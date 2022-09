Lovro Kos na drugi tekmi v Klingenthalu tik pod stopničkami

Na drugi tekmi skakalcev za točke celinskega pokala v nemškem Klingenthalu je bil najboljši avstrijski veteran Micahel Hayböck s 140 in 139,5 metra ter 277,7 točke. Drugo mesto je zasedel vodilni v skupnem seštevku, Norvežan Sondre Ringen s 138 in 140 metri ter 275,5 točke, tretji pa je bil norveški veteran Anders Fannemel s 145,5 in 138 metri ter 270,2 točke.

Takoj za najboljšo trojico je končal Lovro Kos s 140,5 in 137 metri ter 266,6 točke, zelo lepo sta njegov uspeh na 9. in 10. mestu dopolnila Domen Prevc in Žak Mogel. Prevc je skočil 137,5 in 135,5 metra, zbral je 247,5 točke, Mogel pa 137 in 135,5 metra, zbral pa je 246,2 točke. Maksim Bartolj je zaokrožil zbir lepih slovenskih dosežkov na 14. mestu s 137 in 133 metri ter 237,3 točke, Matija Vidic je skočil 131 in 125,5 metra, z 205,4 točke pa se je uvrstil na 26. mesto. Brez točk sta ostala Rok Oblak in Gorazd Završnik.

Skupno pred zadnjimi tremi preizkušnjami vodi Ringen s 414 točkami, Kos je šesti s 190 točkami. Celinski pokal se bo čez dva tedna nadaljeval v ameriškem Lake Placidu, kjer se bo tudi končala poletna sezona.

