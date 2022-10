Lastnik olimpijske medalje prekinil kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je Kanada na tekmi mešanih ekip presenetljivo osvojila bronasto medaljo, del nje pa je bil tudi Matthew Soukup.

Vse od konca sezone v Planici ga nismo več videli na tekmah, zdaj pa je na svojem profilu na Instagramu navedel razlog svoje odsotnosti.

Veselje Kanadčanov po osvojeni bronasti medalji v Peklingu na tekmi mešanih ekip. Foto: Guliverimage

"Pozdravljeni navijači in prijatelji. Razmisliti sem moral, preden sem objavil. Odločil sem se, da si bom vzel enoletni skakalni premor. V preteklih letih sem živel v tujini, nenehno tekmoval, zaradi česar sem pridobil veliko izkušenj, zdaj pa čutim, da potrebujem čas zase. Da uživam tudi drug del življenja," je zapisal 24-letni Kanadčan, ki je v preteklosti večino časa preživel v Sloveniji, kjer so kanadski in ameriški skakalci trenirali.