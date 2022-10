Urša Bogataj: Pritisk bo zagotovo večji, ker bo SP doma, a ...

Še drugo leto zapored je smučarska skakalka Urša Bogataj zmagala v skupnem seštevku poletnega grand prixa, a na realno oceno, kje je v primerjavi s tujimi tekmicami, bo treba počakati do tekem svetovnega pokala, ko bo štartna lista popolna.

"Nek pokazatelj poletje sicer je, do neke mere vidiš, ali je skok dober ali ni. Na naših tekmah konkurenca ni bila povsem kompletna, nekatere skakalke so poleti manjkale, nekatere bodo prišle neposredno v zimo, tako da za določene ne veš, v kakšni formi so. Bomo pa zdaj vse tempirale formo za zimo," pravi Bogatajeva, ki s skoki na grand prixih – z izjemo zadnje postaje v Klingenthalu – ni povsem zadovoljna.

"Če je skok na visoki ravni, sem vedno zadovoljna, ne bom pa rekla, da je bilo poleti veliko takih skokov, ker jih ni bilo. So bili pa ti v Klingenthalu res nadpovprečni, a dobre skoke bo treba delati skozi vso sezono. Treba bo konstantno ohranjati neko raven."

"Rezultatske cilje želim obdržati zase, o teh nikoli javno ne govorim. Zelo težko je namreč reči: 'Želim biti točno tam in tam'." Foto: Vid Ponikvar

Skakalke bodo v prihodnjih dneh iskale ledeno smučino. Prvotni načrt je predvideval, da se bodo na priprave odpravili v Oberstdorf, a zaradi pričakovane gneče tam (pripravljeno naj bi bilo manjše število skakalnic od načrtovanih) bodo ostali doma. Ledeno smučino pričakujejo v Planici in nato še v Kranju.

"Največja razlika ob prehodu na ledeno smučino je na naletu. Občutek drsnosti je drugačen, tako da tam potrebuješ nekaj treningov, da se prilagodiš. Upam, da bomo imeli dovolj časa za pripravo," se nadeja 27-letnica, ki je z opremo zadovoljna: "Praktično ničesar nisem spreminjala. Smuči so iste. Ne želim komplicirati. Je pa res, da moraš vsako leto testirati kombinezon, ker se bale menjuje in so vsakič drugačne, tako da je še največ dela z dresi." Z novimi meritvami ni imela težav. "Jaz in mislim, da tudi druga dekleta nismo dobile neke razlike v merah, ker tudi prej nismo goljufale, če lahko tako rečem. So pa neke razlike sicer v krojih dresov."

Skakalke bodo sezono svetovnega pokala odprle 4. novembra v Wisli. Foto: Sportida

Uvod čez tri tedne v Wisli

Tekmovalke bodo sezono odprle prej kot so bile vajene v preteklosti. Skupaj s skakalci jih že 4. novembra čaka odprtje sezone v Wisli, kjer so v preteklosti sezono odpirali fantje, ki so imeli pogosto težave z neutrjenim snežnim doskočiščem. Tokrat tovrstne težave ne bo, saj bodo tekmovali na kombinaciji ledene smučine in plastičnega doskočišča.

"Z vidika doskočišča mi je bolj všeč, da je plastika, kot pa, da bi skakali na sneg, pa doskočišče ne bi bilo dobro pripravljeno. Je pa res, da bo treba smuči drugače pripraviti kot za sam sneg, treba bo dati pozornost temu, kako doseči čim večjo hitrost ..."

Rezultatske cilje bo obdržala zase

Vrhunec prihajajoče sezone bo nordijsko svetovno prvenstvo v Planici. Tretja skakalka lanske zime za razliko od Nike Križnar, ki ne skriva želje po zlatem odličju, o rezultatskih ciljih ne želi govoriti. "Rezultatske cilje želim obdržati zase, o teh nikoli javno ne govorim. Zelo težko je namreč reči: 'Želim biti točno tam in tam'. Če moraš biti za globus konstanten vso sezono, pa je na prvenstvu tako, da moraš biti ravno takrat v odlični formi, mora se ti vse dobro uskladiti, tudi vetrovne razmere, kar je zelo težko doseči. Lahko rečem, da je moja želja uživati v skokih," razmišlja Bogatajeva.

"Pritisk bo zagotovo večji, ker bo prvenstvo doma, a ... Smo samo ljudje. Vsak ima pravico slabo skočiti." Foto: Grega Valančič/Sportida

Ali zaradi domačega prvenstva čuti dodatno odgovornost, breme? "Pritisk bo zagotovo večji, ker bo prvenstvo doma, a ... Konec koncev smo samo ljudje. Vsak ima pravico slabo skočiti. Vsi se trudimo po najboljših močeh, vsak poskuša dati od sebe maksimum. Očitati ti nihče ne more ničesar. Verjamem, da ljudje, ki pridejo gledat in navijat, želijo dobre rezultate, seveda si jih tudi mi želimo," pravi dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga, ki je že večkrat omenila, da prav dolgo ne bo več skakala.

Bo to njena zadnja sezona? "Ne želim še govoriti ali pa prav definirati takšnih stvari, kdaj bom končala. Ko bo čas za to, bom povedala."