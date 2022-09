Japonski smučarski skakalec Ren Nikaido je ob debiju na poletnih grand prixih v Rasnovu ugnal vso konkurenco, na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Poljak Pawel Wasek in Bolgar Vladimir Zografski. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil na 14. mestu Peter Prevc. Pred posamično tekmo so izvedli super ekipno tekmo, na kateri sta slavila Avstrijca Daniel Tschofenig in Manuel Fettner, Prevc je bil v paru s Patrikom Vitezom šesti.

Po posamični tekmi grand prixa v Rasnovu so v Romuniji tekmovali tudi smučarski skakalci. Največ zadovoljstva je bilo v japonskem taboru. Debitant na tej ravni tekmovanja Ren Nikaido je v finalu s skokom, dolgim 96 metrov, z drugega mesta napredoval na prvo in vknjižil premierno zmago. Za slabo točko je prehitel drugega Poljaka Pawla Waska, na tretjem je pristal vodilni po polovici Bolgar Vladimir Zografski.

Slovenci tudi tokrat niso nastopali v najmočnejši zasedbi, iz A-reprezentance je bil na tekmi prisoten le Peter Prevc. Po prvi seriji je zasedal 21. mesto, v drugi pa napredoval na 14. Tudi preostala slovenska predstavnika sta v finalu napredovala, Patrik Vitez iz 28. na 23., Jernej Presečnik pa iz 29. na 24. mesto.

Peter Prevc je bil na 14. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Sportida

Avstrijska zmaga na super ekipni premierni tekmi

Še pred posamično tekmo je Rasnov gostil nov format tekmovanja v smučarskih skokih, super ekipno tekmo, na kateri dva tekmovalca v treh serijah zastopata barve svoje države.

Avstrijska naveza Daniel Tschofenig in Manuel Fettnerje slavila na super ekipni tekmi. Foto: Sportida

Na startni listi je bilo 13 reprezentanc, pravila pa so taka, da se v drugo serijo uvrsti 12 ekip, v tretjo, finalno pa najboljših osem. Slovenijo sta na premierni tovrstni preizkušnji zastopala Vitez in Prevc. Zasedla sta šesto mesto. Slavila sta Avstrijca Daniel Tschofenig in Manuel Fettner, druga sta bila Poljaka Wasek in Stefan Hula, tretja pa Japonca Reruhi Šimizu in Nikaido.

"Danes sem imel kar nekaj težav preko celega dne s svojimi skoki. Nisem našel skoka, ki bi odnesel. Na srečo je na posamični tekmi zadnji skok uspel, kar vlije nekaj motivacije za jutrišnjo tekmo," je po koncu sobotnih nastopov dejal Prevc.

V nedeljo bo na sporedu še tekma mešanih parov.