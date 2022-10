Zvezdnik skokov ne mara trdo trenirati, rad pa pije alkohol in dobro jé

"Če želim zmagati, bom dal vse od sebe, vendar pa se ne morem upreti dobri hrani. Rad jem. Post v mojem primeru je nemogoč," poudarja japonski skakalni zvezdnik Rjoju Kobajaši in dodaja: "Moja najljubša hrana je ramen (tradicionalna japonska hrana, op. a.). Vedno jo vzamem s seboj, ko grem v tujino. Alkohol pijem tudi v glavni sezoni. Ne gre za to, da se sploh ne omejujem. Trudim se, da po 21. uri ne jem ničesar. Toda moj cilj med sezono je tudi uživati v okusni hrani in alkoholu v državi, kjer bivam."

Olimpijski prvak in podprvak iz Pekinga je izpostavil, da v času bivanja v Evropi njegova teža nekoliko upade, saj zanj na stari celini ni tako okusnih jedi, kot jih imajo na Japonskem: "Zato po navadi izgubim težo. Dnevno jem dva obroka – kosilo in večerjo. Zavedam se, da je zajtrk pomemben za zdravje, vendar ga moje telo ne potrebuje. Tudi uživanju beljakovin ne pripisujem posebnega pomena. Najraje imam čokolado ali žele bonbone (smeh, op. a.). Dokler ne zbolite, se vam ni treba bati, kaj jeste."

"V skokih ne velja pravilo, da bo boljši tisti, ki več trenira"

V njegovem klubu na Japonskem deluje tudi slovenski trener Matjaž Zupan, ki je bil zadnje mesece na daljnem vzhodu in bil prav tako del trenažnega procesa. Vsi strokovnjaki, ki so imeli priložnost delati s Kobajašijem, so izpostavljali, da lastnik velikega kristalnega globusa ni športnik, ki bi zelo trdo delal. Richard Schallert je enkrat dal vedeti, da so lahko Japonci uspešni le takrat, ko trenirajo po lastnih pravilih.

V pretekli sezoni je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil zlato in srebrno medaljo. Foto: Guliverimage

"Ne skrivam tega, da ne maram preveč trenirati. Zlasti poleti naredim bistveno manj vaj od drugih skakalcev. V skokih ne velja pravilo, da bo boljši tisti, ki več trenira. Pomembno je celo, da ne trenirate preveč. Ne potrebujete vseh mišic za letenje. Nimaš več moči na mizi in nisi bolj stabilen pri doskoku, če dvigneš 120 kilogramov uteži," razlaga Japonec, ki se zaveda, da bo v prihodnji sezoni veliko težo imel material.

"Način letenja in občutek skakanja bosta popolnoma drugačna kot prej"

Na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so namreč pred sezono sprejeli določena pravila glede opreme, zlasti dresov. Spremenila se je metoda merjenja, posledično se je spremenila velikost skakalca, kar bo imelo vpliv v prihajajoči zimi, ki se začne 4. novembra v Wisli.

Foto: Sportida

"Način letenja in občutek skakanja bosta popolnoma drugačna kot prej, ključno pa je najti material, ki ti ustreza," je še jasen prvi skakalec zadnje sezone, ki je v lovu za drugi kristalni globus bil bitko z nemškim skakalcem Karlom Geigerjem.

Kobajaši je v poletnem obdobju nastopil le na eni tekmi grand prixa in bil na zaključku v Klingenthalu drugi. S skoki je dal vedeti, da se je dobro navadil na novosti, hkrati pa vsem poslal sporočilo, da lahko tudi v novi sezoni pričakujemo veliko od njega.