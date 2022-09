Slovenci drugi na tekmi mešanih parov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski smučarski skakalci, Nika Prevc, Patrik Vitez, Urša Bogataj in Peter Prevc, so danes osvojili drugo mesto v konkurenci mešanih parov na tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v Rašnovu. Zmagala je Avstrija, tretje mesto so zasedli Norvežani.

V Romuniji je na današnji tekmi mešanih parov nastopilo devet ekip.

Avstrijci so slavili s skupnim izkupičkom 416,9 točke, Slovenci so bili drugi z izkupičkom 413,2 točke, Norvežani so za tretje mesto osvojili 407,0 točke.

Slovenska četverica, ki je prvič združila moči na mešani tekmi, je poskrbela za nove stopničke na tekmi mešanih parov, s katero se je sklenil konec tedna tekem za poletno veliko nagrado.

Tekmo v znova vetrovnem Rašnovu je na srednji napravi za Slovenijo odprla Nika Prevc, ki je z 88 metri Slovenijo popeljala na prvo mesto. Še meter dlje je nato skočil Patrik Vitez, tudi po doskoku Urše Bogataj pri 95 metrih pa je Slovenija ostala na prvem mestu.

V zadnji skupini je nastopil še Peter Prevc, ki je skočil 88 metrov, Slovenci so zasedali drugo mesto za Avstrijo, za katero so skakali Julia Mühlbacher, Jan Hörl, Eva Pinkelnig in Daniel Tschofenig. Tretje mesto je zasedala Norveška.

Po nekaj minutah so organizatorji finalno serijo odpovedali in opisani rezultati so obveljali za končne, kar je Sloveniji prineslo še tretje stopničke v Rašnovu v tem koncu tedna.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala v Hinzenbachu, kjer bodo skakali moški, ženske se jim bodo znova pridružile na finalu v Klingenthalu.

"Ta tekma je bila zame kar zanimiva, to je bila tudi moja prva tekma mešanih parov. Domov pa grem lahko zadovoljna, saj je bil prvi skok v redu," je dejala Nika Prevc.

"Občutek je neverjeten, mislim, da se niti še ne zavedam, kaj sem dosegel. A dan se ni začel dobro, naredil sem zelo slab skok v poskusni seriji, a na srečo sem se zelo lepo zbral za tekmo in tam opravil svoje," pa je dosežek podoživel Patrik Vitez.