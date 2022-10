Janus ne odstopa od svojih načel

Ko je Goran Janus leta 2011 prišel v osrednjo člansko skakalno reprezentanco, se je začel vzpon in posledično zlata doba slovenskih skokov. Uspehi so se dopolnjevali iz leta v leto, dokler ni po sedemletnem stažu sledila zamenjava. Čeprav so ga novačili v ženski skakalni reprezentanci in so prihajale ponudbe tudi iz tujine, se je odločil za spremembo. Za nordijsko kombinacijo. Ema Volavšek je adut naše izbrane vrste za medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici, še vedno pa upa, da bi se za olimpijske igre leta 2026 vendarle našel prostor za žensko tekmo, v kateri ima Slovenija konkurenčno ekipo za najvišja mesta. Tako kot v skokih se tudi v tej disciplini drži načela, da morajo športniki stremeti k najvišjim ciljem, uvrstitvam, medaljam. Čeprav uživa v zdajšnjem delu, poudarja, da si skakalnih vrat za prihodnost ne zapira. Vendarle je v tem športu že praktično vse življenje.

V luči prihajajoči sezone, ko bo za nordijsko družino vrhunec v svetovnem prvenstvu v Planici, je bil pogled na dosežke v poletnem obdobju za slovensko reprezentanco v nordijski kombinaciji sanjski. Ema Volavšek je osvojila rumeno majico in s tem grand prix, preteklo zimo v svetovnem pokalu bila povrhu vsega tretja. S temi dosežki in predvsem zagnanostjo na treningih si gradi osnovo, da bo kandidatka za odličje na domačem prvenstvu konec februarja 2023.

Največja težava, s katero se ubadajo v tej nordijski disciplini, je baza, ki ni široka. Razlogov za to je več, od tradicije do finančnih vložkov. Zavedajo se, da je potreben vlečni konj za dvig zanimanja, povrhu vsega pa je ženska nordijska kombinacija mlada disciplina, ki letos poleti ni dobila mesta na olimpijskih igrah za leto 2026, zaradi česar so bili v našem taboru razočarani.

Glavni trener Goran Janus je vse od prihoda v novo okolje leta 2019 vpeljal zmagovalno miselnost, kar je storil že pri skakalcih. Zanimajo ga uvrstitve na zmagovalni oder in to prenaša na mlado generacijo. Po napornih skakalnih letih je potreboval umik v drugačno sfero, čeprav je imel skakalne ponudbe tako pri nas kakor tudi v tujini. Ob pogledu nazaj izpostavlja, da bi veliko stvari naredil drugače, kot so jih takrat, ko niso imeli tovrstnih izkušenj ob vseh uspehih. Za konec je dal vedeti, da se v prihodnosti vidi v skokih, a je zdaj z mislimi le pri nordijski kombinaciji, v kateri želijo napredovati tudi v novi zimi.

V nordijski kombinaciji uživa, a si skakalnih vrat ne zapira. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko ste bili selektor moške skakalne reprezentance, ste bili ob številnih uspehih v središču pozornosti. V nordijski kombinaciji je tega bistveno manj. Ali vam je to ljubše ali kdaj pogrešate večjo naklonjenost?

V redu je. Sprememba glede tega je bila dobrodošla. Režim dela je povsem drugačen kot pri skokih. Sta le dva športa, zahtevna športa.

Zanimanje medijev in širše javnosti za nordijsko kombinacijo je povsem drugačno kot na primer za skoke, ki so šport s tradicijo.

Morda bi se v preteklosti to spremenilo, če bi bilo več baze. Kot drugo bi moral v preteklosti kdo potegniti voz, kot je to bilo pri skokih. Če pogledamo 10, 15 let nazaj, bi se lahko marsikaj spremenilo. Pa ni tako. Pri dekletih je nordijska kombinacija za zdaj še mlada disciplina. Podobno je bilo pri ženskih smučarskih skokih.

Ali je tudi tradicija vplivala, da se ta šport pri nas ni razvijal širše?

Če bi bili rezultati, kar pri nas šteje med tri, bi bilo drugače. Se pa ne da primerjati skokov, ki imajo tradicijo.

Zakaj ste sploh vstopili v nordijsko kombinacijo?

Izziv je bil, da dosežem vse, kar sem v skokih. Vedno sem želel doseči vse, kar se je dalo. Ko sem bil v skokih v B- ali A- reprezentanci, sem stremel k najvišjim ciljem. Enako je tudi tu. Imel sem priložnost, da bi prevzel smučarske skakalke, ampak sem se odločil za kombinacijo. Da je delo malce drugačno.

Peter Prevc je bil tisti skakalec, ki je pobiral največ odličij pod taktirko Gorana Janusa. Foto: Vid Ponikvar

V igri so bile slovenske skakalke?

Tako je.

Takrat, ko ste končali delo s fanti?

Takrat, ja.

Ali ste imeli kdaj možnost, da bi se vrnili v moške smučarske skoke, tudi morda v tujino? So bili kakšni pogovori?

Imel sem povpraševanja, vendar se nisem odločil. Bili so klici iz tujine. Odločil sem se za ta šport, ker bi rad pomagal slovenski kombinaciji. Mislim, da smo na dobri poti. Navsezadnje je Ema Volavšek osvojila rumeno majico v poletnem grand prixu. Višje od tega se ne da. Letos je Gašper Brecl prvič osvojil točke grand prixa.

Ali bi povedali, katera tuja reprezentanca vas je novačila?

(Krajši razmislek, op. a.) Ni pomembno.

Medalje bi se rad veselil tudi na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Foto: Vid Ponikvar Vaše ime se je po končani pretekli sezoni, ko je odstopil Zoran Zupančič, povezovalo s slovensko reprezentanco, zdaj pa spet nadaljuje poslanstvo v osrednji slovenski ženski ekipi. Ali je bilo kaj na tem?

V medijih je bilo.

Kakšna je razlika pri delu s skakalci in nordijskimi kombinatorci? Pri skokih ste vendarle imeli "zvezdnike".

Kot prvo se ne sme enačiti skakalcev in športnikov v nordijski kombinaciji. Vendarle gre za dva različna športa in posledično druge strukture mišic. Tek ima svoje zakonitosti, skoki svoje. Tu so grobe napake, pri skokih bolj nianse. Konstitucija telesa je drugačna. Več energije potrebuješ. Pri skokih lahko potrpiš za dva skoka, pri nordijski kombinaciji pa moraš vendarle še teči, kar terja energijo.

Treningi so zahtevnejši kot pri skokih. Včasih zmanjkuje časa za skoke in se več posvečaš tekom. Po tekih spet potrebuješ čas, da prideš na pravo skakalno raven. S tem se borimo.

Ko ste delali v skokih, je imela slovenska reprezentanca iz leta v leto vse boljše pogoje za delo. Kako je v nordijski kombinaciji? Takšnega preobrata še ni bilo.

Vsak trener ekipe želi večji proračun. V Sloveniji pogrešam več, ampak se kljub temu da. Pogoje imamo, ker imamo Planico, Kranj, manjše skakalnice – Ljubno, Mislinja, Velenje, Kisovec. Blizu je tudi Beljak.

Kakšna je finančna pomoč za vaš šport? Lahko izpeljete začrtani program? Vidimo, da imajo tudi v drugih zimskih disciplinah pri nas težave, pa osvajajo medalje na olimpijskih igrah.

Svoj program bomo izpeljali. Gledamo, da je finančno tako. Ne bo težav glede svetovnega pokala.

Ali se je kaj spremenilo glede te tematike v luči nordijskega svetovnega prvenstva, ki ga bo gostila Planica prihodnje leto?

Pogoje imamo, se da. Razumljivo pa je, da si vsak vedno želi več.

Ema Volavšek je najbolj vroče slovensko železo v ognju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdaj kot glavni trener vstopate v četrto sezono. Ste zadovoljni z dosežnim? Kakšen napredek je bil storjen?

Pri fantih gledam težje. Dekleta so le naredila premik in vse skupaj držijo pokonci. Pri fantih gre počasneje. Generacija se je spremenila. Do 22. leta zdržijo, vendar ni vse v tem. Sistem tekem je pri skokih na primer bolj urejen. Po alpskem pokalu imaš kontinentalni pokal, sledi svetovni pokal. V nordijski kombinaciji je kontinentalni pokal le v tujini. Tudi baze ni. Veliko stroškov je povezanih s tem. Veliko denarja gre že za svetovni pokal. Tu je prepad pri nas v Sloveniji, ker fantje enostavno gredo drugam. Najdejo si službe. Težje je. Razlika je tudi ta, da so glede šole v splošnem gledano bolj pridni. Redno študirajo.

Zaslužkov v nordijski kombinaciji ni pravih, razen če si nenehno povsem pri vrhu. Že pri skokih lahko vidimo, da se skakalci poslavljalo, ker ne zasedajo želenih mest v svetovnem pokalu, ki jim prinašajo prave finančne nagrade. Ravno iz tega razloga je verjetno težje vzdrževati bazo.

Zelo težko je. Tisto, ki jo imaš, moraš ceniti. Gašper Brecl je na primer dokončal študij na ekonomski fakulteti. Vse to je počel v zimskem času. Študij mu je vzel veliko časa. In če imaš boljšega tekmovalca, ki se posveča šoli, je težko. Letos se bo lahko bolj posvetil športu.

Foto: Vid Ponikvar Kako bi primerjali širino osrednjih reprezentanc v nordijski kombinaciji s slovensko ekipo? Kakšne so razlike?

Predvsem imajo več kvot za tekme, po osem fantov na primer, zraven so tudi starejši, izkušenejši, ki so prisotni že dolga leta. Zelo težko je priti in se prebiti v ospredje. Pravim, da se da, vendar je to dolgoročen proces.

Na svetovnih prvenstvih se na primer opazi razlike, tudi na začetku svetovnega pokala v Kussamu, ko večje nacije pridejo s tovornjaki, ker so v tem kraju še tekaške tekme. Med sezono niti ni takšne razlike. Imajo sicer svoje bokse, zaposlene imajo tudi svoje ljudi.

Kako je s tekaškimi smučmi? Verjetno je težje dobiti enakovredne tistim, ki jih imajo v najboljših reprezentancah?

Trenutno imamo Atomic, ki nam gredo zelo na roko. Lani smo začeli sodelovati, letos je to sodelovanje še globlje. Kakšne so smuči, bomo videli, ko jih bomo preizkusili. Novost pri nas je, da bomo pri servisu sodelovali z Američani, to smo se dogovorili poleti. V svetovnem pokalu bomo imeli glede servisa urejeno, tako pri fantih kot tudi pri dekletih. Včasih tega ni bilo. Bomo videli, kako bo po Kuusamu.

V zameno?

... za skakalne drese.

Prej ste že govorili o Emi Volavšek in njenem nedavnem uspehu. Ona je močen slovenski adut za najvišje dosežke. Kaj pričakujete od nje v prihajajoči zimi?

Glede Eme sem že napovedal, da nam je cilj medalja na svetovnem prvenstvu v Planici. Do takrat je še daleč. Ne gledamo že zdaj tja. Trenutno se osredotočamo na trening.

Dekleta začnejo v Lillehammerju v začetku decembra. Rad bi, da bo ta začetek obetaven. Najprej moramo videti, kje smo, nato stopnjevati in odpravljati napake. Fantje in dekleta so zelo pridni. V ekipi imamo tri fante in dve dekleti. Tu je še Vid Vrhovnik, ki se je junija poškodoval in ima počeno rebro. Morda bo lahko nastopil na svetovnem prvenstvu v Planici, sicer se bo poslovil.

Ko ste bili pri skakalcih, ste imeli v svojih vrstah šampione. Ali ima Ema značaj najboljših?

Ima ga. Borbena je, zna stopnjevati čez noč in napredovati. To ima v sebi. Nenazadnje je dobra tekačica. V skokih se izboljšuje, tudi Silva Verbič. Orožje imamo. Samo, da bo zdravje.

Zdravljico ste v Planici že poslušali ...

Že v skakalni reprezentanci sem jo velikokrat poslušal, pa v nordijski kombinaciji. Letos smo prvič zmagali v nordijski kombinaciji, skupno rumena majica v grand prixu. Dve Zdravljici sta bili. Ema je bila lani na primer tudi tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Skokom še ni rekel ne. Foto: Sportida Ne glede na vse in lepo bližnjo prihodnost pa v ženski nordijski kombinaciji še ne cvetijo rožice. Ali ste bili razočarani, ko so na Mednarodnem olimpijskem komiteju MOK zavrnili pobudo, da bi ženska nordijska kombinacija dobila mesto na zimskih olimpijskih igrah 2026?

Nekaj dni je bilo prisotno razočaranje. Olimpijske igre so le olimpijske igre. Vemo pa, da je to mlada disciplina. Sicer so vrata na rahlo še vedno odprta, da bi morda le dobili mesto za leto 2026. Zadnje informacije, ki jih imam, so takšne, da teoretična možnost še obstaja in da zadeva še ni povsem končana. Sicer pa imamo svetovni pokal, svetovna prvenstva in gremo naprej.

Ali obstaja bojazen, da bi dekleta zapuščala ta šport?

Marsikatera se ozira za skoki ali pa teki. Dekleta imajo odprto možnost. Te, ki so zdaj v kombinaciji, pa jih ta zelo zanima.

Kakšne cilje imate še sami? Se v nordijski kombinaciji vidite dolgo?

Vse je odvisno. Kar zadeva mene, ja.

Vas bomo lahko kdaj spet videli v smučarskih skokih? Ste si zaprli vrata?

Nisem si jih. V skokih sem celotno življenje. Tudi treniramo z moško in žensko skakalno ekipo A. Zraven smo in imamo vpogled.