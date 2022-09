Urša Bogataj potrdila skupno zmago, Nika Prevc prvič na stopničkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že včeraj zvečer je v Rašnovu odjeknila neprijetna novica o poškodbi Nike Križnar, ki je na vadbi po treningu na skakalnici zvila desni gleženj in je bila tako danes žal zgolj v vlogi gledalke ob skakalnici.

Tekmo spremenljivih razmer je zanesljivo dobila Eva Pinkelnig z 92.5 in 88.5 metri in 233,5 točkami pred na koncu drugouvrščeno Uršo Bogataj, ki je z nižjega zaletišča skočila dvakrat po 85 metrov, zbrala pa je 217,0 točk. S tem je Bogatajeva že ubranila lansko skupno zmago v seštevku poletne velike nagrade. Uspeh kariere na članski ravni je vpisala Nika Prevc z 81 in 92 metri ter 209,3 točkami na tretjem mestu za prve stopničke v karieri.

Bogatajeva ne najbolj zadovoljna s skoki

"Z današnjimi skoki nisem ravno najbolj zadovoljna. Letos imam sicer kar veliko nihanj in potem je kakšen dan zelo v redu, kakšen dan pa je tudi slabši in zato sem danes malo slabše volje. Ampak vseeno se mi zdi, da moram uživati tudi v tem, kar je bilo."

“S prvimi stopničkami sem zelo zadovoljna. Po prvem skoku mi zaradi napake sicer ni kazalo na tako dober rezultat, a se mi je uspelo za drugo serijo zbrati, da sem prikazala enega svojih pravih skokov, ” pa je po tekmi povedala Nik Prevc.

Maja Vtič Foto: Sportida

Maja Vtič končala tekmo na 7. mestu

Odlična je bila tudi izkušena Maja Vtič, ki je s 84 in 88 metri ter 199,0 točkami končala na 7. mestu, Katra Komar je s 74.5 in 80 metri ter 175,0 točkami zasedla 14. mesto, točke pa je na 25. mestu osvojila tudi Jerneja Repinc Zupančič.

Organizatorji v Romuniji so imeli nekaj težav pri izračunu točk, saj so sprva pozabili upoštevati znižanje zaletišča s strani žirije za Bogatajevo, kar ji je odneslo dodatne točke, po popravku pa se je s 4. mesta zmagovalka dveh tekem te sezone še drugič uvrstila na drugo mesto.

Pred zadnjo posamično tekmo sezone v Klingenthalu ima Urša Bogataj 360 točk, drugouvrščena Nika Križnar 240, tretja je Francozinja Josephine Pagnier s 187 točkami. Vse je odločeno tudi v pokalu narodov, ki bo prav tako znova pripadel Slovenkam, ki imajo kar 859 točk, drugouvrščene Avstrijke so zbrale 442 točk, tretje Nemke pa imajo 410 točk.

Jutri bosta Urša Bogataj in Nika Prevc nastopili še na tekmi mešanih parov.