Avstrijec končal kariero: Morda nenavaden trenutek, a zame pravi

Pred dvema tednoma je Markus Schiffner formo preizkušal na celinskem pokalu in vknjižil točke, danes pa prek družbenih omrežij sporočil, da končuje kariero.

"Danes je zame poseben dan, končujem aktivno kariero smučarskih skokov. Morda sem se za to odločil nenavaden čas, a zame je ravno pravi trenutek. Neizmerno sem hvaležen za vse, kar sem dosegel in izkusil. Še posebej me veseli, da sem na tej poti sklenil številna prijateljstva. A zdaj je čas, da se posvetim novim stvarem. Veselim se novega izziva, pa tudi tega, da bom lahko več ur preživel s svojo družino. Hvala mojim trenerjem, ekipnim kolegom in sotekmovalcem za čudovito obdobje, hvala sponzorjem, opremljevalcem, podpornikom in seveda moji družini. Brez vas nič od tega ne bi bilo mogoče," je 30-letnik zapisal na Instagramu.

Schiffner je v svetovnem pokalu debitiral na novoletni turneji v sezoni 2013/14. Prve točke je osvojil decembra 2015, najboljše rezultate pa je dosegal na ekipnih tekmah. Z rojaki je skočil do ene ekipne zmage svetovnega pokala, leta 2017 v Oslu. Na zmagovalni oder je z Avstrijci skočil še marca 2021 v Planici, kjer je pred petimi leti končal tudi na četrtem mestu. Na posamičnih tekmah svetovnega pokala je bil najvišje na 10. mestu, v seštevku zadnje sezone je zasedel 53. mesto.