V Kranju so danes okronali poletna državna prvaka. V moški konkurenci se je zmage veselil Anže Lanišek, v ženski Ema Klinec, na mešani ekipni tekmi pa so slavili člani Ilirije (Ema Volvašek, Bogataj, Rok Masle in Lovro Kos).

Skakalnica Bauhenk v Kranju je bila prizorišče poletnega državnega prvenstva v smučarskih skokih za člane in članice. V moški konkurenci je naslov ubranil Anže Lanišek (SSK Mengeš), ki je s 102 metra dolgim skokom vodil že po polovici.

V finalu je pristal pri 104,5 metra in za zgolj 0,9 točke prehitel člana SSK Ilirija Lovra Kosa (101,5 in 104,5). Oba sta precej odskočila od konkurence, tretji Peter Prevc (SK Triglav Kranj), ki je po polovici zasedal sedmo mesto, (92,5 in 101 meter) je zaostal za več kot 25 točk.

Tik pod zmagovalnim odrom je končal Cene Prevc (SK Triglav Kranj), tretji po prvi seriji s 97 in 95 metri ter 227,9 točkami, peti je bil član SSK Velenje, Patrik Vitez s 96,5 in 94 metri ter 225,7 točkami, šesti pa Tilen Bartol (SSK Sam Ihan) s 95,5 in 89,5 metri ter 215,8 točkami. Do desetega mesta so se zvrstili Matija Vidic (SSK Ilirija) in Žak Mogel (SSK Ljubno BTC), ki sta si razdelila 7. mesto, deveti je bil Rok Masle (SSK Irlija), deseti pa Domen Prevc (SK Triglav Kranj).

Timija Zajca ni bilo na štartu, Žiga Jelar je manjkal zaradi poškodbe gležnja.

"Osvojiti naslov državnega prvaka je čast, tega sem zelo vesel. To je potrditev, da delamo v pravo smer in da smo na pravi poti za zimo, kar pa nas tudi najbolj zanima," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Lanišek.

Ema Klinec je za 1,6 točke prehitela Uršo Bogataj. Foto: SloSki

V konkurenci skakalk je po prvi seriji kazalo na zmago olimpijske prvakinje Urše Bogataj (SSK Iilirija), ki je z dveh zaletnih mest nižje od konkurentk skočila 104.5 metrov in je imela 6,7 točk prednosti pred Emo Klinec (SSK Žiri), ki je pristala pri 106 metrih, tretja je bila Nika Prevc (SK Triglav Kranj) s 103 metri in 13,1 točkami zaostanka za Bogatajevo.

V finalni seriji je Prevčeva bron potrdila s skokom, dolgim 100,5 metra in z 233,8 točkami. Klinčeva in Bogatajeva sta tokrat skakali z istega zaletišča, Klinčeva je pristala pri 101 metru, Bogatajeva pa pri 97,5 metrih in državnega naslova se je z 251,5 točkami veselila Žirovka pred branilko naslova Bogatajevo, ki je zbrala 249,9 točk.

"V zadnjem času sem kazala res dobro raven skokov, a še vedno nisem pričakovala naslova. Skakala sem lepo, prvi skok je bil še lepši. Zdi se mi, da če bi bilo zaletno mesto še nižje, bi lahko skočila še dlje. Veselim se nadaljnjega dela," je dejala nova državna prvakinja.

Nika Križnar zaradi poškodbe gležnja ni skakala.

Člani ljubljanske Ilirije so slavili na mešani ekipni tekmi. Foto: SloSki

Na tekmi mešanih ekip so zmagali člani Ilirije v sestavi Ema Volavšek, Bogataj, Kos in Rok Masle., za več kot 70 točk so prehiteli ekipo Žiri (Klinec, Jerica Jesenko, Marcel Stržinar in Rok Oblak), tretji so bili člani Triglava (P. Prevc, C. Prevc, N. Prevc, Silva Verbič).