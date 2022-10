Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar, ki se je prejšnji petek hudo poškodovala na treningu v Val Senalesu v Italiji, je v nedeljo v Innsbrucku že prestala operacijo. Ajdovka, ki je v soboto praznovala 25. rojstni dan, se je oglasila iz bolniške postelje in ima za navijače posebno sporočilo.

"Ni ravno darilo, ki sem si ga želela podariti za rojstni dan, je pa zagotovo nekaj posebnega. Šalo na stran. V petek sem si strgala prednjo križno vez in zjutraj že prestala operacijo. Zelo sem žalostna, a se bom vrnila," je sporočila iz bolniške postelje in se zahvalila za vsa sporočila podpore.

Poseg je opravil kirurg Christian Fink, ki je Ajdovko operiral že pred dvema letoma, ko je imela manjšo operacijo na desnem kolenu. Tovrstna poškodba običajno zahteva od šest do devet mesecev okrevanja, kar pomeni, da je sezona zanjo končana, in to še preden se je zares začela.

Andreja Slokar je v prejšnji sezoni navdušila z dvema zmagama, prvencema − na paralelnem veleslalomu 13. novembra lani v Lech/Zürsu in finalnem slalomu 19. marca v Meribelu, kjer bo prihodnjega februarja tudi svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Slalomska specialistka je minulo sezono končala kot osma slalomistka in 23. smučarka skupnega seštevka svetovnega pokala lanske sezone.

Zdesetkane vrste slovenske smučarske reprezentance

Pod velikim vprašajem v Söldnu, kjer se bo 22. oktobra začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju, je zaradi bolečin v desnem kolenu tudi nastop Mete Hrovat. Težave s kolenom so posledica grdega padca 6. marca v finalu veleslaloma v Lenzerheideju. Operativnega posega ni imela, kljub petmesečnemu premoru pa so se bolečine ponovile.

Že prej si je Tina Robnik pri padcu na treningu v Saas Feeju zlomila desno koleno. Po optimističnem scenariju bi lahko Lučanka že okoli novega leta začela trenirati in kasneje tudi tekmovati.

Na uvodu v sezono bosta tako v Söldnu zagotovo nastopili le Ana Bucik in Neja Dvornik, v moški konkurenci pa bosta na startu olimpijski podprvak Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

