Nika Križnar je sporočila odlično novico #video

Dobre tri tedne po poškodbi gležnja - zvila si ga je na treningu poletnega grand prixa v Romuniji med preskakovanjem ovir - in okrevanju je Nika Križnar v torek znova skakala.

"Po treh tednih končno spet na skakalnici. Pogrešala sem ta občutek." Foto: Grega Valančič/Sportida

Nič več v vlogi gledalke

"Vrnila sem se! Po treh tednih končno spet na skakalnici. Pogrešala sem ta občutek," je zapisala na družbenem omrežju in ob tem delila videoposnetek prvega skoka iz Planice, ki ga je opravila po poškodbi.

Za Križnarjevo, ki je težko v vlogi gledalke, se je poletna sezona tako končala predčasno. Kljub temu je v seštevku grand prixa zaostala le za zmagovalko, rojakinjo Uršo Bogataj.

Med poletjem je bila najbolj zadovoljna s predstavami na uvodni postaji grand prixa v Wisli, kjer je zmagala in skočila na tretje mesto: "Uvod je bil najboljši. Takrat sem naredila res en velik korak v pravo smer, tudi na treningih nisem tako dobro skakalka, kot sem pozneje na tekmi, česar sem bila sem zelo vesela. V Courchevelu so šli skoki nekoliko navzdol, rezultatsko sem bila lahko kljub vsemu zadovoljna (drugo mesto), tehnično pa ni bilo tako dobro. Skoki so se nato stopnjevali navzgor, a prišel je nesrečni Rasnov. Nimamo kaj."

Na domačem svetovnem prvenstvu si želi zlate kolajne. Foto: Vid Ponikvar

Na domačem SP si želi zlatega odličja

Skakalke bodo novo sezono svetovnega pokala, v lanski je 22-letnica končala na drugem mestu skupnega seštevka, pred njo je končala le Marita Kramer, začele že 4. novembra v Wisli. Vrhunec nove sezone bo svetovno nordijsko prvenstvo v Planici, kjer ima Križnarjeva visoke cilje, ki jih ne skriva.

"Zoran (Zupančič, op. a.) je govoril o najmanj treh kolajnah. Jaz gledam tako, da jih že sama lahko osvojim toliko (op. a.). Tu je še Urša in še kakšna punca. S svetovnega prvenstva mi manjka še nekaj, najbolj sijoča snežinka, ki si je res želim," je pred časom o cilju na SP optimistično dejala zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala iz sezone 2020/21.