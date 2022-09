Lovro Kos dvakrat v bližini zmagovalnega odra

V avstrijskem Stamsu so dopoldne izpeljali kar dve tekmi celinskega pokala, od Slovencev je najvišje končal Lovro Kos, ki je bil peti in četrti. Na jutranji tekmi je zmagal Avstrijec Michael Hayböck, na drugi pa Poljak Aleksander Zniszczol.

Na jutranji tekmi je zmagal Avstrijec Michael Hayböck s 113.5 in 117 metri ter 263,5 točkami pred rojakom Philippom Aschenwaldom, ki je skočil 115 in 116 metrov, zbral pa je 254,8 točk, tretji je bil Nemec Philipp Raimund s 108 in 115 metri ter 251,7 točkami. Lovro Kos je z dvakrat po 114.5 metrov dolgem skoku zbral 248,3 točk in je bil peti, pol točke za Norvežanom Andersom Fannemelom. 20. mesto je zasedel Žak Mogel, Maksim Bartolj pa je končal na 25. mestu, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Na drugi tekmi je najboljši Poljak Aleksander Zniszczol s 112 in 120.5 metri ter 258,5 točkami pred Hayböckom, ki je skočil 111 in 109 metrov ter zbral 253,7 točk, tretji je bil Fannemel s 116.5 in 110.5 metri ter 252,4 točkami. Kos je zasedel 4. mesto, skočil je 109 in 105.5 metrov, zbral je 249,1 točk. Mogel je končal na 18. mestu, točke so tokrat osvojili še Rok Oblak na 20. in Domen Prevc na 22. mestu ter Matija Vidic, ki je zasedel 25. mesto.

Naslednje tekme celinskega pokala bodo na sporedu v nemškem Klingenthalu.