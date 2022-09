Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijski smučarski skakalec Daniel Huber bo prihodnje tedne preživel na prisilnem počitku, krive so težave z desnim kolenom. Olimpijski ekipni prvak iz Pekinga bo okreval brez operativnega posega.

Avstrijski skakalni tabor bo na prihodnjih treningih na novo sezono, ki se bo v Wisli začela že 4. novembra, pogrešal Daniela Hubra. 29-letnik je pretekli konec tedna na poletni veliki nagradi v Rasnovu po prvi seriji zasedal tretje mesto, a nato v finalu ni nastopil. Krive so bile težave s kolenom, ki so se okrepile po pristanku v prvi seriji, pestile pa naj bi ga že pred tednoma, ko so se Avstrijci mudili na pripravljalnem taboru v Planici.

Po vrnitvi iz Romunije je opravil zdravniške preglede, zdravniki so mu priporočili nekajtedenski premor od treningov v polnem obsegu in se odločili za konzervativno zdravljenje.

"Žal moram na večtedensko terapijo. Raziskave so pokazale, da se je v desnem kolenu odlomil majhen košček hrustanca. Pozitivno je, da ne potrebujem operacije. Ne želim določiti datuma vrnite na zaletno rampo, sem pa hkrati popolnoma motiviran, da kar najbolje izkoristim proces rehabilitacije," je ob dejal eden od štirih Avstrijcev, ki so februarja na olimpijskih igrah osvojili zlato.

Huber je v lanski sezoni svetovnega pokala prvič zmagal, in sicer je konkurenco ugnal na novoletni turneji v Bischofshofnu, v skupnem seštevku je končal na 11. mestu.

Nova sezona svetovnega pokala se bo začela 4. novembra na Poljskem, kjer bodo tako skakalci kot skakalke prvič v zgodovini svetovnega pokala tekmovali na kombinaciji ledene zaletne smučine in plastičnega doskočišča. Takšnih tekem so sicer nekateri že vajeni, a ne najvišji ravni zimske sezone.