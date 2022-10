Ponoviti lanski Sölden. Je Odermatt tarča srebrnega Kranjca? #video

"Čutim, da se tekma približuje, da je treba še zadnjič pritisniti na treningu, nato pa se dokazati na tekmi," je nekaj dni pred uvodno preizkušnjo sezone poudaril Žan Kranjec. Lani je bil v Söldnu tretji, Štefan Hadalin pa 25. Za oba najboljši rezultat na uvodni ledeniški preizkušnji. In s takim bosta zadovoljna tudi to nedeljo.

Žan Kranjec Foto: Grega Valančič/Sportida Za Žana Kranjca trener Klemen Bergant pravi, da je bil že pred dnevi pripravljen na Sölden. Lani je uvodni veleslalom sezone končal na tretjem mestu. Na ledeniku Rettenbach je bil že enkrat prej tretji, ima pa še dve uvrstitvi v prvo deseterico: četrto in sedmo mesto. "Nimam sicer še zmage, drugače je pa to res eno mojih najuspešnejših prizorišč. Če bi ponovil lansko tekmo, bi bil zagotovo zadovoljen. Z vsakimi stopničkami sem zelo zadovoljen. To bi bil popoln začetek sezone," nam je pred potjo v Avstrijo povedal smučar iz Bukovice pri Vodicah, ki bo naslednji mesec dopolnil 30 let.

Ob tretjem mestu v Söldnu je bil v minuli zimi samo še enkrat na stopničkah, a na tisti najbolj pomembni tekmi − drugi na olimpijskem veleslalomu v Pekingu. Je pa veleslalomski seštevek končal na 11. mestu, kar je njegova najslabša končna uvrstitev v zadnjih petih letih. "Vsak si želi konstantno dobre rezultate. Jaz sem to v preteklosti že imel, zadnji dve leti pa ne. Imel sem veliko nihanj, in upam ... Zdaj imam več izkušenj in smučanje je iz leta v leto boljše. In to bi rad pokazal tudi na samih tekmah." Dvakrat je skupni seštevek veleslaloma končal na četrtem mestu.

Ima tudi že dve zmagi. Tisti sta prišli v eri premoči Marcela Hirscherja. Zdaj je veleslalomist številka ena Marco Odermatt. Ob olimpijskem veleslalomu je Švicar dobil še peti od osmih veleslalomov svetovnega pokala. Za zmago je tako treba premagati prav njega. "Če gledamo lansko sezono, je res tako. A nisem osredotočen samo na Odermatta, verjamem, da je veliko dobrih fantov. Bomo pa videli, ali mu bo uspelo ponoviti oziroma se približati sezoni, kot jo je imel lani, ali ne. Verjamem, da bo dober. Upam pa, da se bom predvsem jaz lahko pomešal v boj za stopničke in zmage," je razlagal Kranjec.

Hadalin: Malo pozitivne negotovosti

Štefan Hadalin Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ob Kranjcu bo na štartu nedeljskega veleslaloma (10.00) še Štefan Hadalin. Sedemindvajsetletni smučar z Vrhnike se v svetovni pokal vrača po 16. januarju. V minuli zimi je nastopil le na petih tekmah. Najprej jih je nekaj izpustil zaradi poškodbe, sredi januarja pa je oznanil, da iz osebnih razlogov predčasno končuje sezono. Pravi, da je zdaj spet pravi in že komaj čaka uvodni veleslalom. "Ja, zagotovo je nekaj metuljčkov v trebuhu, malo pozitivne negotovosti. Menim, da sem dobro pripravljen in se že veselim prve tekme. Zadovoljen sem tako z opravljenim fizičnim delom kot tudi s smučarskim."

V slalomu se je Hadalin tri sezone že redno uvrščal med dobitnike točk, v veleslalomu je bil najboljši 29. v seštevku sezone 2020/2021. Je pa pred letom dni sploh prvič osvojil točke v Söldnu. "Glede na moje štartno izhodišče bi bil tudi letos zadovoljen s točkami. Menim, da sem tega sposoben. Je pa to stvar izvedbe. Želim si prikazati dober nastop in potem bo že ura pokazala svoje." Imel bo številko okoli 50, kar je na Rettenbachu precejšen izziv. Da pa je sposoben dobrih rezultatov, je ne nazadnje pokazal na začetku prejšnje sezone, ko je bil osmi na paralelni tekmi v Lechu.

Pred samim prihodom v Sölden (v četrtek zvečer) so ta teden smučarji opravili še zadnje treninge v Val Senalesu, kjer so v zelo zahtevnih pogojih in na precejšnji strmini trenirali že prejšnji teden. So pa dobili nekaj prostih dni prejšnji konec tedna. "Dobili smo možnost, da pridemo za konec tedna domov. Tako sem naredil en krajši regeneracijski pohod po domačih gozdovih na Planino nad Vrhniko. To je del nekega športno-sprostilnega programa," nam je še povedal Hadalin.