Lanišek v Hinzenbachu le za Poljakom

Srednja skakalnica v Hinzenbachu, najmanjša naprava med vsemi v sezoni, je gostila peto od šestih posamičnih tekem letošnjega poletja. Na štartu je bila zbrana skoraj vsa smetana svetovnega skakanja, manjkali so najboljši Norvežani in nekateri Slovenci. Prvič sta se med elito letos preizkusila Anže Lanišek in Timi Zajc, ob njima sta skakala še Patrik Vitez in Jernej Presečnik.

Z izjemo slednjega so se vsi zavihteli med dobitnike točk, najbolj pa se je izkazal Lanišek. Z 92 in 88,5 metra ter 246,3 točke je premoč priznal le Poljaku Dawidu Kubackemu, ki je skočil 94 in 93,5 metra, z 265,7 točke pa je bil razred zase. "Že od prvega skoka naprej sem se dobro počutil in potem sem nekako stopnjeval. Morda finalni ni bil moj najboljši, a moram biti kar zadovoljen. Še vseeno sem delal, prelet je bil kakovosten, dobro me je odnašalo in potem sem bil drugi," je po koncu dejal Lanišek.

Tretje mesto je z 90 in 92,5 metra ter 246,1 točke zasedel domači veteran Manuel Fettner. Zajc je v finalu pokvaril svojo uvrstitev, skočil je 86 ter 81,5 metra in je z 210,0 točke končal na 23. mestu, še pete točke v tej sezoni pa je vknjižil Vitez, ki je s 85 in 81 metri ter 206,9 točke končal na 27. mestu.

Skupno pred zadnjo tekmo vodi Kubacki z 280 točkami. Prihodnji konec tedna se bo poletna velika nagrada končala v Klingenthalu, kjer bodo tekmovali tako skakalci kot skakalke.

