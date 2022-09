Za konec bo zbrana smetana: tudi Slovenci z najmočnejšimi orožji

Le še eno prizorišče in tri tekme so ostale do konca letošnjega grand prixa v smučarskih skokih. To bo nemški Klingenthal, kjer bo zbrana najmočnejša zasedba to poletje.

Po pisanju skijumping.pl se bodo prvič v popolni zasedbi predstavili Norvežani, v trenerskem štabu katerih je po novem tudi Slovenec Bine Norčič. Predvideno je, da bodo prvič to poletje na veliki nagradi nastopili Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Johann Andre Forfang in Daniel Andre Tande.

Norvežani se bodo prvič to poletje predstavili z najmočnejšo zasedbo, predvideno tudi s četrtim in tretjim skakalcem zadnje zime Halvorjem Egnerjem Granerudom in Mariusom Lindvikom. Foto: Guliverimage

Japonci se bodo med drugim predstavili z zmagovalcem zadnje Rjoju Kobajaši je bil v Hinzenbachu diskvalificiran. Kako mu bo šlo v Nemčiji? Foto: Sportida zimske sezone Rjojujem Kobajašijem, ki je bil pred dnevi v kvalifikacijah Hinzenbacha diskvalificiran zaradi neustreznega dresa, in trenutno petim v skupnem seštevku grand prixa Renom Nikaidom, ki je ob debiju v tem tekmovanju zmagal.

Tudi Slovenci, ki so izbirali tekme grand prixa in se bodo slovenski javnosti na novinarski konferenci predstavili v sredo, naj bi nastopili v najmočnejši letošnji poletni zasedbi: drugi iz Hinzenbacha Anže Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc in mladi up Rok Masle, ki se je pretekli konec tedna po dolgi odsotnosti po poškodbi vrnil z dvema zmagama v Alpskem pokalu, medtem ko bo manjkal Žiga Jelar, ki ga pesti poškodba gležnja.

Vodilni v skupnem seštevku grand prixa, Dawid Kubacki Foto: Sportida Pred zadnjo tekmo grand prixa v skupnem seštevku najbolje kaže Poljaku Dawidu Kubackemu (280 točk), drugi je Avstrijec Manuel Fettner (210), na tretjem in četrtem sta še dva Poljaka (ti so na grand prixih skakali z najpopolnejšimi zasedbami) Kamil Stoch (182) in Pawel Wasek (174).

Od Slovencev je na 14. mestu najvišje Lanišek, ki je nastopil le v Hinzenbachu.

V Nemčiji bi lahko spremljali 70 skakalcev iz 17 držav.

Tretjič zapored je skupni seštevek grand prixa pripadel Slovenki, drugič zapored Urši Bogataj. Foto: Sportida

Bogatajeva že zmagovalka

Tudi v ženski konkurenci bomo na delu videli večino najboljših skakalk na čelu z Uršo Bogataj, ki si je že zagotovila zmago v skupnem seštevku. Bo pa manjkala druga v seštevku, poškodovana Nika Križnar, ki okreva po poškodbi gležnja. Predvideno je, da bodo nastopile še Nika Prevc (6.), Katra Komar (15.), Taja Bodlaj (20.), Maja Vtič (25.) in Ema Klinec, zadnja to poletje še ni tekmovala.

Prvič v poletni sezoni se bosta predstavili Japonki Sara Takanaši in Juki Ito, iz prve 25-erice grand prixa pa naj bi ob Križnarjevi manjkala še Avstrijka Eva Pinkelnig. Po informacijah Poljakov naj bi nastopilo 52 tekmovalk iz 15 držav.

V petek bodo na sporedu kvalifikacije za nedeljski posamični tekmi, v soboto pa sledi mešana ekipna preizkušnja.

Skakalci in skakalke bodo sezono svetovnega pokala odprli v začetku novembra v Wisli, kjer bodo pristajali na plastični podlagi. Foto: Sportida

Po Nemčiji le še mesec do uvodne tekme svetovnega pokala

Po Klingenthalu bodo imeli skakalci in skakalke še mesec dni za pripravo na novo sezono svetovnega pokala, ki se bo letos začela zelo zgodaj, 4. novembra v Wisli, kjer bodo tekmovali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča.