš tri tekmovalce. Lani je bil na vsakem veleslalomu s tem svojim Stöcklijem konkurenčen samo Odermatt. Sicer so bili pa fantje od stopničk do 17., 20. mesta. Vrh je zelo širok. Pa saj to je zanimivo, dobro za šport.

Marovt in Hadalin Foto: Grega Valančič/Sportida Še večja konkurenca je v slalomu, kjer je bilo preteklo zimo kar osem različnih zmagovalcev. Ste letos več trenirali slalom, ko se je vrnil Štefan Hadalin, ekipi pa se je pridružil še Tijan Marovt?

Štef in Tijan sta ga ogromno trenirala, Žan ga je delal toliko kot prejšnja leta. Prva tekma bo šele čez slaba dva meseca, tako da imamo še nekaj časa. A smo ga trenirali v Argentini, bili smo tudi v dvorani. Štefan je prejšnji četrtek treniral v Val Senalesu. Bo pa Štefanovo izhodišče malo slabše. Lani je sezono začel s številko 17, zdaj bo imel številko okoli 35. A če bo dobro smučal, je s številko 35 mogoče. Vemo, da je v Adelbodnu zmagala številka 36. Čisto vse je mogoče. Velikokrat se tekme obračajo na glavo v drugi vožnji. Treba je biti samo v drugi vožnji. Predpostavka sicer je, da dobro smučaš, nato pa se lahko tudi tekma obrne naokoli.

Je Hadalin spet tisti pravi stari Štef?

Štef je v redu. Deluje v redu. Trenira v redu. Je pa razlika med treningom in tekmo. Kmalu bomo videli, kako se bo odzval na tekmi oziroma v decembru, ko si bodo tekme začele slediti druga za drugo. Močno upam, da bo dobro deloval, da bo užival v tem, kar dela, in da bo predvsem užival na dan tekme, da bo tekmoval.

Kakšen program pa ima Marovt?



Lahko zdaj bolje, lažje delate, ko imate v ekipi več tekmovalcev?

Težko rečem, da je lažje. Drugače je. Več je logistike, saj je treba poskrbeti za različne treninge v istem dnevu. Je v redu. Zdaj nas je v ekipi deset, prej nas je okrog hodilo sedem. Imeli smo večinoma podoben program. Letos pa imamo različne, tako po dnevih kot bodo tudi med sezono. A je v redu mešanica. Mogoče je delati. Uživam.

Andreja Slokar Foto: Guliverimage Še vaš pogled, saj ste že dolgo v slovenskem smučanju, na poškodbe v ženski ekipi. To je za slovensko smučanje velik šok.

Tako majhno ekipo, kot je slovenska, vsaka poškodba zadene. Saj imajo tudi druge ekipe poškodbe, a jih je več in se to manj vidi. Težko je. Ne bi pa vlekel nobene vzporednice pri teh treh poškodbah. Pri Meti Hrovat gre za staro poškodbo, Tina Robnik je imela smolo tisti dan v Saas-Feeju, ko se je poškodovala. Pri Andreji Slokar je pa tako ... V Val Senalesu, kjer se trenira, je težko, zelo zelo težko in si napake ne smeš privoščiti. Ona je naredila napako, kjer se na marsikaterem terenu ne bi zgodilo nič, pobočje v Val Senalesu pa ne odpušča. Žal se je to zgodilo. Če je res samo križna vez, bo hitro nazaj. Letos sicer še ne. Zdravniki so zdaj taki mojstri, da je koleno vsaj tako dobro, če ne boljše.

Najverjetneje pa ob poškodbah stisne tudi druge tekmovalce in vas, trenerje?

Zagotovo ni lahko, ampak te poškodbe so ves čas okrog nas. Nismo bili prvič priča temu, da se tekmovalci poškodujejo. Žal je to tudi del našega športa. Preventivno je treba narediti vse, da je za takšno poškodbo čim manj možnosti. Izločiti te možnosti pa ne moremo. Da je tudi okolje za trening čim bolj varno. Da tekmovalci niso preveč utrujeni na treningih. Da je material dober, da je postavitev razmeroma varna. A na koncu od tekmovalcev zahtevamo, da se že na treningu mečejo dol in so najhitrejši in da pridejo do svoje meje. To pa ne gre skupaj s tem, kar sem najprej rekel. Treba je najti pravo mero. Poškodbo je skoraj nemogoče izločiti. Če hočeš, da ti v tem športu uspe, moraš iti na mejo, in ko si na meji, je možnost poškodbe.