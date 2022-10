Priprave na novo zimo Nike Križnar je sredi septembra otežil zvon gležnja desne noge. Nezgoda, ki ji je prekrižala kar nekaj načrtov, se je zgodila pred tekmo poletnega grand prixa v Romuniji.

"Naloga je bila sonožno preskočiti oviro z mesta. Naredila sem kar precej ponovitev, a sem si rekla, da grem še enkrat. Oviro sem si nastavila pet centimetrov višje, na koncu pa je nisem preskočila, ampak 'zahodila' z gležnjem, ki se je do konca zvil. Hitro je zelo zatekel. Nisem še videla tako velikega svojega gležnja Ni minila niti minuta, pa je bil res že zelo velik, tako da smo takoj posredovali in ga ohladili. Na žalost so zame tekme v Rasnovu, državno prvenstvo in zdaj še Klingethal odpadli," se je Križnarjeva spomnila nesrečnega dne.

Brez hitenja

Zoran Zupančič pravi, da ne bodo hiteli z vrnitvijo na skakalnice. Foto: Grega Valančič/Sportida Če je pred dobrim tednom upala, da bi se po najboljšem scenariju že te dni lahko vrnila na skakalnico, pa bo na skoke še nekoliko počakala. V slovenskem taboru poudarjajo, da ne bodo hiteli.

"Glede na to, da se je stanje po poškodbi na začetku zelo hitro izboljšalo, smo morda razmišljali, da bi šla na finale (grand prixa pretekli konec tedna, op. a.) v Klingenthal, pa je nato zdravniški pregled pokazal, da je gleženj še preveč nestabilen. Kasneje se je pokazalo, da je gleženj nekoliko odreagiral z "blokado", da je malo bolj trd. Tukaj je na nas, da jo nekako postopoma obremenjujemo z izoliranimi vajami, tudi za moč. Pri Niki usklajujemo dve poti, fizioterapijo in trenerjevo pot v telovadnici," je o svoji varovanki v torek dejal glavni trener slovenske A reprezentance Zoran Zupančič.

Foto: Sportida

Kdaj bi 22-letnica po njegovi oceni znova lahko skakala? "Ocenjujem, da bi z neko dobro bandažo že lahko šla na skakalnico, a če ocenjujem po pameti, bomo vrnitev na skakalnico za kakšen teden še zamaknili, da bo noga bolj trdna. Trenutno se nam nikamor ne mudi. Zdaj imamo dovolj časa, da to lepo in mirno saniramo."

Kratkoročni strah je, a ... "Sem dovolj močna, da to pregriznem in se vrnem še močnejša." Foto: Grega Valančič/Sportida

Križnarjeva se dobro zaveda, da so poškodbe sestavni del športa in da je treba ohranjati pozitivizem, a kljub vsemu priznava, da jo je vnovični zvin gležnja na isti nogi zaskrbel.

"Zdi se mi, da sem bila najbolj močna v štartu, pozneje pa sem dojela, da je bila poškodba malo večja. Ta gleženj ni bil prvič zvit, ampak v tretje, vezi so že kar precej pretrgane. Ko sem si ga zvila prvič, ko je bil morda zvin prve stopnje, če je sploh bil zvin, sem vse skupaj jemala bolj zlahka, da bo hitro v redu, tako da sem se zelo hitro vrnila, pa sem ga takoj zatem zvila še enkrat. Po drugem zvinu smo dali res pozornost na sam gleženj, spremenila sem tudi čevlje. Zdaj znova. Ko se začneš zavedati, da zaradi poškodbe ne smeš tekmovati na več tekmah, je malo težje, ampak sem dovolj močna, da to pregriznem in se vrnem še močnejša. Kratkoročni strahovi so, a niso tako veliki, da bi me omejevali. Verjamem, da bodo do sezone izginili," nam je druga skakalka skupnega seštevka poletne velike nagrade, ki se je zanjo končala predčasno, dejala pred tednom dni.

V tekmovalnem poletju je bila najbolj zadovoljna s skoki v Wisli. Foto: Sportida

Najbolj zadovoljna s prikazanim v Wisli

Med poletjem je bila najbolj zadovoljna s predstavami na uvodni postaji grand prixa v Wisli, kjer je zmagala in skočila na tretje mesto: "Uvod je bil najboljši. Takrat sem naredila res en velik korak v pravo smer, tudi na treningih nisem tako dobro skakalka, kot sem pozneje na tekmi, česar sem bila sem zelo vesela. V Courchevelu so šli skoki nekoliko navzdol, rezultatsko sem bila lahko kljub vsemu zadovoljna (drugo mesto), tehnično pa ni bilo tako dobro. Skoki so se nato stopnjevali navzgor, a prišel je nesrečni Rasnov. Nimamo kaj."

Manjka ji še zlata kolajna na SP

Skakalke bodo sezono svetovnega pokala začele precej bolj zgodaj, kot so bile tega vajene v preteklosti. Skupaj s skakalci jo bodo odprle v Wisli 4. novembra, kjer bodo prvič v zgodovini svetovnega pokala skakali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča. Načrt ženske reprezentance je bil, da bi ledeno smučino najprej preizkusila v Oberstdorfu, a se v Nemčijo ne bodo odpravili, pač pa bodo v zadnji tretjini meseca poskušali s treningi na ledeni smučini v Planici in Kranju.

S svetovnih članskih prvenstev ima dve odličji - pred dvema letoma je bila tretja na posamični tekmi na veliki skakalnici in druga z rojakinjami na ekipni tekmi -, zdaj si želi še zlate snežinke. Foto: Sportida

Vrhunec prihajajoče zime bo domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici (21. februar-5. marec), kjer bodo cilji skakalk visoki. Najvišje segajo tudi pričakovanja Križnarjeve, ene redkih, ki glasno govori o rezultatskih željah. "Zoran (Zupančič, op. a.) je govoril o najmanj treh kolajnah. Jaz gledam tako, da jih že sama lahko osvojim toliko (op. a.). Tu je še Urša in še kakšna punca. S svetovnega prvenstva mi manjka še nekaj, najbolj sijoča snežinka, ki si je res želim," je optimistična zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala iz sezone 2020/21.

S svetovnih članskih prvenstev ima dve odličji - pred dvema letoma je bila v Oberstdorfu tretja na posamični tekmi na veliki skakalnici in druga z rojakinjami na ekipni tekmi.

Poseben izziv sezone pa vselej nasmejani športnici predstavljajo tudi poleti. Krst bodo najbolj pogumne, ki bodo norveško turnejo Raw-Air končale med prvimi 15, lahko doživele v Vikersundu. Cilj Križnarjeve je, da poleti dlje od svojega fanta (217,5 metra): "Sicer sem si želela to opraviti v Planici, da mi ne bi očital, da sem ga preskočila na večji letalnici, a bo tudi v Vikersundu fino."