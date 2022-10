Dvojna slovenska zmaga, Urša Bogataj v velikem slogu zaključila poletno sezono!

Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj je na zadnji tekmi poletnega grand prixa v Klingenthalu zanesljivo ugnala vso konkurenco in le še potrdila zmago v skupnem seštevku tekmovanja. To si je zagotovila že pred nedeljsko tekmo. Slovenski uspeh je z drugim mestom dopolnila Ema Klinec, ki je v finalu napredovala za dve mesti, za rojakinjo pa zaostala za skoraj 28 točk. Tretja je bila Nemka Selina Freitag.

Bogatajeva je vodila že po prvi seriji, ko je pristala pri 130,5 metrih in imela 4,3 točke prednosti pred Juki Ito (126 m) in 11,1 točke. pred Freitagpvp (123 m). Ema Klinec (118 m) je zasedala četrto mesto, v finalu pa s 126 metri napredovala do drugega. Zmagovalka skupnega seštevka grand prixa je v finalu pristala pri 131 metrih in zanesljivo potrdila zmago.

Od Slovenk so to točk prišle še Maja Vtič (18.), Nika Prevc (21.), Katra Komar (23.) in Taja Bodlaj (24.).

Tekmo je zaznamoval grd padec Švicarke Emely Torazza, ki so jo odpeljali v bolnišnico.

Japonka Sara Takanaši je bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana.

Še dober mesec do zimske sezone

Zimska sezona svetovnega pokala sebo začela 4. novembra v Wisli, kjer bodo tako skakalke kot skakalci tekmovali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča.