Ne sme se počutiti, kot da mora reševati slovensko ekipo #video

Prva dama slovenskega smučanja v tehničnih disciplinah to zimo bo Ana Bucik. "Bo pa pomembno, da se bom osredotočala le nase in da se ne bom počutila, kot da moram reševati situacijo za vse," poudarja 29-letnica, potem ko na štartu uvodne sobotne tekme ne bo poškodovanih Andreje Slokar, Mete Hrovat in Tine Robnik.

Ana Bucik Foto: Vid Ponikvar/Sportida Minulo zimo je bila najuspešnejša slovenska ženska disciplina slalom, saj sta Ana Bucik in Andreja Slokar svetovni pokal končali v prvi deseterici. Bucikova je bila šesta, Slokarjeva osma, pri čemer je dobila zadnji slalom sezone v Meribelu, kjer bo to zimo svetovno prvenstvo. Manj uspešna so bila slovenska dekleta v veleslalomu. Najboljša v zadnjih letih v tej disciplini Meta Hrovat je bila le enkrat med 15, ob koncu pa skupno 20., saj je izpustila zadnji dve tekmi zaradi poškodbe. Bucikova je bila 23. veleslalomistka zime, Slokarjeva 30. in Tina Robnik 31.

Ana Bucik Foto: Grega Valančič/Sportida Ob poškodbah, ki so zarezale v slovensko žensko ekipo, bo sobotni začetek svetovnega pokala z veleslalomom v Söldnu okrnjen. Na štartu bosta samo Ana Bucik in Neja Dvornik. Ker bo Slokarjeva izpustila celotno zimo − kdaj se vračata Robnikova in Hrovatova, ni jasno −, bo breme rezultata padlo na Bucikovo. "Breme je, kolikor si ga naložiš sam. Lahko si ga naložiš tudi, če so ostala dekleta, pa jih hočeš prehiteti. Konkurence je vedno dovolj, da si naložiš breme. Bo pa pomembno, da se bom osredotočala le nase in da se ne bom počutila, kot da moram reševati situacijo za vse," je v pogovoru za Sportal in Planet TV povedala 29-letna Primorka.

Ko si priča poškodbam reprezentančnih kolegic, se zaveš tveganja, ki ga v tem športu sprejmeš, razlaga Ana. "Zlasti kolena so v smučanju najbolj na udaru. Verjamem, da so bila dekleta dobro pripravljena, da so delala na kondiciji skozi celo poletje, tako kot sem tudi sama. Šlo je za nesrečen splet okoliščin. Na žalost gre pri vseh treh za kolena. Vsekakor pa ne bi rekla, da je to kakorkoli povezano s tem, da dekleta ne bi naredila dovolj v pripravljalnem obdobju."

"Čas, da vidimo, kam spadamo"

"Zagotovo se čuti, da prihaja tekma. Zelo rada imam začetek sezone. Pripravljalno obdobje je dolgo in zato sem vesela, ko začnemo. Mislim, da smo dobro trenirale in da je čas, da vidimo, kam spadamo," že težko prvo vožnjo sobotnega veleslaloma (10.00) čaka Bucikova. Na ledeniku Rettenbach lani cilja ni videla. Tu je bila najboljša predlani, 20. Pravi, da je ta veleslalom za smučarke eden težjih. "Sölden je zelo dolga proga, na visoki nadmorski višini. Je pa to prva zimska tekma. Strmina je tudi ena večjih za ženske, tako da bo kar pravi izziv, in to že takoj na začetku. Mislim, da bo zelo odvisno tudi od samih pogojev. Treba se bo zelo odločno pognati, 'zborbati' tisto strmino in tudi na ravnini ne popuščati."

Zima kliče, smučke so pripravljene, na družabnih omrežjih sporoča Ana Bucik:

Zadnji treningi na prav tako strmi progi v Val Senalesu so bili zelo dobrodošli, je poudarila Ana Bucik. In to bi se moralo poznati tudi na sobotnem nastopu. "Proga je polna različnih elementov in mislim, da nam je letos uspelo vse oddelati, da gremo lahko samozavestno na tekmo." V veleslalomu, ki ni njena močnejša disciplina, si to zimo želi narediti korak naprej. "Veleslalom do zdaj ni bil tako konstanten kot slalom, a so bili kar dobri rezultati. Letos si želim, da bi bilo konstante več tudi v veleslalomu, da tudi v veleslalomu nekaj dodam. Zagotovo pa slalom ostaja moja prva disciplina."

Dvornikova po prve söldenske točke

Neja Dvornik Foto: Vid Ponikvar/Sportida Za 21-letno Dvornikovo bo sobotni nastop peti na ledeniku Rettenbach. V drugo vožnjo se še ni uvrstila. Sama pravi, da na začetek sezone še ni bila pripravljena tako dobro kot letos. Poškodbe so preteklost, pripravljena je na prve söldenske točke. "Ne obremenjujem se s tem, da bova nastopili samo dve. Meni je grozno, da treh ne bo, a zame to ničesar ne spremeni. Usmerjena bom na svojo vožnjo in svoje delo. Zagotovo pa bi bilo bolje, če bi bile vse Slovenke na štartu."